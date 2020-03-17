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Вступление

Современные реалии требуют затянуть пояса и уменьшить свои требования к сборке нового игрового компьютера, благо ассортимент комплектующих позволяет подобрать даже из бюджетных решений интересные и порой оптимальные модели, например, это касается компьютерных корпусов.

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Однако подобные продукты за редким исключением оснащены более одного вентилятора, а внутреннее охлаждение не должно пострадать. На выручку приходят комплекты корпусных вентиляторов, а компания AeroCool знает в них толк.

Мы рассматривали множество актуальных наборов вентиляторов, настает очередь астрономической модели, осветляющее будущее. AeroCool Astro 12 Pro обладает адресуемой подсветкой, настраиваемой скоростью вращения, тихой работой и комплектным контроллером. Что еще пожелаешь корпусным вентиляторам?

Технические характеристики

Название модели AeroCool Astro 12 Pro Размеры вентилятора (Д х Ш х В) 120 х 120 х 25 мм Скорость вентилятора 1000 об/мин Тип разъема питания 6-Pin (~2-Pin) Пусковое напряжение вентилятора 7 В Номинальное напряжение 12 В Номинальный ток 0.61 Максимальное статическое давление воздуха 1,68 мм вод. струи Максимальный воздушный поток 42,1 CFM Уровень шума вентилятора 17,5 дБА Тип подшипника Гидравлический Время наработки на отказ 60 000 часов

Упаковка и комплектация

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Комплект AeroCool Astro 12 Pro поставляется в небольшой черно-белой упаковке с демонстрацией яркой подсветки и иллюстрацией набора.

На двенадцати различных языках рассказываются основные достоинства модели. Производитель подчеркивает наличие специального хаба для управления вентиляторами и подсветкой.

На обратной стороне упаковки производитель приводит таблицу с техническими характеристиками и детальную схему подключения периферии к штатному контроллеру, наглядно демонстрирующую работу устройства.

На официальном сайте комплектация задокументирована и совпадает с набором аксессуаров: липучка для фиксации, 12 винтов для крепления вентиляторов к корпусу и две пластиковые стяжки. Пунктуальность.

Внешний вид и дизайн

Вентиляторы AeroCool Astro 12 Pro получили оригинальную квадратную рамку корпуса с закругленными краями и выполнены исключительно в черном цвете, за исключением полупрозрачных вставок, скрывающим ARGB-подсветку. Модель оснащена антивибрационными прорезиненными заглушками, необходимыми для снижения вибрации.

Конструкция AeroCool Astro 12 Pro базируется на девятилопастной структуре с изогнутыми лопастями, получившие характерными загибы, направленные на увеличение создаваемого давления и уменьшения сопротивления воздуха, ведущие к снижению уровню шума. Внутренняя окантовка корпуса наделена карбоновой структурой для создания футуристического образа.

Производитель не раскрывает дополнительные характеристики на обратной наклейке, лишь указывая общие параметры.

Официально заявлена скорость вращения AeroCool Astro 12 на отметке 1000 об/мин, но согласно проведенному тестированию нам удалось регулировать мощность в диапазоне 500 – 1000 об/мин.

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Вентиляторы оснащены коннектором 6-pin, для подключения которых потребуется специальных хаб. Длина провода составляет 400 мм.

Отличительная черта комплекта AeroCool Astro 12 Pro заключена в применении фирменного контроллера AeroCool H66F с пультом дистанционного управления.

Хаб H66F поддерживает подключение до шести вентиляторов и двух светодиодных лент 5V.

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Для подключения к материнской плате хаб оснащен переходником 5V-RGB Header (3-Pin) с VDG (3-Pin) для соответствующего соединения к матерински платам ASUS, MSI и прочим в первом случае и к Gigabyte – во втором.

От контроллера отходит пучок проводов, необходимые для регулирования: питание SATA, кнопка переключения подсветки, коннектор для получения данных тахометра и спаренный коннектор подсветки 5V-RGB.

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Подсветка

Модель AeroCool Astro 12 получила трехпозиционную сегментацию полос подсветки по всему корпусу, которая управляется синхронно. Отметим переднюю иллюминацию, разбитую на шесть секторов, ассоциируемую с лучами звезды.

Комплект AeroCool Astro 12 Pro оснащен тремя вентиляторами с яркой ARGB-подсветки, которые удобно подключить по формуле «два на вдув, один – на выдув».

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В темное время суток подсветка играет более яркими красками.

Лучше всего это продемонстрирует официальный ролик:

Тестирование

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Современные материнские платы посредством изменения напряжение научились управлять скоростью вентиляторов, несмотря на указанный фиксированный диапазон. Однако модель AeroCool Astro 12 подключается через контроллер, и регулировка происходит в двух заданных режимах – тихом (~500 об/мин) и производительном (~1000 об/мин). На графиках будут приведены указанные скорости вращения.

Результаты округлены, уровень шума фиксировался цифровым шумомером TM-102 с погрешностью измерений не более 0.5 дБА.

Уровень шума в простое и нагрузке



дБА

Меньше – лучше





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Заключение

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Вентиляторы AeroCool Astro 12 Pro получили оригинальный дизайн и запомнились тихой работой с неплохим воздушным потоком, что важно для создания комфортного игрового ПК. Данный комплект характеризуется фирменным контроллером H66F, который управляет целой оравой «питомцев», приструняя их и обеспечивая работу в единой гармонии. Учитывая большое разнообразие недорогих корпусов компании AeroCool, совместный тандем получается многообещающим и достаточно интересным конечному покупателю.

В очередной раз производитель указывает в характеристиках фиксированную скорость вращения равную 1000 об/мин, и пусть при данной мощности крыльчатки вентиляторы AeroCool Astro 12 остаются на комфортном уровне, регулировать ее бы хотелось. Что на практике оказалось возможным посредством хаба, не прибегая к ухищрениям, а воспользовавшись пультом управления. Поэтому разработчикам стоило бы поправить либо описание на сайте, либо указать это как максимальную скорость вращения.

Подводя итоги, среди рассмотренных моделей AeroCool Astro 12 Pro занимает высокую позицию благодаря хорошей эффективности при низком уровне шума. А благодаря широкому разнообразию у пользователя открывается отличный выбор для подбора подходящего внешнего вида.

Александр Андерсон

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