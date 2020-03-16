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Вступление

В данном материале будет рассмотрено противостояние процессоров Core i4-9400F и Ryzen 7 1700 в связке с видеокартой Radeon RX 5700, в разрешениях 1920х1080 и 2560х1440.

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Посмотрим, кто выйдет победителем.

Напомним, что о работе тестовых стендов, методике и обработке результатов можно узнать из подробного рассказа о тестировании комплектующих в играх.