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Вступление

Видеокарта Radeon RX 5500 XT должна была стать отличной бюджетной моделью в своем сегменте и достойно ответить отряду NVIDIA – GeForce GTX 1650 (Super), GeForce GTX 1660 (Ti) и GeForce GTX 1660 Super. Но что-то пошло не так, рыночная стоимость оказалась высоковата, и геймеры пока с скептицизмом посматривают на новенького игрока, который по техническим характеристикам не так уж и плох.

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Новинка представлена в двух модификациях с объемами видеопамяти 4 и 8 Гбайт, построена на графическом процессоре архитектуры Navi и включает 22 блока CU, что обеспечивает видеокартам хорошую производительность для своего уровня. Остается дождаться появления на рынке основных участников и приведения в норму ценников.

В преддверии ожидания в магазинах стали появляться первые ласточки, одна из них – видеокарта MSI Radeon RX 5500 XT Gaming X. Новинка получила дерзкий дизайн старшей модели и переработанную систему охлаждения Twin Frozr 7, соответствующую новым требованиям.

Мы постараемся оценить ее уровень производительности, эффективность работы кулера и возможность разгона.

Технические характеристики

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Полное название: MSI Radeon RX 5500 XT Gaming X; код производителя: RADEON RX 5500 XT GAMING X.

Наименование Radeon RX 5500 XT Gaming X Radeon RX 5500 XT Производитель MSI AMD Графический процессор Navi 14 Navi 14 Частота ядра, МГц 1685 1685 Частота ядра (Turbo), МГц 1845 1845 Заводской разгон ядра, МГц - - Частота памяти, МГц 14000 14000 Заводской разгон видеопамяти, МГц - - Тип памяти GDDR6 GDDR6 Объем памяти, Гбайт 8 4/8 Шина памяти, бит 128 128 Разъемы интерфейсов 3 x DP, HDMI 2 x DP, HDMI Питание, разъемы Pin 8 8 Кол-во вентиляторов/диаметр, мм 2 х 92 1 х 100 Конфигурация подсистемы питания (vGPU+vMem), фаз 6 + 1 6 + 1 Power Limit (штат/макс), Ватт 140 / - 125 / 150 Формат СО 2.5 слота 2 слота Размеры видеокарты, мм 247 х 128 180 х 110

Внешний вид и размеры

MSI Radeon RX 5500 XT Gaming X получила стильный дизайн системы охлаждения Twin Frozr седьмого поколения с характерным монолитным кожухом и красными вставками, подчеркивающими 92 мм вентиляторы Torx 3.0.

Новинка является младшим представителем линейки графических ускорителей MSI Radeon Gaming X, в частности, модели RX 5700 XT Gaming X, но с более компромиссными габаритами.

Соответствуя дорогому премиум-продукту, видеокарта оснащена металлическим «бэкплейтом» с вентиляционными прорезями из анодированного алюминия и логотипом компании.

Для подачи дополнительного питания на MSI Radeon RX 5500 XT Gaming X распаян один восьмиконтактный разъем, возле которого сделан вырез, упрощающий процесс подключения и отключения провода. Энергопотребление видеокарты составляет 130-140 Вт, поэтому установка коннектора 8-pin является очередным желанием разработчика наделить видеокарту запасом по мощности.

Интерфейсная панель получила решетку с крупными геометрическими прорезями и предлагает следующие порты:

Три DisplayPort 1.4;

Один HDMI 2.0b.

Система охлаждения

Система охлаждения MSI Radeon RX 5500 XT Gaming X отличается высоким качеством исполнения и детальной продуманностью конструкции. Основная секция фиксируется шестью точками опоры для равномерного распределения нагрузки кулера.

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В качестве охладителя выступает массивный радиатор, набранный 58 алюминиевыми пластинами с характерными выемками для повышения полезной площади теплоотдачи. Ребра пронизывают четыре тепловые трубки диаметром 6 мм каждая, все соединения пропаяны.

В основании располагается медная никелированная пластина со средним качеством полировки. Отдельная вставка охлаждает микросхемы видеопамяти через термопрокладки нормального размера.

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От подсистемы питания нагрев отводится отдельной на прилегающую к основанию пластину через серую термопрокладку.

За декоративной частью скрывается зона настраиваемой подсветки Mystic Light, синхронизируемая с другими компонентами системы.

Вентиляторы диаметром 92 мм изготовлены компанией Power Logic с маркировкой PLD09210S12HH. Номинальное рабочее напряжение 12 В при силе тока 0,4 А позволяет рассчитать потребление на отметке 3 Вт. Скорость вращения регулируется в диапазоне 0 – 3200 об/мин.

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Две пластины жесткости окутывают MSI Radeon RX 5500 XT Gaming X с двух сторон.

Верхняя часть выступает дополнительным ребром жесткости и крепится к интерфейсной панели. Она не задействована в охлаждении.

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В свою очередь металлическая пластина с обратной стороны видеокарты исполняет не только декоративную роль, но и участвует в теплоотведении, контактируя через термопрокладки толщиной 2,5 мм с платой в нескольких наиболее греющихся частях около в зоне подсистемы питания и памяти.

Печатная плата

Видеокарта MSI Radeon RX 5500 XT Gaming X построена на оригинальной печатной плате черного цвета. По внутреннему регламенту данная PCB имеет маркировку V382 Ver: 2.0. Новинка имеет схожую печатную плату с ранее рассмотренной моделью Sapphire Pulse Radeon RX 5500 XT 4G, но получила более мощную обвязку зоны VRM и расширенный текстолит.

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Сердцем героя обзора стал графический процессор Navi 14, произведенный по 7 нм техпроцессу на 32-й неделе 2019 года. Он включает 1408 шейдеров, 32 блока растеризации и 88 текстурных блоков.

Подсистема питания построена по схеме «6+1», в которой шесть фаз отведены на графический процессор и одна – на видеопамять. На шесть каналов GPU устанавливается по три транзистора типа Low Rds(on) (On Semiconductor 4C024 и 4С029) с нагрузочной способностью до 78 А и 46 А соответственно. Беря в расчет TDP видеокарты, инженеры сделали отличный запас по мощности.

В роли ШИМ-контроллеров GPU и Mem выступают микросхемы IR35217 производства International Rectifier и ON Semiconductor NCP81022N. Справа находится контроллер iTE 8295FN-56A, отвечающий за управление световыми эффектами.

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Видеокарта оснащена 8 Гбайт видеопамяти стандарта GDDR6. Данный объем набран четырьмя микросхемами производства Micron с маркировкой 9TB47 D9WZX. Их тактовая частота составляет 1750 МГц (эффективная частота 14000 МГц).

Комплектация

Видеокарта MSI Radeon RX 5500 XT Gaming X поставляется в стильно оформленной картонной коробке. На лицевой ее стороне находится изображение графического ускорителя и его наименование, отмечены поддержка фирменного программного обеспечения и объем видеопамяти 8 Гбайт.

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С обратной стороны производитель приводит ключевые преимущества новинки и некоторые характеристики, можно обнаружить минимальные системные требования и перечень новых технологий.

В комплекте с видеокарты мы обнаружили черный конверт с комплектаций и различными аксессуарами, включающие забавный комикс-мануал, руководство пользователя и пару брошюр. В последних релизах от диска с драйверами отказались.

Тестовый стенд

Конфигурация

Материнская плата: MSI X99A Workstation (Intel X99, LGA 2011-3);

Процессор: Intel Core i7-6800K (шесть ядер, CPU Clock 4000 МГц, Ring Clock 3500 МГц);

Система охлаждения процессора: Corsair H110i (вентиляторы Noctua NF-A14 PWM, 140 мм, 500 об/мин);

Термоинтерфейс: Gelid GC-Extreme;

Оперативная память: Kingston HyperX Savage Black (DDR4-3000, 13-14-15-28-T1, 4 x 4 Гбайт, четырехканальный режим);

Накопитель SSD: Plextor PX-256M6Pro 256 Гбайт;

Блок питания: Corsair RM850x, 850 Ватт;

Корпус: Phanteks Evolv ATX Black;

Монитор: Samsung C34F791WQI, разрешение: 3440 x 1440.

Программное обеспечение

Операционная система: Windows 10 x64;

Драйвер видеокарты: AMD Adrenalin 19.12.2;

Вспомогательные утилиты:

GPU-Z;



Heaven Benchmark 4.0;



MSI Afterburner;



MSI Kombustor.

Инструментарий и методика тестирования

Для разгона видеокарт, а также мониторинга температур и оборотов вентиляторов использовалась фирменная утилита MSI Afterburner.

Проверка стабильности работы ускорителей в процессе разгона проводилась утилитой MSI Kombustor (режим GPU Burn-in, 1920 x 1080). Полученные частоты дополнительно проверялись прогонами теста Heaven Benchmark v 4.0 c экстремальным уровнем тесселяции и графических тестов из пакета 3DMark 2013.

Для проверки температурного режима видеокарт в условиях, приближенных к повседневным, использовались Heaven Benchmark v4.0 (quality: ultra, tessellation: extreme, AA8x, 1920 х 1080) и 3DMark 2013 Fire Strike.

Уровень шума измерялся при помощи цифрового шумомера TM-102 с погрешностью измерений не более 0.5 дБА. Измерения проводились с расстояния 0.3 м. Уровень фонового шума в помещении – не более 28 дБА. Все системные вентиляторы, включая установленный в блоке питания, отключались. На графиках граница условной бесшумности для системы определяется на уровне 30.5 дБА, граница условного комфорта – 37 дБА. Температура воздуха в помещении составляла 25 градусов по Цельсию.

Дополнительно снимались показания потребляемой мощности с помощью ваттметра Robiton PM-2 и температуры печатной платы ИК-термометром Fluke 59 Max.

Стандартные частоты

Несмотря на свою принадлежность к старшей линейке графических ускорителей, видеокарта MSI Radeon RX 5500 XT Gaming X не может предложить заводской разгон и функционирует при эталонных частотах.

Хорошей новостью будет поддержка технологии Zero Frozr и соответствующей возможностью остановки вентиляторов в простое, которая отключается одноименной опцией в настройка драйвера AMD Adrenalin.

Приведем подробные характеристики микропрограммного обеспечения MSI Radeon RX 5500 XT Gaming X. Показатель TDP на новых видеокарта не указывается.

При автоматическом регулировании скорости вращения вентиляторов, в режиме максимальной нагрузки видеокарта MSI Radeon RX 5500 XT Gaming X бустит до 1840 МГц, а графическое ядро нагревается до 72°C, а кулер раскручивается до 1300 об/мин. По субъективным ощущениям шум на очень низком уровне и абсолютно не мешает работает.

Температуры подсистемы питания и видеопамяти составляют 66°C и 72°C соответственно.

В режиме максимальной скорости кулера (~3150 об/мин) шум поднимается до очень высокого. Нагрев основных компонентов уменьшается на 10-12°C.

Утилита MSI Afterburner не получала свежих обновлений, поэтому часть настроек для видеокарты MSI Radeon RX 5500 XT Gaming X не работает должным образом. В свою очередь, обновленный релиз драйверов AMD Adrenalin 2020 с переработанной графической оболочкой пока также функционирует с оговорками. Поэтому процесс даунвольтинга оказался болезненным, однако снизить напряжение с 1,131 В до рабочего 1,037 В удалось. Потребление уменьшилось на 15-20 Вт.

Основные температурные показатели остались на прежнем уровне, однако кривая вентиляторов стала более щадящей, позволяя системе охлаждения функционировать при 1050 об/мин и неразличимом уровне шума.

Разгон MSI Radeon RX 5500 XT Gaming X

Частотный потенциал видеокарты MSI Radeon RX 5500 XT Gaming X закончился на отметке 1945-1958 МГц по ядру и 1860 МГц по памяти при напряжении 1,15 В. Вентиляторы работали в автоматическом режиме и раскрутились до 1590 об/мин, уровень шума комфортен для продолжительной работы.

Разгон добавляет 5-6% производительности к номинальному быстродействию MSI Radeon RX 5500 XT Gaming X.

3DMark Fire Strike



Graphics Score

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3DMark Time Spy



Graphics Score

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Сравнение с главными оппонентами в данной ценовой категории – GeForce GTX 1650 Super и GTX 1660.

3DMark Fire Strike



Graphics Score

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3DMark Time Spy



Graphics Score

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Результаты протестированных видеокарт

Основная ценность подобных материалов – это не только перечисление доступных в продаже графических ускорителей, но и исследование потенциала систем охлаждения. И поскольку результаты были получены мною на одном стенде, есть возможность сравнения видеокарт практически в идеальных условиях.

Температура графического процессора, °C



Бездействие | 3DMark Fire Strike Extreme

Меньше – лучше





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Температура зоны VRM, °C



Бездействие | 3DMark Fire Strike Extreme

Меньше – лучше





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Температура памяти, датчик Memory Junction, °C



Бездействие | 3DMark Fire Strike Extreme

Меньше – лучше





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Обороты вентиляторов, режим Авто, %



об/мин

Меньше – лучше





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Уровень шума в простое и нагрузке



дБА

Меньше – лучше





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Частота графического процессора, Default | Boost 3D (in game)



Heaven BenchMark 4.0

МГц





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Исследование потенциала системы охлаждения

Далее приведем график зависимости температуры графического ядра/системы питания и шума от оборотов вентиляторов системы охлаждения.

Результаты исследования потенциала системы охлаждения.

Уровень потребляемого электричества

График потребляемого электричества всего стенда в зависимости от частот видеокарт и рабочего напряжения GPU.

Энергопотребление системы, Вт



На выходе блока питания

Простой | 3DMark Fire Strike Extreme | MSI Kombustor





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Энергопотребление в 2D замерялось при бездействии системы (на рабочем столе). Тестирование в 3DMark Fire Strike Extreme проводилось в режиме «Тест устойчивости», 20 прогонов.

Заключение

На сегодняшний день MSI Radeon RX 5500 XT Gaming X это топовый представитель линейки Radeon RX 5500 XT, возможности которого мы изучили в полном объеме. Новый графический ускоритель AMD предлагает хорошую энергоэффективность и отличное быстродействие в разрешении 1920 х 1080. Остается вопрос ценообразования: почему стоимость новинок выше, чем у конкурента? Ведь теряется главный стимул к выбору в пользу «пятисотой».

Если говорить исключительно о модели MSI Radeon RX 5500 XT Gaming X, то сама видеокарта получилась интересной и бескомпромиссной, обеспечивающей хорошую производительность в играх для своего класса. Она способна заинтересовать тихой системой охлаждения Twin Frozr 7 и частотным потенциалом, да и возможность уменьшения нагрева с помощью даунвольтинга не стоит сбрасывать со счетов.

Совокупность факторов говорит в пользу версии MSI, которая вышла удачной во всех отношениях. Итоговое слово останется за ценой, наличием конкретных моделей в рознице и пользователем.

Александр Андерсон

Выражаем благодарность: