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Вступление

Видеокарта ASUS TUF Gaming X3 Radeon RX 5600 XT EVO – новинка ASUS средней ценовой категории, основанная на графическом ядре Navi 10 Pro. Идея AMD выпустить упрощенный вариант Radeon RX 5700 имеет все шансы на успех.

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Одинаковые GPU позволяют уверенно рекомендовать такой тип видеокарт для разрешения Full HD. А упрощение коснулось в основном объема видеопамяти и основных частот. Обратная сторона медали – при использовании хорошей системы охлаждения и весьма низком уровне TDP мы получаем потенциального лидера по тишине с завидным запасом мощности.

Технические характеристики

Модель Radeon RX 5600 XT ASUS TUF Gaming X3 Radeon RX 5600 XT EVO Кодовое имя Navi 10 XLE Navi 10 XLE Версия RDNA RDNA Техпроцесс, нм 7 7 Размер ядра/ядер, мм2 251 251 Количество транзисторов, млн 10 300 10 300 Частота ядра, МГц 1375 – Частота ядра, МГц Turbo 1720 1770 Число исполнительных ядер, шт. 2304 2304 Число текстурных блоков, шт. (TMU) 144 144 Число блоков растеризации, шт. (ROP) 64 64 Тип памяти GDDR6 GDDR6 Эффективная частота памяти, МГц 3000 3000 Объём памяти, ГБ 6 6 Шина памяти, бит 192 192 Пропускная способность памяти, Гб/сек 288 288 Питание, Pin 6/8 8 Потребляемая мощность, Ватт (2D / 3D) -/150 Н/Д Рекомендованная цена, анонс $280 <25 000 рублей

Как видим, с технической стороны существенных отличий от заявленных в референсной видеокарты нет. Чуть больше Boost частота, которая активируется только в приложении ASUS GPU Tweak II и типичное требование к БП 450 ватт. Собственно говоря, никаких точных цифр по энергопотреблению ASUS не дает. О стоимости новинки судить сложно, потому что единственная видеокарта ASUS на рынке – это старшая версия ROG.

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Внешний вид и размеры

Модель | Параметр A, мм B, мм C, мм D, мм A1, мм B1, мм C1, мм ASUS 267 107 48 74/88 282 115 53

А – длина печатной платы, без учета системы охлаждения и планки портов видеовыходов.

В – ширина печатной платы, без учета контактов PCI-E и системы охлаждения.

С – высота от горизонтальной плоскости печатной платы до уровня верхней поверхности системы охлаждения.

D – диаметр вентилятора/ов по внешнему радиусу.

А1 – длина печатной платы, с учетом системы охлаждения (если выходит за пределы печатной платы) до планки портов видеовыходов.

В1 – ширина печатной платы, без учета контактов PCI-E, но с замером системы охлаждения (если выходит за пределы печатной платы).

С1 – высота, с учетом задней пластины (если есть)/винтов крепления радиатора до уровня верхней поверхности системы охлаждения. Если она ниже высоты задней планки портов видеовыходов, то измеряется высота до верхней точки планки.

ASUS TUF 3 RX5600XT O6G EVO Gaming поддерживает до шести одновременных подключений. Для этого на гламурной матовой черной задней панели выведены HDMI 2.0b и три DisplayPort 1.4.

Печатная плата

Печатная плата ASUS TUF 3 RX5600XT O6G EVO Gaming своего рода собирательный образ усиленной силовой части и громадных размеров. Обычно для 150 ваттной видеокарты производители не ставят так много фаз питания, но ASUS решил превзойти всех конкурентов и по количеству, и по качеству.

Питание разнесено по обеим сторонам: слева – это преобразователь для памяти, а справа основной VRM GPU. В отличие от NVIDIA, AMD не предполагает установку шунтов для измерение потребляемой мощности и балансирной логики. AMD основывает свой дизайн на передовых и продвинутых шим-контроллерах, которые могут выдавать не менее точные данные программно. Доступ к данным по питанию GPU находится в открытом доступе, а у памяти свой собственный шим-контроллер без общей шины. Поэтому на видеокартах AMD можно оценить исключительно энергопотребление GPU и то, после преобразования +12В в требуемое напряжение. Таким образом выдаваемые данные утилитами не учитывают потери VRM и потребление памятью.

Плата использует 8 фаз питания (7+1 подключения: 7 фаз Vgfx и 1 Vsoc). Заявленное потребление – типичное для RX 5600 ХТ и это 150 ватт. Конечно же, наличие 8 микросхем мосфетов, да еще и с приличным КПД намекает нам на громадный запас. Кстати, мосфеты от International Rectifier (TDA 21462), аж по 60А на каждый!

Еще 2+1 фазы задействовано для памяти GDDR6. Таким образом суммарное количество фаз насчитывает 11 штук.

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Управляет фазами GPU шим-контроллер IR 35217, а питанием памяти — International Rectifier IR3567B. IR 35217 – это универсальный топовый контроллер с поддержкой до 7+1 фазы (варианты 8+0/6+2)

Часть технической документации все же доступно:

Ultra Low Quiescent Power Dual output 8 phase

(8+0/7+1/ 6+2) PWM Controller

VR12 Rev 1.7, VR12.5 Rev 1.5, IMVP8 Rev 1.2, AMD SVI2, and Memory VR modes

Switching frequency from 194KHz to 2MHz per phase in 56 steps

IR Efficiency Shaping Features including Dynamic Phase Control and Automatic Power State Switching

Programmable 1-phase or 2-phase operation for Light

Loads and Active Diode Emulation for very Light Loads

IR Adaptive Transient Algorithm (ATA) on both loops

minimizes output bulk capacitors and system cost

Auto-Phase Detection with PID Coefficient autoscaling

Fault Protection: OVP, UVP, OCP, OTP, CAT_FLT

I2C/SMBus/PMBus system interface for reporting of Temperature, Voltage, Current & Power telemetry for both loops

Multiple Time Programming (MTP) with integrated charge pump for easy non-volatile programming

Compatible with 3.3V tri-state drivers

+3.3V supply voltage; -40oC to 85oC ambient operation; -40oC to 125oC junction

IR3567B поддерживает до 6+2 фазы. Стандартно платы с графическими ядрами AMD используют следующие напряжения: Vddci, Vmem, Vcore и Vsoc. Это базовые вещи, и вы должны о них знать.

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Соответственно он обслуживает фазы питания памяти в количестве 2+1 фазы.

Разъем питания – 8pin. С обратной стороны печатной платы есть светодиоды, отображающие корректность подключения и наличия напряжения. Второй разъем – пустышка и не задействован на плате.

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6 Гбайт GDDR6 памяти набрано шестью микросхемами Micron 9TA77 D9WCW. Видеопамять работает на эффективной частоте 12 000 МГц. В теории могла бы и на 14 ГГц, однако существует программное ограничение по разгону на платах RX 5600 XT.

С обратной стороны можно заметить несколько точек измерений напряжений. Сюда входят: Vgfx, Vsoc, 0,75V, 1,8V, 3,3V, 5V, 12V, VPP, Vmem, Vci_mem.

На входе 12В и вспомогательных напряжений с разъема PCIe не установлено никаких предохранителей.

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Система охлаждения

На видеокарту установили систему охлаждения с тремя вентиляторами. Боковые диаметром 88 мм, центральный – 74 мм.

При этом управляются они раздельно, но получили точную синхронизацию по оборотам. Впрочем, максимальные обороты у них фиксированы.

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Сзади защитная пластина контактирует с памятью через термопрокладки, а общие габариты и вес СО весьма внушительны. Забавно, что для облегчения доступа к радиатору внешний кожух можно снять, отвинтив 6 винтов.

Непосредственный контакт VRM происходит только с основным радиатором. Ведь в конструкции СО не используется промежуточная пластина, которую мы часто можем видеть в видеокартах ASUS. Благодаря этому VRM действительно хорошо охлаждается и не нагревает микросхемы памяти.

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Радиатор с кожухом вписывается с стандартные 2 слота. Конструкция теплоотвода – 5 тепловых трубок под единым основанием.

После снятия кожуха чистка и продувка радиатора дело 5 минут. Сам радиатор настолько длинный, что выходит за периметр печатной платы. Благодаря 3 вентиляторам обдув даже избыточен, а невысокий TDP позволяет надеяться на тихую работу видеокарты при частичных и отсутствии нагрузки.

На удивление термопаста оказалась свежей, а контакт с микросхемами памяти хорошим. В тесте позже я покажу насколько сильно нагреваются нижние микросхемы. Все вентиляторы управляются независимо друг от друга и синхронизированы между собой, они останавливаются при достижении ГП 50-52С.

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Без кожуха со сниженным TDP и частотами GPU почти удалась попытка превратить видеокарту в пассивную. К сожалению, по достижения температуры в 90С срабатывает защита и драйвера AMD переходят в режим синего экрана =). А счастье было так близко. Впрочем, установив всего один 140 мм вентилятор с оборотами менее 1000 удалось несколько часов лицезреть RX 5600 в здравии. Для эксперимента считаю результат удачный, возможно в будущем мы увидим пассивные 5600 ХТ.

Тестовый стенд

Конфигурация:

Материнская плата: ASUS ROG Maximus XI Hero (Intel Z390, LGA 1151 v2);

Процессор: Intel Core i9-9900К;

Система охлаждения: система водяного охлаждения:

Alphacool NexXxoS Monsta 360;



Scythe Minebea Silent IC 2000 об/мин x3;



EK-XRES 140 Revo D5 PWM;



EK-Supremacy EVO;



Шланги 15/19;

Термоинтерфейс: Arctic Cooling МХ-2;

Оперативная память: DDR4, 3400 CL16, 2 x 8 Гбайт;

Накопители:

SSD Intel Optane 905P 480 Гбайт;



SSD Samsung 960 Evo, 500 Гбайт;



SSHD Seagate Desktop 4 Тбайт;

Блок питания: ASUS Thor 1200 Ватт.

Программное обеспечение:

Операционная система: Microsoft Windows 10 x64;

Драйверы видеокарты: последние на момент тестирования.

Перечень контрольно-измерительных приборов и инструментов:

Шумомер: Center 320;

Мультиметр: Fluke 289;

Тарификатор электроэнергии: E305EMG.

Разгон

Для оценки поведения видеокарт в номинальном режиме обратимся к более чем часовому стресс-тесту стабильности 3DMark, параллельно соберем данные с графического ядра, а также значения частот памяти, энергопотребления и температур. Объединяем полученные данные в единые графики и видим, насколько точно соответствуют заводские характеристики реальным цифрам, и что происходит с важными показателями при разгоне.

Частота ядра.

Перед нами два графика: оранжевый цвет отображает частоту ядра в разгоне; синий – в штатном режиме.

Без вмешательства пользователя частота в штатном режиме в среднем составляет 1595 МГц, достигая пика 1603 МГц, и иногда снижается до 1552 МГц. Это не соответствует заявленным характеристикам. Мы ведь помним про обещанный буст, как минимум, до 1750-1770 МГц. В разгоне настройки BIOS и эффективное охлаждение позволяют выйти на среднюю частоту в 1755 МГц. В некоторых моментах она достигает 1800 МГц. Видеопамять при этом осилила разгон до 1860 МГц.

Примечательно, что максимальные частоты для Radeon RX 5600 XT ограничены. Это сделано специально, чтобы младшие модели не могли составить конкуренцию Radeon RX 5700. В итоге получается, что почти все Radeon RX 5600 ХТ будут разгоняться до частот 1800 МГц для GPU и 1860 МГц для памяти. А наиболее правильным выбор видеокарты будет по качеству питания и свойствам охлаждения (и цены, конечно же).

Энергопотребление.

Энергопотребление Radeon RX 5600 XT заявлено на уровне 150 Вт (типичное среднее значение). Благодаря ограничениям и невысокому напряжению Radeon RX 5600 XT выделяется на фоне остальных видеокарт AMD отличным соотношением производительности к нагреву и энергопотреблению.

Для базовой заводской настройки у ASUS TUF 3-RX5600XT-O6G-EVO-Gaming вышло 158 Вт в среднем. Правда, пики близки к 165 Вт. В разгоне TDP уже не растет так сильно, как это было с предыдущими графическими ускорителями AMD, и среднее энергопотребление выросло всего на 14 Вт, достигнув отметки в 172 Вт.

К сожалению, максимальный лимит TDP и ограничения на частоту не всегда уместны, поэтому советую поэкспериментировать со значением TDP в разгоне. Вполне можно добиться всего с настройкой +10% с сопоставимым максимальным разгоном. К счастью, мощная система охлаждения позволяет полностью использовать весь потенциал в рамках заложенных ограничений и выдать в среднем 172 Вт с пиками до 188 Вт.

Максимальная температура GPU.

Приятно удивили максимальные температуры, не превышающие 56°C в штатных режимах и 58°C в разгоне. Не забываем про общий уровень TDP, который буквально не позволяет GPU потреблять слишком большие токи. А массивный радиатор с пятью тепловыми трубками и тремя вентиляторами легко парирует все попытки видеоядра разогреться сильнее, и делается все не в ущерб шумности.

Но сначала посмотрим на датчик температуры VRM, что он нам скажет?

Не менее впечатляющие значения. Отлично показала себя система охлаждения. Ни в разгоне, ни в стоке температура не превышала 62°C. При столь уверенном отводе тепла хотелось бы реализовать потенциал графического процессора.

Впрочем, об этом я уже говорил: на момент тестирования не только уровень TDP, но и максимальные частоты GPU и памяти ограничены…

Многие полагают, что память GDDR6 сильно нагревается на некоторых платах, но модель ASUS не входит в их число. Температуры усреднено не превосходят показатели нагрева VRM.

Обороты вентиляторов.

Даже с тремя вентиляторами ASUS TUF Gaming X3 Radeon RX 5600 XT EVO не стала шумной. При базовых настройках алгоритм подбирает оптимальные обороты всем вертушкам, чтобы температура не превышала 60°C. Обороты поднимаются и падают очень плавно, изменения на слух почти не воспринимаешь.

В момент пиковых значений шумность не превышает 28.7 дБА – это почти беззвучный режим. С разгоном результат хуже, но только 30.9 дБА. Тоже отличный показатель, пожалуй, среди всех побывавших у меня моделей ради тишины стоит присмотреться к ней.

Производительность 3D Mark

Настройки:

Предустановки: Fire Strike Ultra, Fire Strike Extreme, Fire Strike.

Futuremark 3DMark



Fire Strike Ultra, Fire Strike Extreme, Fire Strike

Графические баллы





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Заключение

ASUS TUF Gaming X3 Radeon RX 5600 XT EVO это очень тихая видеокарта с большим запасом мощности, но, к сожалению, реализовать весь ее потенциал из-за ограничений, введенных AMD, нельзя.

Уверен, что и видеоядро, и видеопамять смогли бы работать на еще большей частоте, но обеспечить это на момент обзора не вышло. Если вы ищете тишину, то вот она во всей красе. Столь тихую видеокарту я давно не получал на обзор.

С другой стороны, конструкция охлаждения и система питания существенно удорожают продукт, стоимость ASUS TUF 3-RX5600XT-O6G-EVO-Gaming вряд ли будет ниже 23-23 тысяч рублей, а это вызов уже существующим GeForce RTX 2060 Super. Их цена начинается от 25-26 тысяч рублей.

В любом случае, Radeon RX 5600 XT пусть и компромиссный, но приемлемый вариант для игры в разрешениях 1920 1080 и 2560 x 1440.

Плюсы ASUS TUF Gaming X3 Radeon RX 5600 XT EVO:

Низкое энергопотребление в штатном режиме и разгоне;

Пассивный режим, в простое абсолютно бесшумна при температуре GPU ниже 50°C;

Наличие индикации питания;

Отличная система охлаждения как GPU и VRM, так и памяти;

Очень низкий уровень шума в работе, менее 30 дБА;

Система питания с большим запасом.

Может не устроить:

Толщина видеокарты несколько избыточна;

Для всех Radeon RX 5600 ХТ результат максимального разгона известен заранее.

Минусы видеокарты:

Ограниченный AMD максимальный разгон графического ядра и памяти;

Не выходит на заявленные частоты GPU.

Rasamaha (Дмитрий Владимирович)

Выражаем благодарность: