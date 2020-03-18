Битва игровых компьютеров: Core i5-9600KF & GeForce GTX 1650 Super VS Ryzen 5 3600 & Radeon RX 580
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Оглавление
- Вступление
- Тестовая конфигурация, инструментарий и методика тестирования
- Конфигурации игровых ПК
- Результаты тестов: сравнение производительности
- Assassin's Creed Odyssey
- Battlefield V
- Call of Duty: Modern Warfare (2019)
- Far Cry New Dawn
- HITMAN 2
- Need for Speed Heat
- Shadow of the Tomb Raider
- Star Wars Jedi: Fallen Order
- Среднегеометрические результаты систем в восьми играх
- Заключение
Вступление
В данном обзоре будет рассмотрена производительность двух систем: "Core i5-9600KF + GeForce GTX 1650 Super" и "Ryzen 5 3600 + Radeon RX 580".
рекламаОбе связки будут протестированы в разрешенях 1920х1080 и 2560х1440. Посмотрим, кто выйдет победителем из этого противостояния.
Режимы работы игровых компьютеров:
Разгон:
Стоимость комплектующих формировались путем анализа цен нескольких крупных московских магазинов. На их основе был рассчитан среднеарифметический ценник.
Соотношение стоимости и производительности систем (рублей/средний FPS)
По диаграмме среднегеометрической производительности систем в восьми играх видно, что конфигурации "Core i5-9600KF + GeForce GTX 1650 S 4GB" и "Ryzen 5 3600 + Radeon RX 580 8GB" показали равную производительность как в обоих разрешениях, так и режимах работы.
Теперь давайте рассмотрим противостояние связок в отдельно взятых играх.
"Подопытные" показали высокие результаты в разрешении 1920х1080 в большинстве протестированных игр. Однако разрешение 2560х1440 "покорилось" далеко не во всех проектах, что не удивительно для видеокарт нижнего ценового сегмента.
По соотношению цена/производительность между системами "Core i5-9600KF + GeForce GTX 1650 S 4GB" и "Ryzen 5 3600 + Radeon RX 580 8GB" был зафиксирован паритет.
По итогам данного тестирования можно констатировать факт: конфигурации "Core i5-9600KF + GeForce GTX 1650 S 4GB" и "Ryzen 5 3600 + Radeon RX 580 8GB" показали как равную производительность, так и одинаковую привлекательность для покупки. Какую именно систему приобретать пусть решают наши читатели, в соответствии с их личными предпочтениями.
Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.
Результаты тестов: сравнение производительности
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Номинал:
Assassin's Creed Odyssey
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Battlefield V
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Call of Duty: Modern Warfare (2019)
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Far Cry New Dawn
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HITMAN 2
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Need for Speed Heat
Shadow of the Tomb Raider
Star Wars Jedi: Fallen Order
Среднегеометрические результаты систем в восьми играх
Перейдем к рассмотрению привлекательности покупки данных связок.
Заключение
Режимы работы игровых компьютеров:
Разгон:
Стоимость комплектующих формировались путем анализа цен нескольких крупных московских магазинов. На их основе был рассчитан среднеарифметический ценник.
Соотношение стоимости и производительности систем (рублей/средний FPS)
По диаграмме среднегеометрической производительности систем в восьми играх видно, что конфигурации "Core i5-9600KF + GeForce GTX 1650 S 4GB" и "Ryzen 5 3600 + Radeon RX 580 8GB" показали равную производительность как в обоих разрешениях, так и режимах работы.
Теперь давайте рассмотрим противостояние связок в отдельно взятых играх.
"Подопытные" показали высокие результаты в разрешении 1920х1080 в большинстве протестированных игр. Однако разрешение 2560х1440 "покорилось" далеко не во всех проектах, что не удивительно для видеокарт нижнего ценового сегмента.
По соотношению цена/производительность между системами "Core i5-9600KF + GeForce GTX 1650 S 4GB" и "Ryzen 5 3600 + Radeon RX 580 8GB" был зафиксирован паритет.
По итогам данного тестирования можно констатировать факт: конфигурации "Core i5-9600KF + GeForce GTX 1650 S 4GB" и "Ryzen 5 3600 + Radeon RX 580 8GB" показали как равную производительность, так и одинаковую привлекательность для покупки. Какую именно систему приобретать пусть решают наши читатели, в соответствии с их личными предпочтениями.
Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.
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