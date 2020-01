Оглавление

Вступление

Чипсет AMD X570 подарил нам множество новых материнских плат для платформы Socket AM4. Некоторые производители приурочили к этому выпуск новых линеек продуктов. Однако ситуация остается сложной: новые модели получились дорогими и спрос на них не такой большой, как на процессоры последнего поколения.

С другой стороны, производители не хотят ни в чем ущемлять потенциальных обладателей новой платформы и выпускают версии, схожие по характеристикам и оснащению вариантам, которые уже были представлены для платформы Intel LGA 1151. Так, например, расширилась линейка материнских плат ASUS ROG Crosshair. Возможно, в этом есть смысл, если уж переплачивать за чипсет AMD X570, то почему бы не обратить внимание на серию ASUS ROG.

Линейка Crosshair – это модели, ориентированные на платформу AMD. Они являются своего рода противовесом линейки Maximus, которая предназначается для платформ Intel среднего уровня. На этот раз она обновилась до восьмого поколения и включила в себя несколько модификаций наподобие тех, что встречаются у Maximus. Цены приблизительно на том же уровне, поэтому все относительно честно. Платы из обеих линеек дорогие и предназначены не для массового пользователя.

В первую очередь они ориентированы на геймеров и любителей разгона. Однако с разгоном сейчас все не так просто и производители процессоров выжимают практически максимум. Сейчас хорошо, если удастся разогнать ЦП хотя бы на 300 МГц, а в случае с Ryzen 3000-й серии – хотя бы до заявленной частоты буста. Несмотря на использование 7 нм техпроцесса в новых моделях, тепловыделение меньше не стало. Процессоры по-прежнему нуждаются в хорошем охлаждении и мощной подсистеме питания.

Если уж переходить на кастомную СЖО, тогда можно выбрать материнскую плату с водоблоком на элементах питания процессора. Такая модель в линейке Crosshair называется ASUS ROG Crosshair VIII Formula. Она выглядит практически как копия ASUS ROG Maximus XI Formula, но отличия все же есть.

Посмотрим, что интересного и необычного удалось реализовать компании в новой системной плате.

Упаковка и комплектация

Коробка достаточно большая и красивая. Она изготовлена из плотного картона и поэтому очень крепкая и прочная. Кроме того, она тяжелая, но ручки для транспортировки не предусмотрено. Видимо, для того, чтобы не портить внешний вид (а хозяину не гоже таскать такие тяжести самостоятельно).

Уже по упаковке можно сделать вывод, что модель достаточно дорогая и предназначена не для всех. Хорошие материалы и исполнение, отличная полиграфия – все указывает на то, что новинка премиального уровня (тот, кто сомневается, смотрит на цену).

Оформление неброское, даже лаконичное. В компании ASUS пришли к этому уже давно, и оформляют упаковки плат серии ROG подобным образом. Например, у схожей по уровню ASUS Maximus XI Formula мы видим абсолютно такое же оформление. Спереди преобладает темный фон.

Он разделен пополам, но не поровну красной полосой. На левой половине мы видим какой-то абстрактный узор, а правая стилизована под металлическую поверхность. В правом верхнем углу находится логотип серии ROG и надпись Republic Of Gamers. Посередине с выравниванием по левому краю крупными переливающимися всеми цветами символами указано наименование модели. Ниже сообщается, что эта материнская плата для геймеров.

В левом нижнем углу находится логотип компании ASUS. Справа по нижнему краю находится несколько значков. Первые четыре от компании AMD: 50 лет инноваций, поддержка процессоров Ryzen 3000, чипсет AMD X570 и AMD CrossFire. Далее следует поддержка nVidia SLI, ASUS AURA Sync, Game First, ASUS NODE и наконец PCI-e 4.0 Ready.

Переворачиваем коробку.

В самом верху мы снова видим надпись большими блестящими радужными буквами ROG Crosshair VIII Formula. Слева находится значок серии ROG. Производитель сообщает, что это плата для геймеров, однако, мне кажется, что они могут подобрать себе что-то попроще. В самом низу есть два изображения материнской платы (одно – вид сверху, другое под наклоном с изображением интерфейсов задней панели), а по бокам две таблицы, которые образуют спецификацию устройства.

Выше расположены четыре вставки с описанием используемых технических решений. Первое – отличная подсистема питания, которая должна обеспечить не только стабильную работу любой модели, но и разгонный потенциал.

Как видно, она состоит из нескольких компонентов, включающих: 16 транзисторных сборок IR3555 PowIRstages, которые обеспечивают ток до 60 А, черные металлические японские конденсаторы 10К, катушки индуктивности с технологией MicroFine и фирменный восьмиконтактный коннектор дополнительного питания с технологией ProCool II. И никаких удвоителей.

Еще одна вставка сообщает о знакомой функции LiveDash. Это небольшой OLED экран. На него выводится разная анимация, логотипы, информация мониторинга и даже отображаются этапы прохождения POST-кодов при загрузке. Очень удобный помощник. Здесь он впридачу расположен удобнее, чем на ASUS ROG Maximus XI Formula, и не закрывается видеокартой.

Следующая вставка рассказывает о наличии самых современных интерфейсов связи. Это контроллер сети Ethernet 5G от Aquantia и беспроводной модуль Intel Wi-Fi 6.

И на десерт осталась основная особенность материнской платы – водоблок CrossChill EK III. Он устанавливается на транзисторные сборки подсистемы питания. Это гибридное устройство, которое можно использовать без СЖО. Однако весь потенциал раскрывается именно с производительной кастомной СЖО, в контур которой будет добавлен этот блок.

Пора открыть упаковку. Интересная картина, которая знакома еще со времен, когда в верхней крышке было окно, через которое можно было видеть саму плату.

Сейчас такой возможности нет, но сверху все также лежит прозрачная пластиковая крышка. А на внутреннем элементе коробки присутствует забавная надпись: welcome to the republic («Добро пожаловать в республику»).

Под крышкой видно, что плата лежит в черном картонном лотке. Убрав его, мы видим картонный разделитель, образующий отсеки. Там размещается весь комплект поставки устройства.

Среди информационных носителей можно обнаружить следующее:

Users Guide (руководство пользователя);

Карточка с благодарностью;

Купон на продукцию CableMod;

Подстаканник;

DVD диск с драйверами и программным обеспечением для различных операционных систем;

Комплект наклеек.

Наклейка на корпус с логотипом ROG.

Вот такие аксессуары находятся в комплекте.

Четыре кабеля SATA 6 Гбит/с;

Два кабеля SATA 6 Гбит/с в оплетке;

Один кабель для RGB LED ленты;

Один кабель для RGB LED адресный;

Антенна для беспроводного модуля;

Адаптер для подключения кнопок и индикаторов корпуса Q-Connector.

Заглушки на заднюю панель нет, она находится на самой плате. Судя по такому комплекту поставки, эта плата будет не из доступных.

Дизайн и особенности платы

Линейка ASUS Crosshair VIII тесно переплетается с ASUS Maximus XI. Схожий дизайн, функциональность и пара моделей с одинаковыми приставками Hero и Formula.

При всей схожести странно выглядит солидная разница в цене. Если ценник на ASUS Crosshair VIII Formula начинается с 35 500 рублей, то Maximus XI Formula можно взять за 28 000. Материнская плата ASUS Maximus XI Formula была у меня на обзоре и мне она очень понравилась, несмотря на то, что я считаю Hero более сбалансированной.

Обе платы для разных платформ действительно очень похожи, но путаницы легко избежать, посмотрев на сокет. Сильную схожесть обеспечивает наружная броня – декоративный пластиковый обвес и большая стальная пластина сзади.

Печатная плата черного цвета, поверхность матовая. Плата жесткая, не гнется и очень тяжелая. Все это легко объяснимо тем, что есть водоблок и большая стальная защита с обратной стороны.

Устройство смотрится сильно, стильно, мощно, премиально. Все сделано ровно и аккуратно, используются приятные материалы. Опять мы видим зеркальные вставки, которые очень легко пачкаются и их нужно постоянно протирать.

Одной из отличительных особенностей является наличие вентилятора, который немного замаскирован за панелью с сеточкой.

Обратная сторона закрыта металлической пластиной. На модификации Impact она была изготовлена из алюминиевого сплава, а здесь она стальная. Понятно, что размеры гораздо больше, а алюминий дороже стали.

Пластина окрашена в темно-серый цвет. Кроме того, на ней присутствуют надписи Republic Of Gamers и Formula, а также есть логотип ROG, которые выполнены черным. С обратной стороны большую поверхность занимает черная пленка. Она играет роль диэлектрика.

Сама пластина выполняет сразу несколько функций. Она обеспечивает защиту, дополнительную жесткость и отвод тепла. Контакт с элементами осуществляется через терморезинки. После ее демонтажа видно, что на обратной стороне платы присутствуют разнообразные элементы, среди которых основной ШИМ-контроллер питания.

От блока питания материнская плата запитывается через основной и два дополнительных коннектора ATX по схеме 24+8+4.

Восьмиконтактный коннектор обрамлен металлическим кожухом. Это обычный набор разъемов питания для полноразмерной платы такого уровня. Видно, что производитель позаботился о питании как следует. Для сигнализации подключения дополнительных коннекторов питания используются светодиоды.

Для модулей памяти типа DDR4 предусмотрено четыре слота черного цвета с металлическим ключом посередине. С одной стороны используются фиксаторы, с другой – защелки. Чтобы активировать двухканальный режим, нужно установить две планки в слоты через один.

Производителем заявлена поддержка режимов работы DDR4 2133 / 2400 / 2666 / 2800 / 3000 / 3200 (3300 / 3333 / 3400 / 3466 / 3600 / 3733 / 3800 / 4000 / 4200 / 4400 / 4600 / 4800 (разгон)) МГц со штатным напряжением 1.2 В, которое можно увеличивать.

Контроллер памяти в новых процессорах теперь отвязан от шины Infinity Fabric и работает через делители. Оптимальным режимом для памяти является DDR4-3600 МГц при соотношении 1:1 к шине FCLK. Максимальный допустимый объем 128 Гбайт достигается путем установки четырех модулей по 32 Гбайт.

Питание процессора выполнено по схеме 14+2. Восемь каналов сверху и восемь каналов сбоку. Это лучшие показатели у материнской платы для сокета AMD AM4. Удвоителей не видно, контроллер обеспечивает восемь фаз. Скорее всего, они просто распараллелены.

На каждый из шестнадцати каналов приходится по одной супер ферритовой катушке с технологией MicroFine и по одной транзисторной сборке PowIRstage компании International Rectifier, модель IR3555.

Драйверов нет, они интегрированы в сборки, там же еще есть диод Шоттки, а еще элементы управления и синхронизации. Это одни из лучших транзисторных сборок на рынке.

В качестве основного ШИМ-контроллера используется чип DIGI+ VRM EPU ASP1405I, все уже знают, что это перемаркированный контроллер International Rectifier IR35201, который обеспечивает восемь фаз. Он распаян с обратной стороны платы, но в теплообмене со стальной пластиной не участвует.

Материнская плата позиционируется больше как геймерская с широкими возможностями разгона. Исключительно для оверклокеров предлагаются две модификации: Apex и Extreme, но в линейке Crosshair VIII их нет и пока это топовая плата.

Несмотря ни на что, подсистема питания выглядит очень солидно. Подобные компоненты можно встретить только на очень дорогих платах уровня HEDT. Возможно, так и должно быть, поскольку топовый процессор AMD Ryzen 9 3950X обладает шестнадцатью ядрами. Конденсаторы используются как капсульные твердотельные, так и танталовые. Последние распаяны с обратной стороны.

От транзисторных сборок тепло отводит водоблок CrossChill EK III. Похожий используется на материнской плате ASUS Maximus XI Formula. Отличия могут быть в габаритах или элементах крепления. В остальном все аналогично. На самом же деле это устройство более универсальное, и его можно использовать без СЖО.

За счет своих габаритов и массы, этот водоблок отлично отводит тепло в пассивном режиме. Чтобы его демонтировать, нужно снять защитный пластиковый кожух, который закрывает практически всю поверхность материнской платы. Для этого необходимо сначала открутить несколько винтов с обратной стороны и снять там огромную металлическую пластину. Кроме этого надо спереди открутить радиатор для накопителей M.2, уже потом отсоединить все разъемы, и передняя пластиковая защита снимается.

Спереди присутствуют зеркальные панели, которые очень чувствительные к отпечаткам. Есть подписи к кнопкам и портам. Также есть обозначение модели. Все самое интересное спрятано с обратной стороны.

Можно заметить, что пластиковая деталь оборудована металлическими втулками для крепления винтами. Это позволяет осуществлять демонтаж многократно не опасаясь того, что винты будут прокручиваться после первого раза. Еще здесь видно место, где установлен чипсетный вентилятор, а пластиковая деталь сделана таким образом, что получается турбина. Тут же находятся элементы подсветки и обратная сторона OLED экрана.

От всех компонентов отходят три кабеля, которые подключаются к специальным колодкам на материнской плате. Они находятся за разъемами задней панели.

Сверху и сбоку находятся модули подсветки с RGB светодиодами. OLED экран находится прямо над разъемами задней панели, что гораздо удобнее. Здесь его лучше видно, чем посередине, где он закрывается кулером или видеокартой.

После демонтажа пластиковой защиты спереди можно наконец-то добраться до радиатора/водоблока подсистемы питания.

Он крепится с обратной стороны при помощи четырех винтов жестко. Еще он достаточно большой и тяжелый. Детали корпуса изготовлены из алюминиевого сплава и окрашены в черный цвет. Сверху есть декоративные вставки и пластиковые заглушки с логотипом ROG на отверстиях под фитинги 1/4".

Водоблок состоит из двух частей: верхней и нижней. Соединяются они несколькими винтами. Смысла его разбора я не видел, поскольку есть изображение производителя. Там видно, что есть резиновая прокладка, а в нижней части еще есть медная вставка с микроканалами для лучшего теплообмена.

С обратной стороны можно заметить, что контакт осуществляется не только с транзисторными сборками, но и с катушками, а еще с сетевым контроллером. Такая же схема на плате ASUS Maximus XI Formula. В качестве термоинтерфейса используются толстые и очень хрупкие термопрокладки серого цвета. Они буквально рассыпаются, поэтому после демонтажа их лучше заменить или просто не снимать водоблок.

Еще один радиатор находится на чипсете.

К нему прилагается вентилятор, который с чипсетами AMD X570 используется повсеместно. Для этого в верхней защите проделаны маленькие отверстия для доступа воздуха.

Радиатор изготовлен из алюминиевого сплава и окрашен в черный цвет. Габариты его скромные, толщина и ребра небольшие. Однако здесь благодаря вентилятору используется принцип турбины. Крепление осуществляется с обратной стороны при помощи пяти винтов жестко.

В качестве термоинтерфейса применяется розовая термопрокладка толщиной около 1 мм. Здесь она тоже очень хрупкая. Сам вентилятор фирмы Delta, такие часто встречаются в ноутбуках.

Под радиатором находится чипсет AMD X570, который уже изучен вдоль и поперек. На данный момент, это флагманское решение для платформы AMD AM4.

Да, появилась новая шина PCI-e Gen4, но обязательное использование активного охлаждения перечеркивает это достоинство. К тому же устройств, которые реально ее используют не так уж много. Поэтому для недорогих сборок лучше использовать AMD B450 потому, что устройства на его основе гораздо дешевле, а функционал страдает не так сильно. Поскольку материнская плата у нас топовая, то здесь на возможности жаловаться не приходится. Здесь производитель поступил разумно и представил самую сбалансированную комбинацию.

Для поддержки накопителей типа SATA 3 предусмотрено восемь портов.

Все они обеспечиваются чипсетом. Некоторые производители обеспечивают чипсетом четыре или шесть портов, а оставшийся ресурс направляют на третий слот M.2. В данном случае производитель разумно посчитал, что он не нужен, а более востребованы могут оказаться обычные порты SATA 3. Выше них распаяна колодка портов USB 3.0, которые теперь называются USB 3.1 Gen1 и еще одна USB 3.1 Gen2.

Последняя представлена чипсетом, а вот первая отдельным контроллером ASMedia ASM1074. Он обеспечивает четыре порта, поэтому еще одна колодка находится внизу. Это прямо как дежавю с платой ASUS Maximus XI Formula, настолько все похоже.

Ниже SATA портов находится коннекторы для подключения вентиляторов, помп СЖО и датчиков температуры воды. Кроме этого есть разъем для подключения внешнего контроллера для вентиляторов и разъем для спикерфона.

В правом нижнем углу находится колодка для подключения кнопок и индикаторов корпуса. Рядом находится вторая колодка портов USB 3.0, а между ними два пина, для подключения термопары. Далее по нижнему краю мы видим батарейку.

Затем следуют две колодки USB 2.0 и разъем NODE. Это фирменный двунаправленный интерфейс, используемый совместно с дополнительными устройствами для плат линейки ROG.

Движемся дальше влево по нижнему краю и находим переключатель режима Slow Mode, два разъема для RGB LED (адресный и обычный), джампер режима LN2, кнопки Safe Boot и Retry, которые выручают при некорректном разгоне, когда система зависает, чтобы не сбрасывать BIOS до заводских установок. Рядом находится разъем для вентиляторов.

В самом конце расположена колодка для подключения передней аудиопанели корпуса. Выше самого нижнего слота расширения есть металлическая пластина, которая закрывает проем в пластиковой защите. Это не что иное, как радиатор накопителей M.2.

Да, сюда можно поставить сразу два накопителя, и они спокойно размещаются. Внутри на пластике есть обозначения разъемов и две таблицы, которые демонстрирует, в каких режимах они работают. Часто устройства выполняются в типоразмере m2280. Два таких накопителя фиксируются одним винтом прямо посередине. Крышка является радиатором и поэтому она изготовлена не из пластика, а из алюминиевого сплава и окрашена в черный цвет. Крепится она двумя винтами, которые проходят через отверстия. Для контакта с накопителями предусмотрены две терморезинки. Изначально на них находится защитная пленка, которую рекомендуется снять.

В левом нижнем углу находится микросхема звукового кодека, которая закрыта крышкой. Звуковая подсистема называется Supreme FX S1220A.

Не трудно догадаться, что ее сердцем является 8-ми канальный кодек Realtek ALC1220. Еще здесь применяется двойной операционный усилитель Texas Instruments RC4580, ЦАП ESS ES9023P и куча специальных музыкальных конденсаторов. И опять все как на ASUS Maximus XI Formula.

Выше по левому краю распаян контроллер ввода/вывода и системного мониторинга Nuvoton NCT6798D.

Двигаемся дальше по левому краю вверх и обнаруживаем микросхему гигабитного сетевого контроллера Intel I211-AT.

Всего на плате два разъема RJ-45 для сетей Ethernet, поэтому где-то неподалеку должен быть еще один чип. За разъемами задней панели можно обнаружить микросхему Aquantia AQC111C. Да-да, на ASUS Maximus XI Formula такой же.

Данный контроллер предназначен для работы с новыми стандартами проводной сети Ethernet 2.5G и 5G. Они появились не так давно и оборудования пока еще очень мало, поэтому насладиться высокой скоростью передачи данных еще нельзя. Неподалеку распаяна микросхема ASMedia ASM1074, которая обеспечивает еще дополнительно четыре порта USB 3.0 на задней панели.

На этой плате мы видим четыре слота расширения. Три PCI-e x16 и один PCI-e x1. Не густо, но на ASUS Maximus XI Formula все аналогично.

Вполне разумно для обычной платы. В данном случае устройство позиционируется как бескомпромиссное для СЖО. Тем более известно, что фулкавер водоблок для видеокарты занимает один слот, а не два, как воздушная система охлаждения.

Исходя из этого, можно ставить видеокарты хоть подряд друг за другом. Однако производитель решил, что достаточно двух видеокарт и еще парочки периферийных устройств. Два верхних слота PCI-e x16 обрамлены стальной рамкой и получают линии непосредственно от процессора. Соответственно они могут работать по формуле х16+х0 или х8+х8, а может х8+х0 поскольку это зависит от модели процессора. Поддерживаются мультиграфические технологии SLI и CrossFire. PCI-e x1 и нижний PCI-e x16 получают линии от чипсета, последний – PCI-e х16 может работать только в режиме х4. Сложно поверить, но все линии PCI-e чипсета куда-то расходятся. То на обеспечение портов M.2, то на какие-нибудь контроллеры.

А еще на плате есть беспроводной модуль шестого поколения Intel Wi-Fi 6 AX-200.

Осталось изучить правый верхний угол, где расположились кнопки Power, Reset и сдвоенный семисегментный индика… Нет. Его здесь нет. На самом деле он и не нужен потому, что он дублировал бы OLED экран, где выводится та же информация, но чуть детальнее, поскольку там отображаются сведения о том, какой компонент в данный момент диагностируется.

Здесь также присутствуют разъемы для подключения RGB LED лент и коннекторы для вентиляторов или помпы. Рядом с кнопками видны светодиоды. Они светятся не одним определенным цветом, а также RGB и относятся к общему составу подсветки материнской платы ASUS AURA Sync. На задней панели находятся следующие интерфейсы.

Кнопка ClrCMOS;

Кнопка BIOS Flasback

Четыре разъема USB 3.0;

Восемь разъемов USB 3.1 (один Type-C);

Один гигабитный сетевой разъем RJ-45;

Один сетевой разъем RJ-45 – 5G;

Пять аудиоразъемов типа minijack;

Один оптический выход;

Два вывода антенн Wi-Fi/Bluetooth.

Видеовыходов на плате нет и понятно почему. Топовые процессоры AMD Ryzen не обладают интегрированным видеоядром, в отличие от Intel Core i9 9900K. Маловероятно, что кто-то будет использовать подобную плату вместе с AMD Ryzen 3 2200G, поэтому не было смысла связываться с видеовыходами. Только дискретная графика, только хардкор.

Технические характеристики

Модель ASUS ROG Crosshair VIII Formula Поддерживаемые процессоры AMD Ryzen 2-го и 3-го поколений (список совместимых моделей уточняйте на сайте производителя www.asus.com) Шина процессор-чипсет PCI-e x4 Gen4 Системная логика AMD X570 Оперативная память 4 x 288-pin DDR4 DIMM, двухканальный режим, до 64 Гбайт при частоте 2133 / 2400 / 2666 / 2800 / 3000 / 3200 / 3300 / 3333 / 3400 / 3466 ( 3600 / 3733 / 3800 / 4000 / 4200 / 4400 / 4600 / 4800 (разгон)) МГц Слоты расширения 3 x - PCI-e x16 Gen4 (x8+х8+x4);

1 x - PCI-e x1 Gen4 Поддержка Multi-GPU SLI, CrossFireX Поддержка SATA/RAID 8 x SATA 6.0 Гбит/с портов – AMD X570; RAID 0, 1, 5, 0+1, JBOD;

2 x M.2 порта – 2 x PCI-e x4 Gen4 или SATA3 (есть ограничения с использованием SATA портов) Поддержка M.2 SATA/PCI-e Да/Да Сеть 1 х Intel I211-AT;

1 х Aquantia AQC111С;

1 х Intel Wi-Fi 6 AX200 Аудио Realtek ALC1220– 8-канальный HD аудиокодек USB 2.0 4 x USB 2.0 (AMD X570) USB 3.0 4 + 4 x USB 3.0 (2 х ASMedia ASM1074) USB 3.1 2 + 2 x USB 3.1 (1 x Type-C) (AMD X570);

4 x USB 3.1 (AMD Ryzen) Системный мониторинг Nuvoton NCT6798D Питание материнской платы ATX 24-pin, 8-pin ATX 12V, 4-pin ATX 12V Разъемы и кнопки задней панели 1 x ClrCMOS Button;

1 x BIOS Flashback Button;

8 x USB 3.1 (1x Type-C);

4 x USB 3.0;

1 x RJ45;

1 x RJ45 (5G LAN);

5 x 3.5 мм Jack;

1 x Optical Audio Out;

2 x Ant. Wi-Fi Размеры, мм 305 x 244 Форм-фактор ATX.

Возможности BIOS

Графическая оболочка уже длительное время не претерпевает каких-либо изменений. И это хорошо. Один раз сделав красиво и удобно, больше нет необходимости что-то переделывать и улучшать. Только на моделях начального уровня что-то косметически меняется в оформлении, а вот ROG устройства уже давно не трогают.

В то время как на бюджетных моделях при входе в меню настроек открывается режим EZ Mode, здесь сразу попадаешь на вкладку OC Tweaker и приступаешь к разгону. Понятно, что стартовая страница давно уже настраивается, но почему-то переделывать ничего не хочется потому, что удобно.

Конечно же, никуда не делась очень удобная функция, сообщающая о внесенных изменениях прямо перед выходом из BIOS.

Тестовый стенд

Тестирование материнской платы ASUS ROG Crosshair VIII Formula проводилось в составе следующей конфигурации:

Процессор: AMD Ryzen 7 3700X (3600 / 4400 МГц база/турбо);

Кулер: Noctua NH-D15;

Термоинтерфейс: Noctua NT-H1;

Материнская плата: ASUS ROG Crosshair VIII Formula, версия BIOS 1001;

Память: 2 x 8Гб DDR4 4133, A-Data XPG Spectrix D80 (Samsung B-die);

Видеокарта: nVidia GTX1080Ti 11Gb (1481 / 1582 / 11008 МГц (ядро/boost/память));

Накопитель SSD M.2: Samsung 970 EVO 250 Гб;

Блок питания: AeroCool VX PLUS 700 (700 Вт);

Испытание платы и разгон

Никаких сложностей со сборкой и запуском системы не возникло. Все прошло быстро и просто. После того как система была собрана, я запустил ее и посмотрел на детали материнской платы во время работы, включая OLED экран. Оказывается, реально удобная штука для мониторинга прохождения самотестирования.

После того, как все POST-коды пройдены и операционная система загружена, экран переходит в режим отображения текущей температуры процессора. Значения отображаются достаточно точные, расхождение достигает 1-2 градусов, но это терпимо.

Два накопителя M.2 встают идеально рядом и прижимаются одним винтом. Эта конструкция мне показалась удобной еще на ASUS Maximus XI Formula. Да и подсветка RGB на этой плате работает схожим образом. На мой взгляд, выглядит хорошо.

Затем пришла пора тестов, и тут все оказалось не так радужно. Я сразу же обновил версию BIOS до последней. Никаких сложностей с этой процедурой не возникло.

Да, я сразу разогнал память. Вручную установил FCLK 1900 МГц и частоту памяти на 3800 МГц. Выставил обычные тайминги, установил напряжение на 1.35 В и все. Без всяких танцев с бубном все отлично заработало.

Материнская плата, конечно, не волшебная и чудес делать не умеет, поэтому в тяжелых режимах типа Prime95 частота падает местами до 3825 МГц.

Про разгон процессоров AMD Ryzen все уже всё знают. Они практически не разгоняются. В моем случае все сильно упирается в охлаждение. Воздух здесь бессилен, нужна кастомная система жидкостного охлаждения, чтобы раскрыть как потенциал процессора, так и системной платы.

Если тяжелые режимы не использовать, то процессор спокойно работает на 4.4 ГГц.

Производительность и тепловой режим

Тестирование ASUS ROG Crosshair VIII Formula проводилось на открытом стенде при комнатной температуре 22°C в следующих режимах:

ASUS ROG Crosshair VIII Formula, AMD Ryzen 7 3700X (3600 / 4400 МГц), память 3800 МГц, тайминги 16-16-64-32-1Т, NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti;

ASUS ROG Crosshair VIII Formula, AMD Ryzen 7 3700X @ 4200 МГц, память 3800 МГц, тайминги 16-16-64-34-1Т, NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti.

Тесты проводились под операционной системой Windows 10 x64 версия 1903, прогонялись по пять раз, потом выбирались средние значения.

По новому регламенту тестов производительности при обзоре материнских плат не предусматривается, но если кому-то интересны результаты, то с ними можно ознакомиться в этом материале, который посвящен материнской плате ASUS ROG Strix X570-E Gaming.

Crystal Disk Mark 6.0.2

М.2

Посмотрим теперь на температуру радиаторов.

Температура водоблока

Простой | Нагрузка, °C





Включите JavaScript, чтобы видеть графики



Температура радиатора чипсета

Простой | Нагрузка, °C





Включите JavaScript, чтобы видеть графики



Огромный радиатор-водоблок очень тяжелый и инертный. Он долго разогревается и соответственно так же долго остывает. Вентилятор на чипсете не доставляет неудобств и не включается, пока температура не достигает 50°C. Вопрос лишь в том, что сам чипсет разогревается до 70°C. Скорость вращения крыльчатки – 3000 об/мин, шум – 34.4 дБ на расстоянии 20 см.

Встроенный звук

Звуковой кодек представлен микросхемой Realtek ALC1220. Прослушивание осуществлялось при помощи головных телефонов Sennheiser HD569 и акустики Creative GigaWorks T20 SeriesII.

Качество звучания никаких нареканий не вызывает. Звук очень чистый даже на максимальных уровнях громкости. А в тесте встроенного звука программой RMAA были получены следующие результаты:

16 бит, 44.1 кГц

24 бит, 192 кГц

Заключение

ASUS ROG Crosshair VIII Formula – это одна из лучших материнских плат для платформы Socket AM4, которая ориентирована на самые мощные процессоры. У нее отличная подсистема питания, хорошо продуманное охлаждение, продвинутая функциональность и очень полезная функция LiveDash. Да, 36 000 рублей – это большие деньги, но эта материнская плата, на мой взгляд, их стоит.

Работа с системной платой оставляет только положительные чувства. Легкость, простота, удобство и продуманность в мелочах. Первая модель, где без танцев с бубном выставляется нормально FCLK на 1900 МГц и делитель работает 1:1, поэтому память легко гонится до 3800 МГц. Разгон процессора – лотерея, но новинка продвигается как решение под кастомную СЖО: при хорошем охлаждении потенциал разгона увеличивается. Функциональность хороша, но процессоры практически не гонятся.

Кто-то решит, что это модель для геймеров или энтузиастов, но она более универсальна. Я уже встречал людей, которые используют подобные устройства для создания рабочих станций. Стабильная работа и хорошие температурные показатели играют важную роль при длительных больших нагрузках, которые связаны с профессиональной деятельностью, например, кодированием или рендерингом. В крупных компаниях, конечно же, никто не будет заниматься самосбором, но частные лица этим пользуются, а деньги на iMac Pro есть далеко не у всех.

Поэтому ASUS ROG Crosshair VIII Formula может выполнять различные цели, в том числе и профессиональные. Тем более что к этому есть все предпосылки в случае AMD AM4 и топовые модели процессоров Ryzen теснят HEDT платформу Intel LGA 2066.

Как итог – отличная материнская плата, но были бы деньги.

Андрей Понкратов aka wildchaser

Выражаем благодарность: