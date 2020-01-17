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Что важнее для игрового компьютера: процессор или видеокарта? Январь 2020

1
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Оглавление

Вступление

В данном обзоре будет рассмотрена производительность двух ведущих платформ Intel и AMD. В тестах примут участие процессоры: Core i7-9700KF, Core i3-9350KF, Ryzen 7 2700Х, Ryzen 5 2500X и видеокарты GeForce RTX 2080 8192 Мбайт, GeForce RTX 2060 6144 Мбайт, Radeon RX Vega 64 8192 Мбайт, Radeon RX 590 8192 Мбайт.

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Сами конфигурации выглядят следующим образом:
  • Core i7-9700KF + GeForce RTX 2060.
  • Core i7-9700KF + Radeon RX 590.
  • Core i3-9350KF + GeForce RTX 2080.
  • Core i3-9350KF + Radeon RX Vega 64.
  • Ryzen 7 2700Х + GeForce RTX 2060.
  • Ryzen 7 2700Х + Radeon RX 590.
  • Ryzen 5 2500X + GeForce RTX 2080.
  • Ryzen 5 2500X + Radeon RX Vega 64.

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Целью исследования стала проверка производительности как систем с мощной видеокартой и слабым процессором, так и их противоположностей. Список использованных приложений составили актуальные и процессорозависимые игры.

Данное направление статей носит справочный характер, комментарии отсутствуют, поскольку каждый читатель сможет самостоятельно почерпнуть нужную ему информацию.

Напомним, что о работе тестовых стендов, методике и обработке результатов можно узнать из подробного рассказа о тестировании комплектующих в играх.

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Тестовая конфигурация

Тесты проводились на следующем стенде:

  • Материнская плата №1: ASRock Fatal1ty Z370 Gaming K6, LGA 1151v2;
  • Материнская плата №2: Gigabyte B450 Aorus Pro, Socket АМ4;
  • Система охлаждения CPU: Corsair Hydro Series H105 (~1300 об/мин);
  • Оперативная память №1: 2 x 8 Гбайт DDR4 Patriot Viper Steel (Spec: 4133 МГц / CL17 / 1.35 В), X.M.P. - on;
  • Оперативная память №2: 2 x 8 Гбайт DDR4 Corsair Vengeance LPX (Spec: 3800 МГц / CL16 / 1.35 В), X.M.P. - on;
  • Дисковая подсистема №1: 64 Гбайт, SSD ADATA SX900;
  • Дисковая подсистема №2: 500 Гбайт SSD Samsung 860 EVO;
  • Блок питания: Corsair HX850 850 Ватт (штатный вентилятор: 140- мм на вдув);
  • Корпус: открытый тестовый стенд;
  • Монитор: 27" ASUS PB278Q BK (Wide LCD, 2560x1440 / 60 Гц).

Процессоры:

  • Core i7-9700K - 3600-4900 @ 5000 МГц;
  • Core i3-9350KF - 4400-4600 @ 4900 МГц;
  • Ryzen 7 2700X - 3700-4300 @ 4300 МГц;
  • Ryzen 5 2500X - 3600-4000 @ 4200 МГц.

Видеокарты:

  • Radeon RX Vega 64 8192 Мбайт - 1546/950 @ 1680/1050 МГц (Sapphire);
  • Radeon RX 590 8192 Мбайт - 1545/8000 @ 1670/9000 МГц (PowerColor);

  • GeForce RTX 2080 8192 Мбайт - 1710/14000 @ 2000/16000 МГц (NVIDIA);
  • GeForce RTX 2060 6144 Мбайт - 1680/14000 @ 2000/16000 МГц (NVIDIA).

Программное обеспечение:

  • Операционная система: Windows 10 x64 (сборка 1909);
  • Драйверы видеокарт: NVIDIA GeForce 441.87 WHQL и AMD Radeon Adrenalin Edition 20.1.1.
  • Утилиты: FPS Monitor Build 5102, AutoHotkey v1.0.48.05, MSI Afterburner 4.6.2.

Инструментарий и методика тестирования

Для более наглядного сравнения конфигураций все игры, используемые в качестве тестовых приложений, запускались в разрешении 1920 х 1080.

В качестве средств измерения быстродействия применялись встроенные бенчмарки, утилиты FPS Monitor Build 5102 и AutoHotkey v1.0.48.05. Список игровых приложений:

  • Assassin's Creed Odyssey.
  • Battlefield V.
  • Call of Duty: Modern Warfare (2019).
  • Far Cry New Dawn.
  • Hitman 2.
  • Need for Speed Heat.
  • Shadow of the Tomb Raider.
  • Star Wars Jedi: Fallen Order.

Во всех играх замерялись минимальные и средние значения FPS. В тестах, в которых отсутствовала возможность замера минимального FPS, это значение измерялось утилитой FPS Monitor. VSync при проведении тестов был отключен.

Результаты тестов: сравнение производительности

Режимы работы игровых компьютеров:

Номинал:

  • Core i7-9700KF (3600-4900 МГц) + GeForce RTX 2060 6GB (1680/14000 МГц);
  • Core i7-9700KF (3600-4900 МГц) + Radeon RX 590 8GB (1545/8000 МГц);
  • Core i3-9350KF (4400-4600 МГц) + GeForce RTX 2080 8GB (1710/14000 МГц);
  • Core i3-9350KF(4400-4600 МГц) + Radeon RX Vega 64 8GB (1546/950 МГц);

  • Ryzen 7 2700X (3700-4300 МГц) + GeForce RTX 2060 6GB (1680/14000 МГц);
  • Ryzen 7 2700X (3700-4300 МГц) + Radeon RX 590 8GB (1545/8000 МГц);
  • Ryzen 5 2500X (3600-4000 МГц) + GeForce RTX 2080 8GB (1710/14000 МГц);
  • Ryzen 5 2500X (3600-4000 МГц) + Radeon RX Vega 64 8GB (1546/950 МГц).

Разгон:

  • Core i7-9700KF (500 МГц) +GeForce RTX 2060 6GB (2000/16000 МГц);
  • Core i7-9700KF (5000 МГц) + Radeon RX 590 8GB (1670/9000 МГц);
  • Core i3-9350KF (4900 МГц) + GeForce RTX 2080 8GB (2000/16000 МГц);
  • Core i3-9350KF (4900 МГц) + Radeon RX Vega 64 8GB (1680/1050 МГц);

  • Ryzen 7 2700X (4300 МГц) + GeForce RTX 2060 6GB (2000/16000 МГц);
  • Ryzen 7 2700X (4300 МГц) + Radeon RX 590 8GB (1670/9000 МГц);
  • Ryzen 5 2500X (4200 МГц) + GeForce RTX 2080 8GB (2000/16000 МГц);
  • Ryzen 5 2500X (4200 МГц) + Radeon RX Vega 64 8GB (1680/1050 МГц).

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Assassin's Creed Odyssey

  • Версия 1.5.1.
  • DirectX 11.
    • Модификатор разрешения - 100%.
    • Угол обзора - 100%.
    • Сглаживание - высокое.
    • Качество теней - ультра высокое.
    • Качество окружения - ультра высокое.
    • Детализация текстур - высокая.
    • Качество рельефа - высокое.
    • Плотность мелких объектов - очень высокое.
    • Качество тумана - высокое.
    • Качество воды - очень высокое.
    • Качество полноэкранных отражений - высокое.
    • Качество объемных облаков - ультра высокое.
    • Детализация текстур - высокая.
    • Качество персонажей - ультра высокое.
    • Качество объемного освещения - очень высокое.
    • Качество глубины резкости - высокое.

720x580 62 KB

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Battlefield V

  • Версия 1.0 сборка 25990.
  • DirectX 12.
    • Угол обзора на технике - 95.
    • Размытие в движении - 50%.
    • Эффекты глубины резкости - включены.
    • Хроматическая аберрация - включена.
    • Зернистость изображения - включена.
    • Виньетирование - включено.
    • Оптическая дисторсия - включена.
    • Разрешение - 100%.
    • Ограничение частоты кадров - 200.
    • Рендеринг последующих кадров - включен.
    • Ограничение памяти графического процессора - включено.
    • Качество текстур - ультра высокое.
    • Фильтрация текстур - ультра высокая.
    • Качество освещения - ультра высокое.
    • Качество эффектов - ультра высокое.
    • Качество пост-обработки - ультра высокое.
    • Качество сетки - ультра высокое.
    • Качество рельефа - ультра высокое.
    • Качество травы - ультра высокое.
    • Сглаживание - ТАА высокое.
    • Глобальное затенение - HBAO.

720x580 62 KB

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Call of Duty: Modern Warfare (2019)

  • Версия 8.2.7154757.
  • DirectX 12.
    • Качество текстур - высокое.
    • Анизотропная фильтрация - высокая.
    • Качество частиц - высокое.
    • Следы пуль - включены.
    • Тесселяция - все объекты.
    • Разрешение карт теней - максимальное.
    • Буферизация локальных теней - включена.
    • Буферизация теней от солнца - включена.
    • Освещение частиц - ультра высокое.
    • Трассировка лучей DirectX - выключена.
    • Затенение фонового света - все объекты.
    • Качество отражений в экранном пространстве (SSR) - высокое.
    • Сглаживание - Filmic SMAA T2X.
    • Глубина резкости - включена.
    • Интенсивность Filmic - 1.00.
    • Глобальный эффект скорости - включен.
    • Эффект скорости оружия - включен.
    • Зернистость - 0.00.

720x580 62 KB

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Far Cry New Dawn

  • Версия 1.0.4.
  • DirectX 11.
    • Качество фильтрации текстур - максимальное.
    • Качество теней - максимальное.
    • Качество геометрии мира и растительности - максимальное.
    • Качество окружения - максимальное.
    • Качество воды - высокое.
    • Качество ландшафта - высокое.
    • Качество объемного тумана - высокое.
    • Сглаживание - SMAA.
    • Размытие в движении - включено.
    • Масштаб поля зрения - 90.
    • Масштаб разрешения - 1.0.
    • Текстуры HD - включены.

720x580 62 KB

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Hitman 2

  • Версия 2.72.0.
  • DirectX 12.
    • Сглаживание - SSAA 1.00.
    • Уровень детализации - ультра высокий.
    • Качество текстур - высокое.
    • Фильтрация текстур - анизотропная х16.
    • Сложное затенение (SSAO) - включено.
    • Качество теней - ультра высокое.
    • Контактные тени - включены.
    • Качество отражений - высокое.
    • Качество размытия в движении - высокое.
    • Динамическое увеличение резкости - сильное.
    • Качество моделирования - наилучшее.

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Need for Speed Heat

  • Версия 1.04.
  • DirectX 11.
    • Размытие в движении - включено.
    • Качество текстур - ультра высокое.
    • Качество теней - ультра высокое.
    • Фильтрация текстур - ультра высокая.
    • Глобальное освещение - HBAO.
    • Качество эффектов - ультра высокое.
    • Качество геометрии - ультра высокое.
    • Сглаживание - TAA.
    • Качество ландшафта - ультра высокое.
    • Детализация растительности - ультра высокая.
    • Качество пост-обработки - ультра высокое.
    • Качество отражений - ультра высокое.
    • Глубина резкости - ультра высокая.
    • Качество освещения - ультра высокое.

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Shadow of the Tomb Raider

  • Версия 1.0 build 296.0_64.
  • DirectX 12.
    • NVIDIA RTX DLSS - выключена.
    • Модификатор разрешения - 100%.
    • Качество текстур - ультра высокое.
    • Качество теней - ультра высокое.
    • Анизотропная фильтрация - х16.
    • Качество трассировки лучей - выключены.
    • Сложное затенение - HBAO+.
    • Качество глубины резкости - высокое.
    • Уровень детализации - ультра высокий.
    • Тесселяция - включена.
    • Засветка - включена.
    • Эффект скорости - включен.
    • Пространственные отражения - выключены.
    • Качество пространственных контактных теней - выключены.
    • Качество симуляции волос - низкое.
    • Объемное освещение - включено.
    • Блики - включены.
    • Эффекты экрана - включены.

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Star Wars Jedi: Fallen Order

  • Версия 1.02.
  • DirectX 11.
    • Максимальный FPS - 144.
    • Качество графики - эпическое.
    • Дистанция обзора - эпическая.
    • Качество теней - эпическое.
    • Качество сглаживания - эпическое.
    • Качество текстур - эпическое.
    • Качество визуальных эффектов - эпическое.
    • Качество пост-обработки - эпическое.

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Среднегеометрические результаты систем в восьми играх

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Заключение

По диаграмме среднегеометрической производительности систем в восьми играх видно, что связки с мощными видеокартами были немного быстрее систем со старшими моделями ЦП. С учетом текущей подборки игр можно утверждать, что процессор играет не менее важную роль для игрового компьютера, чем видеокарта.

Однако углубимся в детали. В случае с графическими ускорителями AMD связки «Core i3-9350KF + Radeon RX Vega 64» и «Ryzen 5 2500X + Radeon RX Vega 64» были быстрее конфигураций «Core i7-9700K + Radeon RX 590» и «Ryzen 7 2700Х + Radeon RX 590» на 7-16%.

В случае с видеокартами NVIDIA системы «Core i3-9350KF + GeForce RTX 2080» и «Ryzen 5 2500X + GeForce RTX 2080» опередили связки «Core i7-9700K + GeForce RTX 2060» и «Ryzen 7 2700Х + GeForce RTX 2060» на 2-7%.

Налицо следующая зависимость: чем мощнее процессор, тем больше он повышал производительность младшей видеокарты.

Теперь подробнее рассмотрим противостояние конфигураций в отдельно взятых играх. Наблюдалось четыре сценария:

  1. Системы с мощной видеокартой и слабым процессором были заметно быстрее их противоположностей в играх Assassin's Creed Odyssey, Battlefield V, Call of Duty: Modern Warfare и Star Wars Jedi: Fallen Order.
  2. Системы с мощной видеокартой и слабым процессором были немного быстрее их противоположностей в игре Far Cry New Dawn.
  3. Между системами с мощной видеокартой и слабым процессором и их противоположностями наблюдался паритет в игре Shadow of the Tomb Raider.
  4. Системы с мощной видеокартой и слабым процессором были медленнее их противоположностей в играх Hitman 2 и Need for Speed Heat.

Безоговорочное лидерство связок со старшей видеокартой и слабым CPU наблюдалось всего в четырех проектах. В оставшихся четырех играх важную роль играл мощный ЦП.

Напрашивается следующий вывод: на рынке игр появляется все больше проектов, предъявляющих высокие требования к CPU. Поэтому при выборе игрового компьютера необходимо уделять равное внимание и видеокарте, и процессору.

Дмитрий Прилепских aka PhoenixОС

Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.

Сказ о том, как Phoenix тестирует комплектующие в играх


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