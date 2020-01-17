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Вступление

В данном обзоре будет рассмотрена производительность двух ведущих платформ Intel и AMD. В тестах примут участие процессоры: Core i7-9700KF, Core i3-9350KF, Ryzen 7 2700Х, Ryzen 5 2500X и видеокарты GeForce RTX 2080 8192 Мбайт, GeForce RTX 2060 6144 Мбайт, Radeon RX Vega 64 8192 Мбайт, Radeon RX 590 8192 Мбайт.

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Core i7-9700KF + GeForce RTX 2060.

Core i7-9700KF + Radeon RX 590.

Core i3-9350KF + GeForce RTX 2080.

Core i3-9350KF + Radeon RX Vega 64.

Ryzen 7 2700Х + GeForce RTX 2060.

Ryzen 7 2700Х + Radeon RX 590.

Ryzen 5 2500X + GeForce RTX 2080.

Ryzen 5 2500X + Radeon RX Vega 64.

Сами конфигурации выглядят следующим образом:

Целью исследования стала проверка производительности как систем с мощной видеокартой и слабым процессором, так и их противоположностей. Список использованных приложений составили актуальные и процессорозависимые игры.

Данное направление статей носит справочный характер, комментарии отсутствуют, поскольку каждый читатель сможет самостоятельно почерпнуть нужную ему информацию.

Напомним, что о работе тестовых стендов, методике и обработке результатов можно узнать из подробного рассказа о тестировании комплектующих в играх.

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Тестовая конфигурация

Тесты проводились на следующем стенде:

Материнская плата №1: ASRock Fatal1ty Z370 Gaming K6, LGA 1151v2;

ASRock Fatal1ty Z370 Gaming K6, LGA 1151v2; Материнская плата №2: Gigabyte B450 Aorus Pro, Socket АМ4;

Gigabyte B450 Aorus Pro, Socket АМ4; Система охлаждения CPU: Corsair Hydro Series H105 (~1300 об/мин);

Corsair Hydro Series H105 (~1300 об/мин); Оперативная память №1: 2 x 8 Гбайт DDR4 Patriot Viper Steel (Spec: 4133 МГц / CL17 / 1.35 В), X.M.P. - on;

2 x 8 Гбайт DDR4 Patriot Viper Steel (Spec: 4133 МГц / CL17 / 1.35 В), X.M.P. - on; Оперативная память №2: 2 x 8 Гбайт DDR4 Corsair Vengeance LPX (Spec: 3800 МГц / CL16 / 1.35 В), X.M.P. - on;

2 x 8 Гбайт DDR4 Corsair Vengeance LPX (Spec: 3800 МГц / CL16 / 1.35 В), X.M.P. - on; Дисковая подсистема №1: 64 Гбайт, SSD ADATA SX900;

64 Гбайт, SSD ADATA SX900; Дисковая подсистема №2: 500 Гбайт SSD Samsung 860 EVO;

500 Гбайт SSD Samsung 860 EVO; Блок питания: Corsair HX850 850 Ватт (штатный вентилятор: 140- мм на вдув);

Corsair HX850 850 Ватт (штатный вентилятор: 140- мм на вдув); Корпус: открытый тестовый стенд;

открытый тестовый стенд; Монитор: 27" ASUS PB278Q BK (Wide LCD, 2560x1440 / 60 Гц).

Процессоры:

Core i7-9700K - 3600-4900 @ 5000 МГц;

Core i3-9350KF - 4400-4600 @ 4900 МГц;

Ryzen 7 2700X - 3700-4300 @ 4300 МГц;

Ryzen 5 2500X - 3600-4000 @ 4200 МГц.

Видеокарты:

Radeon RX Vega 64 8192 Мбайт - 1546/950 @ 1680/1050 МГц (Sapphire);

Radeon RX 590 8192 Мбайт - 1545/8000 @ 1670/9000 МГц (PowerColor);



GeForce RTX 2080 8192 Мбайт - 1710/14000 @ 2000/16000 МГц (NVIDIA);

GeForce RTX 2060 6144 Мбайт - 1680/14000 @ 2000/16000 МГц (NVIDIA).

Программное обеспечение:

Операционная система: Windows 10 x64 (сборка 1909);

Windows 10 x64 (сборка 1909); Драйверы видеокарт: NVIDIA GeForce 441.87 WHQL и AMD Radeon Adrenalin Edition 20.1.1.

NVIDIA GeForce 441.87 WHQL и AMD Radeon Adrenalin Edition 20.1.1. Утилиты: FPS Monitor Build 5102, AutoHotkey v1.0.48.05, MSI Afterburner 4.6.2.

Инструментарий и методика тестирования

Для более наглядного сравнения конфигураций все игры, используемые в качестве тестовых приложений, запускались в разрешении 1920 х 1080.

В качестве средств измерения быстродействия применялись встроенные бенчмарки, утилиты FPS Monitor Build 5102 и AutoHotkey v1.0.48.05. Список игровых приложений:

Assassin's Creed Odyssey.

Battlefield V.

Call of Duty: Modern Warfare (2019).

Far Cry New Dawn.

Hitman 2.

Need for Speed Heat.

Shadow of the Tomb Raider.

Star Wars Jedi: Fallen Order.

Во всех играх замерялись минимальные и средние значения FPS. В тестах, в которых отсутствовала возможность замера минимального FPS, это значение измерялось утилитой FPS Monitor. VSync при проведении тестов был отключен.

Результаты тестов: сравнение производительности

Режимы работы игровых компьютеров:

Номинал:

Core i7-9700KF (3600-4900 МГц) + GeForce RTX 2060 6GB (1680/14000 МГц);

Core i7-9700KF (3600-4900 МГц) + Radeon RX 590 8GB (1545/8000 МГц);

Core i3-9350KF (4400-4600 МГц) + GeForce RTX 2080 8GB (1710/14000 МГц);

Core i3-9350KF(4400-4600 МГц) + Radeon RX Vega 64 8GB (1546/950 МГц);



Ryzen 7 2700X (3700-4300 МГц) + GeForce RTX 2060 6GB (1680/14000 МГц);

Ryzen 7 2700X (3700-4300 МГц) + Radeon RX 590 8GB (1545/8000 МГц);

Ryzen 5 2500X (3600-4000 МГц) + GeForce RTX 2080 8GB (1710/14000 МГц);

Ryzen 5 2500X (3600-4000 МГц) + Radeon RX Vega 64 8GB (1546/950 МГц).

Разгон:

Core i7-9700KF (500 МГц) +GeForce RTX 2060 6GB (2000/16000 МГц);

Core i7-9700KF (5000 МГц) + Radeon RX 590 8GB (1670/9000 МГц);

Core i3-9350KF (4900 МГц) + GeForce RTX 2080 8GB (2000/16000 МГц);

Core i3-9350KF (4900 МГц) + Radeon RX Vega 64 8GB (1680/1050 МГц);



Ryzen 7 2700X (4300 МГц) + GeForce RTX 2060 6GB (2000/16000 МГц);

Ryzen 7 2700X (4300 МГц) + Radeon RX 590 8GB (1670/9000 МГц);

Ryzen 5 2500X (4200 МГц) + GeForce RTX 2080 8GB (2000/16000 МГц);

Ryzen 5 2500X (4200 МГц) + Radeon RX Vega 64 8GB (1680/1050 МГц).

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Assassin's Creed Odyssey

Версия 1.5.1.

DirectX 11.

Модификатор разрешения - 100%.



Угол обзора - 100%.



Сглаживание - высокое.



Качество теней - ультра высокое.



Качество окружения - ультра высокое.



Детализация текстур - высокая.



Качество рельефа - высокое.



Плотность мелких объектов - очень высокое.



Качество тумана - высокое.



Качество воды - очень высокое.



Качество полноэкранных отражений - высокое.



Качество объемных облаков - ультра высокое.



Детализация текстур - высокая.



Качество персонажей - ультра высокое.



Качество объемного освещения - очень высокое.



Качество глубины резкости - высокое.

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Battlefield V

Версия 1.0 сборка 25990.

DirectX 12.

Угол обзора на технике - 95.



Размытие в движении - 50%.



Эффекты глубины резкости - включены.



Хроматическая аберрация - включена.



Зернистость изображения - включена.



Виньетирование - включено.



Оптическая дисторсия - включена.



Разрешение - 100%.



Ограничение частоты кадров - 200.



Рендеринг последующих кадров - включен.



Ограничение памяти графического процессора - включено.



Качество текстур - ультра высокое.



Фильтрация текстур - ультра высокая.



Качество освещения - ультра высокое.



Качество эффектов - ультра высокое.



Качество пост-обработки - ультра высокое.



Качество сетки - ультра высокое.



Качество рельефа - ультра высокое.



Качество травы - ультра высокое.



Сглаживание - ТАА высокое.



Глобальное затенение - HBAO.

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Call of Duty: Modern Warfare (2019)

Версия 8.2.7154757.

DirectX 12.

Качество текстур - высокое.



Анизотропная фильтрация - высокая.



Качество частиц - высокое.



Следы пуль - включены.



Тесселяция - все объекты.



Разрешение карт теней - максимальное.



Буферизация локальных теней - включена.



Буферизация теней от солнца - включена.



Освещение частиц - ультра высокое.



Трассировка лучей DirectX - выключена.



Затенение фонового света - все объекты.



Качество отражений в экранном пространстве (SSR) - высокое.



Сглаживание - Filmic SMAA T2X.



Глубина резкости - включена.



Интенсивность Filmic - 1.00.



Глобальный эффект скорости - включен.



Эффект скорости оружия - включен.



Зернистость - 0.00.

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Far Cry New Dawn

Версия 1.0.4.

DirectX 11.

Качество фильтрации текстур - максимальное.



Качество теней - максимальное.



Качество геометрии мира и растительности - максимальное.



Качество окружения - максимальное.



Качество воды - высокое.



Качество ландшафта - высокое.



Качество объемного тумана - высокое.



Сглаживание - SMAA.



Размытие в движении - включено.



Масштаб поля зрения - 90.



Масштаб разрешения - 1.0.



Текстуры HD - включены.

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Hitman 2

Версия 2.72.0.

DirectX 12.

Сглаживание - SSAA 1.00.



Уровень детализации - ультра высокий.



Качество текстур - высокое.



Фильтрация текстур - анизотропная х16.



Сложное затенение (SSAO) - включено.



Качество теней - ультра высокое.



Контактные тени - включены.



Качество отражений - высокое.



Качество размытия в движении - высокое.



Динамическое увеличение резкости - сильное.



Качество моделирования - наилучшее.

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Need for Speed Heat

Версия 1.04.

DirectX 11.

Размытие в движении - включено.



Качество текстур - ультра высокое.



Качество теней - ультра высокое.



Фильтрация текстур - ультра высокая.



Глобальное освещение - HBAO.



Качество эффектов - ультра высокое.



Качество геометрии - ультра высокое.



Сглаживание - TAA.



Качество ландшафта - ультра высокое.



Детализация растительности - ультра высокая.



Качество пост-обработки - ультра высокое.



Качество отражений - ультра высокое.



Глубина резкости - ультра высокая.



Качество освещения - ультра высокое.

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Shadow of the Tomb Raider

Версия 1.0 build 296.0_64.

DirectX 12.

NVIDIA RTX DLSS - выключена.



Модификатор разрешения - 100%.



Качество текстур - ультра высокое.



Качество теней - ультра высокое.



Анизотропная фильтрация - х16.



Качество трассировки лучей - выключены.



Сложное затенение - HBAO+.



Качество глубины резкости - высокое.



Уровень детализации - ультра высокий.



Тесселяция - включена.



Засветка - включена.



Эффект скорости - включен.



Пространственные отражения - выключены.



Качество пространственных контактных теней - выключены.



Качество симуляции волос - низкое.



Объемное освещение - включено.



Блики - включены.



Эффекты экрана - включены.

Star Wars Jedi: Fallen Order

Версия 1.02.

DirectX 11.

Максимальный FPS - 144.



Качество графики - эпическое.



Дистанция обзора - эпическая.



Качество теней - эпическое.



Качество сглаживания - эпическое.



Качество текстур - эпическое.



Качество визуальных эффектов - эпическое.



Качество пост-обработки - эпическое.

Среднегеометрические результаты систем в восьми играх

Заключение

По диаграмме среднегеометрической производительности систем в восьми играх видно, что связки с мощными видеокартами были немного быстрее систем со старшими моделями ЦП. С учетом текущей подборки игр можно утверждать, что процессор играет не менее важную роль для игрового компьютера, чем видеокарта.

Однако углубимся в детали. В случае с графическими ускорителями AMD связки «Core i3-9350KF + Radeon RX Vega 64» и «Ryzen 5 2500X + Radeon RX Vega 64» были быстрее конфигураций «Core i7-9700K + Radeon RX 590» и «Ryzen 7 2700Х + Radeon RX 590» на 7-16%.

В случае с видеокартами NVIDIA системы «Core i3-9350KF + GeForce RTX 2080» и «Ryzen 5 2500X + GeForce RTX 2080» опередили связки «Core i7-9700K + GeForce RTX 2060» и «Ryzen 7 2700Х + GeForce RTX 2060» на 2-7%.

Налицо следующая зависимость: чем мощнее процессор, тем больше он повышал производительность младшей видеокарты.

Теперь подробнее рассмотрим противостояние конфигураций в отдельно взятых играх. Наблюдалось четыре сценария:

Системы с мощной видеокартой и слабым процессором были заметно быстрее их противоположностей в играх Assassin's Creed Odyssey, Battlefield V, Call of Duty: Modern Warfare и Star Wars Jedi: Fallen Order. Системы с мощной видеокартой и слабым процессором были немного быстрее их противоположностей в игре Far Cry New Dawn. Между системами с мощной видеокартой и слабым процессором и их противоположностями наблюдался паритет в игре Shadow of the Tomb Raider. Системы с мощной видеокартой и слабым процессором были медленнее их противоположностей в играх Hitman 2 и Need for Speed Heat.

Безоговорочное лидерство связок со старшей видеокартой и слабым CPU наблюдалось всего в четырех проектах. В оставшихся четырех играх важную роль играл мощный ЦП.

Напрашивается следующий вывод: на рынке игр появляется все больше проектов, предъявляющих высокие требования к CPU. Поэтому при выборе игрового компьютера необходимо уделять равное внимание и видеокарте, и процессору.

Дмитрий Прилепских aka PhoenixОС

Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.

