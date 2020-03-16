Битва процессоров: Core i5-9400F VS Ryzen 7 1700 в связке с видеокартой Radeon RX 5700
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Оглавление
- Вступление
- Тестовая конфигурация, инструментарий и методика тестирования
- Результаты тестов: сравнение производительности
- Assassin's Creed Odyssey
- Battlefield V
- Call of Duty: Modern Warfare (2019)
- Far Cry New Dawn
- Hitman 2
- Need for Speed Heat
- Shadow of the Tomb Raider
- Star Wars Jedi: Fallen Order
- Среднегеометрические результаты процессоров в восьми играх
- Заключение
Вступление
В данном материале будет рассмотрено противостояние процессоров Core i4-9400F и Ryzen 7 1700 в связке с видеокартой Radeon RX 5700, в разрешениях 1920х1080 и 2560х1440.
рекламаПосмотрим, кто выйдет победителем.
Напомним, что о работе тестовых стендов, методике и обработке результатов можно узнать из подробного рассказа о тестировании комплектующих в играх.
Для выведения соотношения стоимости и производительности систем бралась их средневзвешенная цена. Была взята стоимость в нескольких крупных московских магазинах и на их основе рассчитан среднеарифметический ценник конфигураций.
Соотношение стоимости и производительности процессоров (рублей/средний FPS)
По диаграмме среднегеометрической производительности процессоров в восьми играх видно, что в номинальном режиме работы модель Core i5-9400F была быстрее своего конкурента Ryzen 7 1700. После разгона оба процессора показали равные результаты.
Теперь давайте рассмотрим противостояние ЦП в отдельно взятых играх.
Модель компании Intel была быстрее своего соперника в четырех играх из восьми, показала равные результаты в трех проектах и отстала от оппонента в одном. При этом Core i5-9400F и Ryzen 7 1700 обеспечили комфортную производительность во всех играх, что является большим плюсом для них.
По соотношению цена/производительность в штатном режиме лидировала модель Core i5-9400F, однако после разгона оба ЦП оказались одинаково привлекательными для покупки.
Неприхотливому пользователю, не желающему связываться с разгоном, стоит обратить внимание на процессор Core i5-9400F. В данном режиме работы он был быстрее своего конкурента, вдобавок был более привлекательным для покупки.
В случае наличия планов по разгону процессора покупателю приглянется модель Ryzen 7 1700. На перспективу она обладает большим потенциалом в виде 8/16 процессорных потоков. Однако не стоит сбрасывать со счетов и процессор Core i5-9400F, который здесь и сейчас показал паритет с соперником. Причем как по результатам тестов, так и по соотношению цена/производительность.
Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.
Результаты тестов: сравнение производительности
Assassin's Creed Odyssey
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Battlefield V
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Call of Duty: Modern Warfare (2019)
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Far Cry New Dawn
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Hitman 2
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Need for Speed Heat
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Shadow of the Tomb Raider
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Star Wars Jedi: Fallen Order
Среднегеометрические результаты процессоров в восьми играх
Перейдем к рассмотрению привлекательности покупки данных процессоров.
Заключение
Для выведения соотношения стоимости и производительности систем бралась их средневзвешенная цена. Была взята стоимость в нескольких крупных московских магазинах и на их основе рассчитан среднеарифметический ценник конфигураций.
Соотношение стоимости и производительности процессоров (рублей/средний FPS)
По диаграмме среднегеометрической производительности процессоров в восьми играх видно, что в номинальном режиме работы модель Core i5-9400F была быстрее своего конкурента Ryzen 7 1700. После разгона оба процессора показали равные результаты.
Теперь давайте рассмотрим противостояние ЦП в отдельно взятых играх.
Модель компании Intel была быстрее своего соперника в четырех играх из восьми, показала равные результаты в трех проектах и отстала от оппонента в одном. При этом Core i5-9400F и Ryzen 7 1700 обеспечили комфортную производительность во всех играх, что является большим плюсом для них.
По соотношению цена/производительность в штатном режиме лидировала модель Core i5-9400F, однако после разгона оба ЦП оказались одинаково привлекательными для покупки.
Неприхотливому пользователю, не желающему связываться с разгоном, стоит обратить внимание на процессор Core i5-9400F. В данном режиме работы он был быстрее своего конкурента, вдобавок был более привлекательным для покупки.
В случае наличия планов по разгону процессора покупателю приглянется модель Ryzen 7 1700. На перспективу она обладает большим потенциалом в виде 8/16 процессорных потоков. Однако не стоит сбрасывать со счетов и процессор Core i5-9400F, который здесь и сейчас показал паритет с соперником. Причем как по результатам тестов, так и по соотношению цена/производительность.
Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.
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