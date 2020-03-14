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Вступление

Бывают видеокарты плохие, а бывают и нет! Откроем категорию за $300, простите, 27 000 рублей, и это будет ASUS ROG Strix Radeon RX 5600 XT. Самая продвинутая, вкусная и дорогая.

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Буквально на днях в лаборатории на тестах побывала модель ASUS TUF Gaming X3 Radeon RX 5600 XT EVO , и от нее остались только положительные эмоции: быстрая, холодная и чрезвычайно тихая. Что еще можно улучшить? А может быть, сделать хуже, ведь и такое нам встречалось.

ASUS ROG-Strix-RX5600XT-O6G-Gaming едва ли не первая видеокарта ASUS Radeon RX 5600 XT, появившаяся в продаже. Ее стоимость действительно удивляет, хотя бы потому, что близка к стоимости аналогов GeForce RTX 2060 Super. По задумке AMD, Radeon RX 5600 XT должна создавать конкуренцию таким картам, но в реальности ситуация отличается.

С одной стороны, видеокарты близки по производительности. С другой стороны, GeForce RTX 2060 Super прекрасно разгоняется, а у Radeon RX 5600 XT с этим большие проблемы. Нет, никто не спорит с фактом присутствия разгона у Navi 10. Однако AMD искусственно ограничила максимальные частоты, чтобы не создавать конкуренцию своим же Radeon RX 5700.

Технические характеристики

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Модель Radeon RX 5600 XT ASUS ROG Strix Radeon RX 5600 XT Кодовое имя Navi 10 XLE Navi 10 XLE Версия RDNA RDNA Техпроцесс, нм 7 7 Размер ядра/ядер, мм2 251 251 Количество транзисторов, млн 10 300 10 300 Частота ядра, МГц 1375 – Частота ядра, МГц Turbo 1720 1770 Число исполнительных ядер, шт. 2304 2304 Число текстурных блоков, шт. (TMU) 144 144 Число блоков растеризации, шт. (ROP) 64 64 Тип памяти GDDR6 GDDR6 Эффективная частота памяти, МГц 3000 3000 Объём памяти, ГБ 6 6 Шина памяти, бит 192 192 Пропускная способность памяти, Гб/сек 288 288 Питание, Pin 6/8 8 Потребляемая мощность, Ватт (2D / 3D) -/150 Н/Д Рекомендованная цена, анонс $280 <25 000 рублей

Первое на что обращаешь внимание, рассматривая видеокарту это наличие сразу двух разъемов питания 6 и 8 pin. Столь серьезное усиление питания в теории должно давать преимуществj. Только вдумайтесь, какое количество ватт можно завести в видеокарту, но как их реализовать? Возможно, ASUS расширила стандартные лимиты TDP для нее?

Сразу дадим ответ на этот вопрос, и он разочарует вас, т.к. сколько не увеличивай TDP RX 5600 XT разгон памяти и графического ядра фиксирован определенными частотами. Они заданы в драйверах AMD и на текущий момент никому не удалось их обойти. Частота Boost активируется только в приложении ASUS GPU Tweak II, никаких точных цифр по энергопотреблению ASUS не дает.

Внешний вид и размеры

Модель | Параметр A, мм B, мм C, мм D, мм A1, мм B1, мм C1, мм ASUS ROG-Strix-RX5600XT-O6G-Gaming 285 117 50 88 306 117 55

А – длина печатной платы, без учета системы охлаждения и планки портов видеовыходов.

В – ширина печатной платы, без учета контактов PCI-E и системы охлаждения.

С – высота от горизонтальной плоскости печатной платы до уровня верхней поверхности системы охлаждения.

D – диаметр вентилятора/ов по внешнему радиусу.

А1 – длина печатной платы, с учетом системы охлаждения (если выходит за пределы печатной платы) до планки портов видеовыходов.

В1 – ширина печатной платы, без учета контактов PCI-E, но с замером системы охлаждения (если выходит за пределы печатной платы).

С1 – высота, с учетом задней пластины (если есть)/винтов крепления радиатора до уровня верхней поверхности системы охлаждения. Если она ниже высоты задней планки портов видеовыходов, то измеряется высота до верхней точки планки.

ASUS ROG STRIX RX5600XT O6G Gaming поддерживает до 6 одновременных подключений. Для этого на гламурной, матовой, черной задней панели выведено HDMI 2.0b и три DisplayPort 1.4.

Печатная плата

Печатная плата ASUS ROG STRIX RX5600XT O6G Gaming служит основой для нескольких видеокарт семейства Gaming. Как минимум она используется для 5600 ХТ, 5700 и 5700 ХТ. Представьте, младшая версия вписана в 150-160 ватт, а старшая может потреблять до 250 ватт и все они основаны на единой PCB с одинаковым набором компонентов. Причем для 5700 ХТ наличие парных фаз в количестве 5 штук (параллельное подключение) с номинальной мощностью 60А делает всю систему питания избыточной, а что говорить про 150-160 ватт ASUS ROG STRIX RX5600XT O6G Gaming.

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Плата рассчитана и использует 11 фаз питания. Заявленное потребление – типичное для RX 5600 XT и это 150 ватт. Конечно же, наличие 11 микросхем мосфетов, да еще и с приличным КПД намекает нам на громадный запас. Кстати, мосфеты от International Rectifier (TDA 21462), что на графическое ядро, что на память аж по 60А на каждый!

Еще 2+1 фазы задействовано для памяти GDDR6. Таким образом суммарное количество фаз насчитывает 14 штук с одинаковыми характеристиками.

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Управляет фазами GPU шим-контроллер IR 35217. IR 35217 – это универсальный топовый контроллер с поддержкой до 7+1 фазы (варианты 8+0/6+2)

Часть технической документации все же доступно:

Ultra Low Quiescent Power Dual output 8 phase

(8+0/7+1/ 6+2) PWM Controller

VR12 Rev 1.7, VR12.5 Rev 1.5, IMVP8 Rev 1.2, AMD SVI2, and Memory VR modes

Switching frequency from 194KHz to 2MHz per phase in 56 steps

IR Efficiency Shaping Features including Dynamic Phase Control and Automatic Power State Switching

Programmable 1-phase or 2-phase operation for Light

Loads and Active Diode Emulation for very Light Loads

IR Adaptive Transient Algorithm (ATA) on both loops

minimizes output bulk capacitors and system cost

Auto-Phase Detection with PID Coefficient autoscaling

Fault Protection: OVP, UVP, OCP, OTP, CAT_FLT

I2C/SMBus/PMBus system interface for reporting of Temperature, Voltage, Current & Power telemetry for both loops

Multiple Time Programming (MTP) with integrated charge pump for easy non-volatile programming

Compatible with 3.3V tri-state drivers

+3.3V supply voltage; -40oC to 85oC ambient operation; -40oC to 125oC junction

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Питание памяти осуществляется под управлением International Rectifier IR3567B. Он поддерживает до 6+2 фазы.

Чтобы понять, какие фазы где используются достаточно знать простые вещи. Во-первых, стандартно платы с графическими ядрами AMD используют напряжения Vddci, Vmem, Vcore и Vsoc. Во-вторых, у нас установлено 2 шим-контроллера с нечетным количеством фаз. Из всего этого следует, что использовано максимальное количество каналов IR 35217 (8+0,7+1,6+2). Таким образом Vcore фазы объединены парами и содержат 10 мосфетов (5 фаз), оставшаяся фаза – Vsoc (+1 мосфет).

Для памяти выбрана схема 2+1, где 2 – это 2 фазы питания Vmem, а +1 – это Vddci.

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6 Гбайт GDDR6 памяти набрано шестью микросхемами Micron 9VA77 D9WCW. Видеопамять работает на эффективной частоте 12 000 МГц. Паспортные значения частот лежат в диапазоне от 12 до 16 ГГц в зависимости от таймингов.

Сама видеокарта позволяет к ней подключить еще 2 вентилятора, а управление ими происходит через программу от ASUS.

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Пара разъемов питания (8+6pin) способно запитать карту мощностью более 400 ватт, а реализовать эту мощность можно только с разблокированным BIOS по TDP. К сожалению, никаких предохранителей по вводному питанию конструкцией не предусмотрено.

При подключении питания красные светодиоды переключаются на белый цвет, сигнализирую о правильности подключения.

ASUS ROG STRIX RX5600XT O6G Gaming оснащена двумя версиями BIOS с настройкой на тишину и бустом до 1750 МГц, и с разгоном до 1770 МГц. Рядом кнопка выключения подсветки и контактные площадки для измерения напряжений.

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Система охлаждения

На видеокарту установили систему охлаждения с тремя 88 мм вентиляторами. Сзади защитная пластина контактирует с ГП через термопрокладку, а общие габариты и вес СО внушительные. Из-за увеличенной ширины печатной платы и системы охлаждения габариты видеокарты увеличены относительно стандартных размеров.

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Пластина служит как для усиления печатной платы, так и для отвода тепла от памяти и только от нее. Охлаждением питания занимается основной радиатор, естественно через термопрокладки.

Благодаря этому VRM действительно хорошо охлаждается и не нагревает микросхемы памяти. Но мы еще вернемся к замерам температур нагрева памяти и проверим насколько хорошо работает раздельная система охлаждения.

Как видите увеличенная высота видеокарты до почти 3 занимаемых слотов стала следствием установки толстого радиатора. Его высота обусловлена желанием ASUS максимально охладить GPU. Инженеры постарались и используют все доступное пространство между элементами на плате и допустимой высотой видеокарты.

Сама конструкция кожуха является легкосъемной частью. Из-за этого не нужно нарушать гарантийные пломбы для продувки радиатора. Всего-то требуется приложить руки к 6 винтам (3 с торца и 3 за лопастями вентиляторов). С обратной стороны установлен кожух, которые также использует термопрокладки для охлаждения памяти и графического ядра.

В основании радиатора установлена никелированное основание с проходящими через него 6 тепловых трубок. Все вентиляторы управляются независимо друг от друга, но синхронизированы между собой и останавливаются при достижении ГП 50-52С. Общая длина радиатора составляет 24 см. Диаметр трех вентиляторов – 88 мм.

Тестовый стенд

Конфигурация:

Материнская плата: ASUS ROG Maximus XI Hero (Intel Z390, LGA 1151 v2);

Процессор: Intel Core i9-9900К;

Система охлаждения: система водяного охлаждения:

Alphacool NexXxoS Monsta 360;



Scythe Minebea Silent IC 2000 об/мин x3;



EK-XRES 140 Revo D5 PWM;



EK-Supremacy EVO;



Шланги 15/19;

Термоинтерфейс: Arctic Cooling МХ-2;

Оперативная память: DDR4, 3400 CL16, 2 x 8 Гбайт;

Накопители:

SSD Intel Optane 905P 480 Гбайт;



SSD Samsung 960 Evo, 500 Гбайт;



SSHD Seagate Desktop 4 Тбайт;

Блок питания: ASUS Thor 1200 Ватт.

Программное обеспечение:

Операционная система: Microsoft Windows 10 x64;

Драйверы видеокарты: последние на момент тестирования.

Перечень контрольно-измерительных приборов и инструментов:

Шумомер: Center 320;

Мультиметр: Fluke 289;

Тарификатор электроэнергии: E305EMG.

Разгон

Для оценки поведения видеокарт в номинальном режиме обратимся к более чем часовому стресс-тесту стабильности 3DMark, параллельно соберем данные с графического ядра, а также значения частот памяти, энергопотребления и температур. Объединяем полученные данные в единые графики и видим, насколько точно соответствуют заводские характеристики реальным цифрам, и что происходит с важными показателями при разгоне.

Частота ядра.

Перед нами два графика: желтый цвет отображает частоту ядра в разгоне, серый – в штатном режиме.

Без вмешательства пользователя частота графического процессора ASUS ROG Strix Radeon RX 5600 XT в штатном режиме в среднем составляет 1585 МГц, достигая пика 1597 МГц, и иногда снижается до 1543 МГц. Это не соответствует заявленным характеристикам и ниже, чем у версии ASUS TUF. Мы ведь помним про обещанный буст до 1750-1770 МГц?

В разгоне настройки BIOS и эффективное охлаждение позволяют выйти на среднюю частоту в 1750 МГц. В некоторых моментах она достигает 1760 МГц. Память при этом осилила разгон до 1860 МГц. 1860 МГц – это предельная частота для памяти, и она ограничена искусственно самой AMD, как и максимальный разгон графического ядра.

Это сделано специально, чтобы младшие видеокарты не могли составить конкуренцию для Radeon RX 5700. В итоге получается, что почти все Radeon RX 5600 ХТ будут разгоняться до частот в 1750-1800 МГц для GPU и 1860 МГц для памяти. А наиболее правильным будет поступок, когда выбор среди всех осуществляется по качеству питания, свойствам охлаждения и цены.

Энергопотребление.

Энергопотребление Radeon RX 5600 XT заявлено 150 Вт (типичное среднее значение). Благодаря ограничениям и невысокому напряжению Radeon RX 5600 XT выделяется на фоне остальных видеокарт AMD отличным соотношением производительности к нагреву и энергопотреблению.

Для базовой заводской настройки у ASUS ROG-Strix-RX5600XT-O6G-Gaming получилось. 144 Вт в среднем. Пики доходили до 149 Вт. В разгоне уровень TDP уже не растет так сильно, как это было на предыдущих графических ядрах AMD, и среднее энергопотребление выросло всего до 159 Вт. Максимальное потребление в разгоне составило 164 Вт. В сущности, это объяснило разницу между версиями ASUS TUF и ROG. Как ни странно, ASUS TUF разгоняется лучше благодаря большему лимиту энергопотребления.

К сожалению, максимальный TDP и ограничения на частоту не всегда уместны, поэтому советую поэкспериментировать со значением TDP в разгоне. Вполне можно добиться всего +10% с сопоставимым максимальным разгоном.

Максимальная температура GPU.

Приятно удивили максимальные температуры, не превышающие 50°C в штатных режимах и 55°C в разгоне. Не забываем про общий TDP, который буквально не позволяет GPU потреблять слишком большие токи.

Не уверен, стоило ли разработчикам пытаться максимально понизить температуру в ущерб акустическому комфорту, потому что вентиляторы ASUS TUF Gaming X3 Radeon RX 5600 XT EVO работали на меньших оборотах, тем самым проиграв в абсолютной температуре, но заметно обесшумив видеокарту. У ASUS ROG Strix Radeon RX 5600 XT выигрыш в пару градусов достигнут повышенными оборотами трех 88 мм вентиляторами.

Посмотрим на датчик температуры VRM, что он нам скажет?

В комментариях данный график не нуждается. Ни в разгоне, ни в стоке температура не превышала 50°C. При столь уверенном отводе тепла хотелось бы реализовать потенциал GPU. Но об этом я уже говорил, на момент тестирования не только TDP, но и максимальные частоты GPU и памяти ограничены!

Многие полагают, что память GDDR6 сильно нагревается, но у тестируемой видеокартытакой проблемы точно нет. Вспомните, память охлаждается собственным радиатором и сзади контактирует с пластиной через термопрокладку. Все это легко и непринужденно отводит тепло от модулей и демонстрирует температуры менее 55°C.

Обороты вентиляторов.

А вот над чем стоило бы поработать – это выбранные режимы для вентиляторов. Их диапазон между 1600 и 1750 об/мин избыточен. В штатном режиме уровень шума поднимается до 33 дБА, в разгоне – 35.5 дБА.

Для улучшения ситуации можно прибегнуть к ручной настройке, но, согласитесь, хочется с завода получить идеальные характеристики. Поэтому, несмотря на абсолютный рекорд по качеству охлаждения и показательные 50°C под нагрузкой, на фоне ASUS TUF с ее 29 с копейками дБА, я бы выбрал последнюю видеокарту.

Производительность 3DMark

Настройки:

Предустановки: Fire Strike Ultra, Fire Strike Extreme, Fire Strike.

Futuremark 3DMark



Fire Strike Ultra, Fire Strike Extreme, Fire Strike

Графические баллы





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Заключение

ASUS ROG Strix Radeon RX 5600 XT – это клон силовой схемы, системы охлаждения и возможностей старшей модели ASUS ROG Strix Radeon RX 5700. Вспомним ее положительные черты – низкие температуры, хорошее охлаждения памяти и VRM, да, впрочем, всего что есть на видеокарте.

Увы, с некоторыми особенностями придется мириться. А это габариты (три слота) и цена. Будь передо мной выбор между версиями TUF и ROG, не думая выбрал бы первую из-за меньшей на 3 тысячи рублей стоимости и заводской бесшумности.

Второй условный плюс ASUS ROG-Strix-RX5600XT-O6G-Gaming – это низкое энергопотребление 145 Вт. Отсюда и недостаток: максимальный уровень TDP отсчитывается в процентах от номинального TDP. Поэтому разгон возможен до 1750 МГц, хотя само графическое ядро и тем более система питания способны на большее.

Плюсы ASUS ROG Strix Radeon RX 5600 XT:

Низкое энергопотребление в стоке и разгоне;

Пассивный режим, в простое бесшумна при температуре GPU ниже 50°C;

Наличие индикации питания;

Отличная система охлаждения GPU, VRM и памяти;

Двойная прошивка BIOS;

Система питания с большой мощностью;

Низкий уровень шума.

Может не устроить:

Толщина видеокарты избыточна;

Для всех Radeon RX 5600 ХТ известен результат максимального разгона.

Минусы видеокарты:

Ограниченный AMD максимальный разгон графического ядра и памяти;

Не выходит на заявленные частоты GPU.

Rasamaha (Дмитрий Владимирович)

Выражаем благодарность: