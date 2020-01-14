Обзор и тестирование видеокарты MSI Radeon RX 5500 XT Gaming X
Страницы материала
Оглавление
- Вступление
- Технические характеристики
- Внешний вид и размеры
- Система охлаждения
- Печатная плата
- Комплектация
- Тестовый стенд
- Инструментарий и методика тестирования
- Стандартные частоты
- Разгон MSI Radeon RX 5500 XT Gaming X
- Результаты протестированных видеокарт
- Исследование потенциала системы охлаждения
- Уровень потребляемого электричества
- Заключение
Вступление
Видеокарта Radeon RX 5500 XT должна была стать отличной бюджетной моделью в своем сегменте и достойно ответить отряду NVIDIA – GeForce GTX 1650 (Super), GeForce GTX 1660 (Ti) и GeForce GTX 1660 Super. Но что-то пошло не так, рыночная стоимость оказалась высоковата, и геймеры пока с скептицизмом посматривают на новенького игрока, который по техническим характеристикам не так уж и плох.
рекламаНовинка представлена в двух модификациях с объемами видеопамяти 4 и 8 Гбайт, построена на графическом процессоре архитектуры Navi и включает 22 блока CU, что обеспечивает видеокартам хорошую производительность для своего уровня. Остается дождаться появления на рынке основных участников и приведения в норму ценников.
В преддверии ожидания в магазинах стали появляться первые ласточки, одна из них – видеокарта MSI Radeon RX 5500 XT Gaming X. Новинка получила дерзкий дизайн старшей модели и переработанную систему охлаждения Twin Frozr 7, соответствующую новым требованиям.
Мы постараемся оценить ее уровень производительности, эффективность работы кулера и возможность разгона.
Технические характеристики
рекламаПолное название: MSI Radeon RX 5500 XT Gaming X; код производителя: RADEON RX 5500 XT GAMING X.
|Наименование
|Radeon RX 5500 XT Gaming X
|Radeon RX 5500 XT
|Производитель
|MSI
|AMD
|Графический процессор
|Navi 14
|Navi 14
|Частота ядра, МГц
|1685
|1685
|Частота ядра (Turbo), МГц
|1845
|1845
|Заводской разгон ядра, МГц
|-
|-
|Частота памяти, МГц
|14000
|14000
|Заводской разгон видеопамяти, МГц
|-
|-
|Тип памяти
|GDDR6
|GDDR6
|Объем памяти, Гбайт
|8
|4/8
|Шина памяти, бит
|128
|128
|Разъемы интерфейсов
|3 x DP, HDMI
|2 x DP, HDMI
|Питание, разъемы Pin
|8
|8
|Кол-во вентиляторов/диаметр, мм
|2 х 92
|1 х 100
|Конфигурация подсистемы питания (vGPU+vMem), фаз
|6 + 1
|6 + 1
|Power Limit (штат/макс), Ватт
|140 / -
|125 / 150
|Формат СО
|2.5 слота
|2 слота
|Размеры видеокарты, мм
|247 х 128
|180 х 110
Внешний вид и размеры
MSI Radeon RX 5500 XT Gaming X получила стильный дизайн системы охлаждения Twin Frozr седьмого поколения с характерным монолитным кожухом и красными вставками, подчеркивающими 92 мм вентиляторы Torx 3.0.
Новинка является младшим представителем линейки графических ускорителей MSI Radeon Gaming X, в частности, модели RX 5700 XT Gaming X, но с более компромиссными габаритами.
Соответствуя дорогому премиум-продукту, видеокарта оснащена металлическим «бэкплейтом» с вентиляционными прорезями из анодированного алюминия и логотипом компании.
Для подачи дополнительного питания на MSI Radeon RX 5500 XT Gaming X распаян один восьмиконтактный разъем, возле которого сделан вырез, упрощающий процесс подключения и отключения провода. Энергопотребление видеокарты составляет 130-140 Вт, поэтому установка коннектора 8-pin является очередным желанием разработчика наделить видеокарту запасом по мощности.
Интерфейсная панель получила решетку с крупными геометрическими прорезями и предлагает следующие порты:
- Три DisplayPort 1.4;
- Один HDMI 2.0b.
Система охлаждения
Система охлаждения MSI Radeon RX 5500 XT Gaming X отличается высоким качеством исполнения и детальной продуманностью конструкции. Основная секция фиксируется шестью точками опоры для равномерного распределения нагрузки кулера.
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В качестве охладителя выступает массивный радиатор, набранный 58 алюминиевыми пластинами с характерными выемками для повышения полезной площади теплоотдачи. Ребра пронизывают четыре тепловые трубки диаметром 6 мм каждая, все соединения пропаяны.
В основании располагается медная никелированная пластина со средним качеством полировки. Отдельная вставка охлаждает микросхемы видеопамяти через термопрокладки нормального размера.
рекламаОт подсистемы питания нагрев отводится отдельной на прилегающую к основанию пластину через серую термопрокладку.
За декоративной частью скрывается зона настраиваемой подсветки Mystic Light, синхронизируемая с другими компонентами системы.
Вентиляторы диаметром 92 мм изготовлены компанией Power Logic с маркировкой PLD09210S12HH. Номинальное рабочее напряжение 12 В при силе тока 0,4 А позволяет рассчитать потребление на отметке 3 Вт. Скорость вращения регулируется в диапазоне 0 – 3200 об/мин.
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Две пластины жесткости окутывают MSI Radeon RX 5500 XT Gaming X с двух сторон.
Верхняя часть выступает дополнительным ребром жесткости и крепится к интерфейсной панели. Она не задействована в охлаждении.
рекламаВ свою очередь металлическая пластина с обратной стороны видеокарты исполняет не только декоративную роль, но и участвует в теплоотведении, контактируя через термопрокладки толщиной 2,5 мм с платой в нескольких наиболее греющихся частях около в зоне подсистемы питания и памяти.
Печатная плата
Видеокарта MSI Radeon RX 5500 XT Gaming X построена на оригинальной печатной плате черного цвета. По внутреннему регламенту данная PCB имеет маркировку V382 Ver: 2.0. Новинка имеет схожую печатную плату с ранее рассмотренной моделью Sapphire Pulse Radeon RX 5500 XT 4G, но получила более мощную обвязку зоны VRM и расширенный текстолит.
рекламаСердцем героя обзора стал графический процессор Navi 14, произведенный по 7 нм техпроцессу на 32-й неделе 2019 года. Он включает 1408 шейдеров, 32 блока растеризации и 88 текстурных блоков.
Подсистема питания построена по схеме «6+1», в которой шесть фаз отведены на графический процессор и одна – на видеопамять. На шесть каналов GPU устанавливается по три транзистора типа Low Rds(on) (On Semiconductor 4C024 и 4С029) с нагрузочной способностью до 78 А и 46 А соответственно. Беря в расчет TDP видеокарты, инженеры сделали отличный запас по мощности.
В роли ШИМ-контроллеров GPU и Mem выступают микросхемы IR35217 производства International Rectifier и ON Semiconductor NCP81022N. Справа находится контроллер iTE 8295FN-56A, отвечающий за управление световыми эффектами.
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Видеокарта оснащена 8 Гбайт видеопамяти стандарта GDDR6. Данный объем набран четырьмя микросхемами производства Micron с маркировкой 9TB47 D9WZX. Их тактовая частота составляет 1750 МГц (эффективная частота 14000 МГц).
Комплектация
Видеокарта MSI Radeon RX 5500 XT Gaming X поставляется в стильно оформленной картонной коробке. На лицевой ее стороне находится изображение графического ускорителя и его наименование, отмечены поддержка фирменного программного обеспечения и объем видеопамяти 8 Гбайт.
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С обратной стороны производитель приводит ключевые преимущества новинки и некоторые характеристики, можно обнаружить минимальные системные требования и перечень новых технологий.
В комплекте с видеокарты мы обнаружили черный конверт с комплектаций и различными аксессуарами, включающие забавный комикс-мануал, руководство пользователя и пару брошюр. В последних релизах от диска с драйверами отказались.
Тестовый стенд
Конфигурация
- Материнская плата: MSI X99A Workstation (Intel X99, LGA 2011-3);
- Процессор: Intel Core i7-6800K (шесть ядер, CPU Clock 4000 МГц, Ring Clock 3500 МГц);
- Система охлаждения процессора: Corsair H110i (вентиляторы Noctua NF-A14 PWM, 140 мм, 500 об/мин);
- Термоинтерфейс: Gelid GC-Extreme;
- Оперативная память: Kingston HyperX Savage Black (DDR4-3000, 13-14-15-28-T1, 4 x 4 Гбайт, четырехканальный режим);
- Накопитель SSD: Plextor PX-256M6Pro 256 Гбайт;
- Блок питания: Corsair RM850x, 850 Ватт;
- Корпус: Phanteks Evolv ATX Black;
- Монитор: Samsung C34F791WQI, разрешение: 3440 x 1440.
Программное обеспечение
- Операционная система: Windows 10 x64;
- Драйвер видеокарты: AMD Adrenalin 19.12.2;
- Вспомогательные утилиты:
- GPU-Z;
- Heaven Benchmark 4.0;
- MSI Afterburner;
- MSI Kombustor.
Инструментарий и методика тестирования
Для разгона видеокарт, а также мониторинга температур и оборотов вентиляторов использовалась фирменная утилита MSI Afterburner.
Проверка стабильности работы ускорителей в процессе разгона проводилась утилитой MSI Kombustor (режим GPU Burn-in, 1920 x 1080). Полученные частоты дополнительно проверялись прогонами теста Heaven Benchmark v 4.0 c экстремальным уровнем тесселяции и графических тестов из пакета 3DMark 2013.
Для проверки температурного режима видеокарт в условиях, приближенных к повседневным, использовались Heaven Benchmark v4.0 (quality: ultra, tessellation: extreme, AA8x, 1920 х 1080) и 3DMark 2013 Fire Strike.
Уровень шума измерялся при помощи цифрового шумомера TM-102 с погрешностью измерений не более 0.5 дБА. Измерения проводились с расстояния 0.3 м. Уровень фонового шума в помещении – не более 28 дБА. Все системные вентиляторы, включая установленный в блоке питания, отключались. На графиках граница условной бесшумности для системы определяется на уровне 30.5 дБА, граница условного комфорта – 37 дБА. Температура воздуха в помещении составляла 25 градусов по Цельсию.
Дополнительно снимались показания потребляемой мощности с помощью ваттметра Robiton PM-2 и температуры печатной платы ИК-термометром Fluke 59 Max.
Стандартные частоты
Несмотря на свою принадлежность к старшей линейке графических ускорителей, видеокарта MSI Radeon RX 5500 XT Gaming X не может предложить заводской разгон и функционирует при эталонных частотах.
Хорошей новостью будет поддержка технологии Zero Frozr и соответствующей возможностью остановки вентиляторов в простое, которая отключается одноименной опцией в настройка драйвера AMD Adrenalin.
Приведем подробные характеристики микропрограммного обеспечения MSI Radeon RX 5500 XT Gaming X. Показатель TDP на новых видеокарта не указывается.
При автоматическом регулировании скорости вращения вентиляторов, в режиме максимальной нагрузки видеокарта MSI Radeon RX 5500 XT Gaming X бустит до 1840 МГц, а графическое ядро нагревается до 72°C, а кулер раскручивается до 1300 об/мин. По субъективным ощущениям шум на очень низком уровне и абсолютно не мешает работает.
Температуры подсистемы питания и видеопамяти составляют 66°C и 72°C соответственно.
В режиме максимальной скорости кулера (~3150 об/мин) шум поднимается до очень высокого. Нагрев основных компонентов уменьшается на 10-12°C.
Утилита MSI Afterburner не получала свежих обновлений, поэтому часть настроек для видеокарты MSI Radeon RX 5500 XT Gaming X не работает должным образом. В свою очередь, обновленный релиз драйверов AMD Adrenalin 2020 с переработанной графической оболочкой пока также функционирует с оговорками. Поэтому процесс даунвольтинга оказался болезненным, однако снизить напряжение с 1,131 В до рабочего 1,037 В удалось. Потребление уменьшилось на 15-20 Вт.
Основные температурные показатели остались на прежнем уровне, однако кривая вентиляторов стала более щадящей, позволяя системе охлаждения функционировать при 1050 об/мин и неразличимом уровне шума.
Разгон MSI Radeon RX 5500 XT Gaming X
Частотный потенциал видеокарты MSI Radeon RX 5500 XT Gaming X закончился на отметке 1945-1958 МГц по ядру и 1860 МГц по памяти при напряжении 1,15 В. Вентиляторы работали в автоматическом режиме и раскрутились до 1590 об/мин, уровень шума комфортен для продолжительной работы.
Разгон добавляет 5-6% производительности к номинальному быстродействию MSI Radeon RX 5500 XT Gaming X.
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Сравнение с главными оппонентами в данной ценовой категории – GeForce GTX 1650 Super и GTX 1660.
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Результаты протестированных видеокарт
Основная ценность подобных материалов – это не только перечисление доступных в продаже графических ускорителей, но и исследование потенциала систем охлаждения. И поскольку результаты были получены мною на одном стенде, есть возможность сравнения видеокарт практически в идеальных условиях.
Бездействие | 3DMark Fire Strike Extreme
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Бездействие | 3DMark Fire Strike Extreme
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Бездействие | 3DMark Fire Strike Extreme
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об/мин
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дБА
Меньше – лучше
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Heaven BenchMark 4.0
МГц
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Исследование потенциала системы охлаждения
Далее приведем график зависимости температуры графического ядра/системы питания и шума от оборотов вентиляторов системы охлаждения.
Результаты исследования потенциала системы охлаждения.
Уровень потребляемого электричества
График потребляемого электричества всего стенда в зависимости от частот видеокарт и рабочего напряжения GPU.
На выходе блока питания
Простой | 3DMark Fire Strike Extreme | MSI Kombustor
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Энергопотребление в 2D замерялось при бездействии системы (на рабочем столе). Тестирование в 3DMark Fire Strike Extreme проводилось в режиме «Тест устойчивости», 20 прогонов.
Заключение
На сегодняшний день MSI Radeon RX 5500 XT Gaming X это топовый представитель линейки Radeon RX 5500 XT, возможности которого мы изучили в полном объеме. Новый графический ускоритель AMD предлагает хорошую энергоэффективность и отличное быстродействие в разрешении 1920 х 1080. Остается вопрос ценообразования: почему стоимость новинок выше, чем у конкурента? Ведь теряется главный стимул к выбору в пользу «пятисотой».
Если говорить исключительно о модели MSI Radeon RX 5500 XT Gaming X, то сама видеокарта получилась интересной и бескомпромиссной, обеспечивающей хорошую производительность в играх для своего класса. Она способна заинтересовать тихой системой охлаждения Twin Frozr 7 и частотным потенциалом, да и возможность уменьшения нагрева с помощью даунвольтинга не стоит сбрасывать со счетов.
Совокупность факторов говорит в пользу версии MSI, которая вышла удачной во всех отношениях. Итоговое слово останется за ценой, наличием конкретных моделей в рознице и пользователем.
Выражаем благодарность:
- Компании MSI за предоставленную на тестирование видеокарту MSI Radeon RX 5500 XT Gaming X;
- А также лично donnerjack за помощь в подготовке материала.
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