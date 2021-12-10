В данном материале будет рассмотрена производительность видеокарт GeForce GTX 1650 Super и Radeon RX 580 в разрешениях 1920 х 1080, 2560 х 1080 и 2560 х 1440.

Посмотрим, кто выйдет победителем из этого противостояния.

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Тестовая конфигурация, инструментарий и методика тестирования

Результаты тестов: сравнение производительности

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Assassin's Creed Valhalla

1% low и average FPS

В последнем выпуске знаменитой серии игр Assassin's Creed уверенно лидировала видеокарта Radeon RX 580. В зависимости от разрешения и режима работы она опережала соперника на 26% – 53%. Правда, справедливости ради стоит отметить, что «красный» лидер даже в разрешении 1920 х 1080 продемонстрировал только приемлемую производительность.

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Biomutant

1% low и average FPS

В фантастическом слэшере Biomutant первое место заняла графическая карта GeForce GTX 1650 Super. Ее отрыв от «красного» преследователя составил 17% – 23%. При этом «зеленый» ускоритель после разгона показал довольно высокий результат… в Full HD.

Cyberpunk 2077

1% low и average FPS

В проекте Cyberpunk 2077 вновь лидировал GPU компании NVIDIA. Игра предъявила настолько суровые требования к графической подсистеме, что даже в разрешении 1920 х 1080 протагонисты не сумели показать себя.

Days Gone

1% low и average FPS

В боевике Days Gone первое место вновь заняла модель GeForce GTX 1650 Super. В зависимости от разрешения и режима работы она опережала соперника на 10% – 13%. Данный проект оказался не столь требовательным к видеокартам, как Cyberpunk 2077. Поэтому после разгона ускорители продемонстрировали в Full HD высокую производительность. Для их ценового сегмента.

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F1 2020

1% low и average FPS

В автогонке F1 2020 графический ускоритель Radeon RX 580 буквально «наступал на пятки» своему «зеленому» визави. При этом обе видеокарты обеспечили комфортную производительность вплоть до разрешения 2560 х 1440.

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Horizon Zero Dawn

1% low и average FPS

В фантастическом экшене Horizon Zero Dawn на первой строчке расположился графический ускоритель GeForce GTX 1650 Super.

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Mafia Remastered

1% low и average FPS

В шутере Mafia Remastered видеокарты GeForce GTX 1650 Super и Radeon RX 580 показали равные результаты.

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Watch Dogs Legion

1% low и average FPS

В игре Watch Dogs Legion ускоритель Radeon RX 580 стер в порошок своего соперника из «зеленого» лагеря. В зависимости от разрешения и режима работы он опережал GeForce GTX 1650 Super на 50% – 60%. Правда, Watch Dogs Legion оказался настолько требовательным к мощности видеокарт, что даже лидер показал посредственные результаты.

Среднегеометрическая производительность видеокарт в восьми играх 1% low и average FPS

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По диаграмме среднегеометрической производительности видеокарт в восьми играх видно, что ускорители GeForce GTX 1650 Super и Radeon RX 580 продемонстрировали почти одинаковую производительность во всех разрешениях и в обоих режимах работы.

Теперь рассмотрим противостояние видеокарт в отдельно взятых играх.

GeForce GTX 1650 Super была быстрее Radeon RX 580 в играх Biomutant, Cyberpunk 2077, Days Gone и Horizon Zero Dawn.

GeForce GTX 1650 Super была в паритете с Radeon RX 580 в играх F1 2020 и Mafia Remastered.

GeForce GTX 1650 Super была медленнее Radeon RX 580 в играх Assassin's Creed Valhalla и Watch Dogs Legion.

Графический ускоритель GeForce GTX 1650 Super опередил видеокарту Radeon RX 580 в четырех проектах из восьми и показал равные результаты в двух играх. В двух проектах «зеленый» ускоритель уступил «красному» сопернику.

Герои материала обеспечили комфортную производительность в таких играх, как F1 2020 и Mafia Remastered. В остальных проектах они показали посредственные результаты. Не стоит ждать рекордов от бюджетных моделей.

Перейдем к рассмотрению привлекательности покупки данных видеокарт. Для выведения соотношения стоимости и производительности GPU бралась их средневзвешенная цена. Была взята стоимость в нескольких крупных московских магазинах и на ее основе рассчитан среднеарифметический ценник ускорителей.

GeForce GTX 1650 Super 4096 Mбайт - 15 500 рублей;



Radeon RX 570 8192 Мбайт - 21 000 рублей.

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Соотношение стоимости / производительности видеокарт Рублей / average FPS

По соотношению цена/производительность уверенно лидировала видеокарта GeForce GTX 1650 Super.

Итак, в противостоянии графических ускорителей GeForce GTX 1650 Super и Radeon RX 580 победителем вышла видеокарта компании NVIDIA. Обе модели показали практически равную производительность, однако решающую лепту в победу внесла стоимость. «Зеленый» ускоритель был заметно дешевле «красного», поэтому он и победил в данном противостоянии.

Дмитрий Олегович aka PhoenixOC

Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.

