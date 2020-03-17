Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Обзор корпусных вентиляторов AeroCool Astro 12 Pro: космическое представление

+
1000 товаров по 1 рублю в Ситилинке
<b>RTX 2080 дешевле чем по старой цене</b> - ХВАТАЙ
<b>Ryzen 3990</b> доступен за сотни тысяч рублей
Ситилинк снижает цену на RTX 2070 третий день подряд
2080 Super в Регарде - дешевле ЛЮБОЙ обычной 2080

Оглавление

Вступление

Современные реалии требуют затянуть пояса и уменьшить свои требования к сборке нового игрового компьютера, благо ассортимент комплектующих позволяет подобрать даже из бюджетных решений интересные и порой оптимальные модели, например, это касается компьютерных корпусов.

реклама

Однако подобные продукты за редким исключением оснащены более одного вентилятора, а внутреннее охлаждение не должно пострадать. На выручку приходят комплекты корпусных вентиляторов, а компания AeroCool знает в них толк.

Мы рассматривали множество актуальных наборов вентиляторов, настает очередь астрономической модели, осветляющее будущее. AeroCool Astro 12 Pro обладает адресуемой подсветкой, настраиваемой скоростью вращения, тихой работой и комплектным контроллером. Что еще пожелаешь корпусным вентиляторам?

Технические характеристики

Название моделиAeroCool Astro 12 Pro
Размеры вентилятора (Д х Ш х В)120 х 120 х 25 мм
Скорость вентилятора1000 об/мин
Тип разъема питания6-Pin (~2-Pin)
Пусковое напряжение вентилятора7 В
Номинальное напряжение12 В
Номинальный ток0.61
Максимальное статическое давление воздуха1,68 мм вод. струи
Максимальный воздушный поток42,1 CFM
Уровень шума вентилятора17,5 дБА
Тип подшипникаГидравлический
Время наработки на отказ60 000 часов

Упаковка и комплектация

реклама

Комплект AeroCool Astro 12 Pro поставляется в небольшой черно-белой упаковке с демонстрацией яркой подсветки и иллюстрацией набора.

347x450 63 KB. Big one: 1155x1500 487 KB

На двенадцати различных языках рассказываются основные достоинства модели. Производитель подчеркивает наличие специального хаба для управления вентиляторами и подсветкой.

450x344 77 KB. Big one: 2000x1527 965 KB

На обратной стороне упаковки производитель приводит таблицу с техническими характеристиками и детальную схему подключения периферии к штатному контроллеру, наглядно демонстрирующую работу устройства.

450x343 68 KB. Big one: 2000x1525 1038 KB

На официальном сайте комплектация задокументирована и совпадает с набором аксессуаров: липучка для фиксации, 12 винтов для крепления вентиляторов к корпусу и две пластиковые стяжки. Пунктуальность.

450x272 35 KB. Big one: 1500x906 209 KB

Внешний вид и дизайн

Вентиляторы AeroCool Astro 12 Pro получили оригинальную квадратную рамку корпуса с закругленными краями и выполнены исключительно в черном цвете, за исключением полупрозрачных вставок, скрывающим ARGB-подсветку. Модель оснащена антивибрационными прорезиненными заглушками, необходимыми для снижения вибрации.

450x392 55 KB. Big one: 1500x1307 450 KB

Конструкция AeroCool Astro 12 Pro базируется на девятилопастной структуре с изогнутыми лопастями, получившие характерными загибы, направленные на увеличение создаваемого давления и уменьшения сопротивления воздуха, ведущие к снижению уровню шума. Внутренняя окантовка корпуса наделена карбоновой структурой для создания футуристического образа.

Производитель не раскрывает дополнительные характеристики на обратной наклейке, лишь указывая общие параметры.

Официально заявлена скорость вращения AeroCool Astro 12 на отметке 1000 об/мин, но согласно проведенному тестированию нам удалось регулировать мощность в диапазоне 500 – 1000 об/мин.

450x237 57 KB. Big one: 2000x1053 680 KB

реклама



Вентиляторы оснащены коннектором 6-pin, для подключения которых потребуется специальных хаб. Длина провода составляет 400 мм.

450x158 10 KB. Big one: 1500x527 68 KB

Отличительная черта комплекта AeroCool Astro 12 Pro заключена в применении фирменного контроллера AeroCool H66F с пультом дистанционного управления.

450x254 39 KB. Big one: 1500x848 289 KB

Хаб H66F поддерживает подключение до шести вентиляторов и двух светодиодных лент 5V.

реклама

450x229 30 KB. Big one: 1500x762 219 KB

Для подключения к материнской плате хаб оснащен переходником 5V-RGB Header (3-Pin) с VDG (3-Pin) для соответствующего соединения к матерински платам ASUS, MSI и прочим в первом случае и к Gigabyte – во втором.

450x233 32 KB. Big one: 1500x777 226 KB

От контроллера отходит пучок проводов, необходимые для регулирования: питание SATA, кнопка переключения подсветки, коннектор для получения данных тахометра и спаренный коннектор подсветки 5V-RGB.

450x239 29 KB. Big one: 1500x798 188 KB

реклама

Подсветка

Модель AeroCool Astro 12 получила трехпозиционную сегментацию полос подсветки по всему корпусу, которая управляется синхронно. Отметим переднюю иллюминацию, разбитую на шесть секторов, ассоциируемую с лучами звезды.

450x377 50 KB. Big one: 700x587 88 KB

Комплект AeroCool Astro 12 Pro оснащен тремя вентиляторами с яркой ARGB-подсветки, которые удобно подключить по формуле «два на вдув, один – на выдув».

450x339 58 KB. Big one: 700x528 107 KB

реклама

В темное время суток подсветка играет более яркими красками.

450x228 35 KB. Big one: 789x400 66 KB

Лучше всего это продемонстрирует официальный ролик:

Тестирование

реклама

Современные материнские платы посредством изменения напряжение научились управлять скоростью вентиляторов, несмотря на указанный фиксированный диапазон. Однако модель AeroCool Astro 12 подключается через контроллер, и регулировка происходит в двух заданных режимах – тихом (~500 об/мин) и производительном (~1000 об/мин). На графиках будут приведены указанные скорости вращения.

Результаты округлены, уровень шума фиксировался цифровым шумомером TM-102 с погрешностью измерений не более 0.5 дБА.

Уровень шума в простое и нагрузке

дБА
Меньше – лучше


Включите JavaScript, чтобы видеть графики

Заключение

реклама

Вентиляторы AeroCool Astro 12 Pro получили оригинальный дизайн и запомнились тихой работой с неплохим воздушным потоком, что важно для создания комфортного игрового ПК. Данный комплект характеризуется фирменным контроллером H66F, который управляет целой оравой «питомцев», приструняя их и обеспечивая работу в единой гармонии. Учитывая большое разнообразие недорогих корпусов компании AeroCool, совместный тандем получается многообещающим и достаточно интересным конечному покупателю.

450x217 36 KB. Big one: 879x425 96 KB

В очередной раз производитель указывает в характеристиках фиксированную скорость вращения равную 1000 об/мин, и пусть при данной мощности крыльчатки вентиляторы AeroCool Astro 12 остаются на комфортном уровне, регулировать ее бы хотелось. Что на практике оказалось возможным посредством хаба, не прибегая к ухищрениям, а воспользовавшись пультом управления. Поэтому разработчикам стоило бы поправить либо описание на сайте, либо указать это как максимальную скорость вращения.

Подводя итоги, среди рассмотренных моделей AeroCool Astro 12 Pro занимает высокую позицию благодаря хорошей эффективности при низком уровне шума. А благодаря широкому разнообразию у пользователя открывается отличный выбор для подбора подходящего внешнего вида.

Александр Андерсон

реклама


Выражаем благодарность:

  • Компании AeroCool за предоставленные на тестирование вентиляторы AeroCool Astro 12 Pro.

Оценитe материал
рейтинг: 1.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки

Теги

обзор тест go.d-bq aerocool 120 мм тестирование вентиляторов aerocool astro 12 pro

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Обзор корпусных вентиляторов AeroCool Astro 12 Pro: космическое представление
+
Битва процессоров: Core i5-9400F VS Ryzen 7 1700 в связке с видеокартой Radeon RX 5700
35
Игровой компьютер до 100 тысяч рублей: март 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
14
Обзор и тест видеокарты ASUS ROG Strix Radeon RX 5600 XT (ROG-Strix-RX5600XT-O6G-Gaming)
6
Обзор и тест видеокарты ASUS TUF Gaming X3 Radeon RX 5600 XT EVO (TUF 3-RX5600XT-O6G-EVO-Gaming)
14
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 VS Radeon RX 5700
28

Интересные материалы

Битва процессоров: Core i3-9100F VS Ryzen 5 1600 в связке с видеокартой Radeon RX 5700
9 марта 2020 92
Игровой компьютер до 90 тысяч рублей: март 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
8 марта 2020 22
Выбираем ЦАП с лучшим звуком: кандидаты из Китая
6 марта 2020 197
Ретроклокинг: все топы NVIDIA – PCI-Express интерфейс
10 марта 2020 90
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 Ti VS Radeon RX 5700 XT
4 марта 2020 56
Лучшие видеокарты для игрового компьютера стоимостью до 60 тысяч рублей: март 2020
6 марта 2020 25


Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Хватит играть и майнить криптовалюту – Nvidia попросила геймеров использовать мощности своих видеокарт для борьбы с коронавирусом
80
16-ядерный 10-нм процессор Intel оказался в 2 раза быстрее 32-ядерного AMD Epyc Rome
50
Как правильно выбрать видеокарту – экономим 80 долларов, не теряя в производительности под руководством Hardwaretimes
15
Первый скриншот PC-версии Horizon Zero Dawn
36
Новый пакет 4K текстур для The Elder Scrolls V Skyrim полностью обновляет все ландшафтные текстуры
12
Samsung Galaxy M21 – монстр автономности с NFC за 200 долларов
2
Дебют процессоров AMD с архитектурой Zen 3 может состояться в октябре
16
AMD пополнила семейство Ryzen 4000 четырьмя новыми процессорами
6
В Сети появились характеристики Microsoft Xbox Series X: 8 ядер Zen 2, графика RDNA 2 с производительностью 12 TFLOPS, поддержка 4K с частотой до 120 к/сек
39
Ядрами x86 дело не ограничится: Xbox X возможно будет иметь архитектуру ARM
21
Аналитики призвали не особо рассчитывать на несгибаемость AMD в условиях кризиса
4
Выбор универсального процессора до 250 долларов – AMD против Intel по версии Hardwaretimes
12
В Origin стартовала весенняя распродажа со скидками на Battlefield V, Need for Speed Heat и некоторые другие игры
2
Производительность Xbox Series X равна 13 обычным процессорам AMD Ryzen – Microsoft поделилась детальными характеристиками своей игровой приставки
18
Более 20 смартфонов Xiaomi получат Android 11 с MIUI 12
5
Intel Pentium MMX увеличил частоту в два раза под фреонкой
12
AMD представила новые мобильные процессоры Ryzen 4000
9
Nokia анонсировала 4K телевизор за 420 долларов
7
Пиковый «онлайн» Steam вплотную приблизился к отметке в 20 миллионов пользователей (обновлено)
9
Цены на мобильные тарифы могут подняться из-за проекта Социальный интернет
20

Сейчас обсуждают

Иоанн Грозный
09:26
теоретически все так и должно быть - за лучи отвечают отдельные выделенные под них блоки, и необходимость расчитывать освещение устаревшими методами отпадает=больше ресурсов высвобождается для класси...
Производительность Xbox Series X равна 13 обычным процессорам AMD Ryzen – Microsoft поделилась детальными характеристиками своей игровой приставки
Катерина Стец
09:25
я за стрелка играю,но у меня такого скафандра нет. это что нужно прокачивать? я даже найти не могу где это
Borderlands 3: первые 12 минут геймплея второго сюжетного дополнения к игре
Олег Анетько
09:20
Т.е. то что в Европе лимит на стоимость посылки 20 у.е. лет 10 тебя не смущает. Ну вот будет как в европе, мы же не хотим отставать от посвященной европы?)
Amazon предлагает геймерский Ryzen 3900X по самой низкой цене в 420 долларов
chufeg
09:19
В контору например брать сотку клав и мышей - как раз по такой статье можно взять бодрых)
Обзор дешевой компьютерной периферии. Часть 2
Raima Karvovskis
09:18
Плачу за оптический интернет 300 Мбит 10.90 еуро. Литва Игналина
Цены на мобильные тарифы могут подняться из-за проекта Социальный интернет
Любое Имя
09:17
Что то не вериться что этот кусок алюминия справился с 8 ядрами
Тест боксового кулера AMD Wraith Spire - неплохой разгонный потенциал для Ryzen 7 2700 "из коробки"
E1nher1
09:17
Но ведь линпак показывает тепловыделение.
Тест боксового кулера AMD Wraith Spire - неплохой разгонный потенциал для Ryzen 7 2700 "из коробки"
E1nher1
09:16
Но он ведь и в разгон смог.3.7- это прибавка в 500 МГц относительно стока.
Тест боксового кулера AMD Wraith Spire - неплохой разгонный потенциал для Ryzen 7 2700 "из коробки"
E1nher1
09:14
Но вот же тест в линпаке 110 ватт тепловыделение в таком небольшом разгоне, а кулер смог. Это ли не хорошо? Снимать заднюю пластину не хочу пока что . Но вот в один датчик показывает температуру в 79 ...
Тест боксового кулера AMD Wraith Spire - неплохой разгонный потенциал для Ryzen 7 2700 "из коробки"
VRoman
09:12
Значит ли это, что 10нм приходит в жизнь?
Cooper Lake, который мы потеряли: Intel изменила планы в отношении платформы Whitley
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем