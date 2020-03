Оглавление

Вступление

В данном обзоре будет рассмотрена производительность двух систем: "Core i5-9600KF + GeForce GTX 1650 Super" и "Ryzen 5 3600 + Radeon RX 580".

Обе связки будут протестированы в разрешенях 1920х1080 и 2560х1440. Посмотрим, кто выйдет победителем из этого противостояния.