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Обзор и тестирование видеокарты MSI Radeon RX 5500 XT Gaming X

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Оглавление

Вступление

Видеокарта Radeon RX 5500 XT должна была стать отличной бюджетной моделью в своем сегменте и достойно ответить отряду NVIDIA – GeForce GTX 1650 (Super), GeForce GTX 1660 (Ti) и GeForce GTX 1660 Super. Но что-то пошло не так, рыночная стоимость оказалась высоковата, и геймеры пока с скептицизмом посматривают на новенького игрока, который по техническим характеристикам не так уж и плох.

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Новинка представлена в двух модификациях с объемами видеопамяти 4 и 8 Гбайт, построена на графическом процессоре архитектуры Navi и включает 22 блока CU, что обеспечивает видеокартам хорошую производительность для своего уровня. Остается дождаться появления на рынке основных участников и приведения в норму ценников.

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В преддверии ожидания в магазинах стали появляться первые ласточки, одна из них – видеокарта MSI Radeon RX 5500 XT Gaming X. Новинка получила дерзкий дизайн старшей модели и переработанную систему охлаждения Twin Frozr 7, соответствующую новым требованиям.

Мы постараемся оценить ее уровень производительности, эффективность работы кулера и возможность разгона.

Технические характеристики

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Полное название: MSI Radeon RX 5500 XT Gaming X; код производителя: RADEON RX 5500 XT GAMING X.

НаименованиеRadeon RX 5500 XT Gaming XRadeon RX 5500 XT
ПроизводительMSIAMD
Графический процессорNavi 14Navi 14
Частота ядра, МГц16851685
Частота ядра (Turbo), МГц18451845
Заводской разгон ядра, МГц--
Частота памяти, МГц1400014000
Заводской разгон видеопамяти, МГц--
Тип памятиGDDR6GDDR6
Объем памяти, Гбайт84/8
Шина памяти, бит128128
Разъемы интерфейсов3 x DP, HDMI2 x DP, HDMI
Питание, разъемы Pin88
Кол-во вентиляторов/диаметр, мм2 х 921 х 100
Конфигурация подсистемы питания (vGPU+vMem), фаз6 + 16 + 1
Power Limit (штат/макс), Ватт140 / -125 / 150
Формат СО2.5 слота2 слота
Размеры видеокарты, мм247 х 128180 х 110

Внешний вид и размеры

MSI Radeon RX 5500 XT Gaming X получила стильный дизайн системы охлаждения Twin Frozr седьмого поколения с характерным монолитным кожухом и красными вставками, подчеркивающими 92 мм вентиляторы Torx 3.0.

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Новинка является младшим представителем линейки графических ускорителей MSI Radeon Gaming X, в частности, модели RX 5700 XT Gaming X, но с более компромиссными габаритами.

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Соответствуя дорогому премиум-продукту, видеокарта оснащена металлическим «бэкплейтом» с вентиляционными прорезями из анодированного алюминия и логотипом компании.

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Для подачи дополнительного питания на MSI Radeon RX 5500 XT Gaming X распаян один восьмиконтактный разъем, возле которого сделан вырез, упрощающий процесс подключения и отключения провода. Энергопотребление видеокарты составляет 130-140 Вт, поэтому установка коннектора 8-pin является очередным желанием разработчика наделить видеокарту запасом по мощности.

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Интерфейсная панель получила решетку с крупными геометрическими прорезями и предлагает следующие порты:

  • Три DisplayPort 1.4;
  • Один HDMI 2.0b.

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Система охлаждения

Система охлаждения MSI Radeon RX 5500 XT Gaming X отличается высоким качеством исполнения и детальной продуманностью конструкции. Основная секция фиксируется шестью точками опоры для равномерного распределения нагрузки кулера.

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В качестве охладителя выступает массивный радиатор, набранный 58 алюминиевыми пластинами с характерными выемками для повышения полезной площади теплоотдачи. Ребра пронизывают четыре тепловые трубки диаметром 6 мм каждая, все соединения пропаяны.

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В основании располагается медная никелированная пластина со средним качеством полировки. Отдельная вставка охлаждает микросхемы видеопамяти через термопрокладки нормального размера.

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От подсистемы питания нагрев отводится отдельной на прилегающую к основанию пластину через серую термопрокладку.

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За декоративной частью скрывается зона настраиваемой подсветки Mystic Light, синхронизируемая с другими компонентами системы.

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Вентиляторы диаметром 92 мм изготовлены компанией Power Logic с маркировкой PLD09210S12HH. Номинальное рабочее напряжение 12 В при силе тока 0,4 А позволяет рассчитать потребление на отметке 3 Вт. Скорость вращения регулируется в диапазоне 0 – 3200 об/мин.

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Две пластины жесткости окутывают MSI Radeon RX 5500 XT Gaming X с двух сторон.

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Верхняя часть выступает дополнительным ребром жесткости и крепится к интерфейсной панели. Она не задействована в охлаждении.

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В свою очередь металлическая пластина с обратной стороны видеокарты исполняет не только декоративную роль, но и участвует в теплоотведении, контактируя через термопрокладки толщиной 2,5 мм с платой в нескольких наиболее греющихся частях около в зоне подсистемы питания и памяти.

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Печатная плата

Видеокарта MSI Radeon RX 5500 XT Gaming X построена на оригинальной печатной плате черного цвета. По внутреннему регламенту данная PCB имеет маркировку V382 Ver: 2.0. Новинка имеет схожую печатную плату с ранее рассмотренной моделью Sapphire Pulse Radeon RX 5500 XT 4G, но получила более мощную обвязку зоны VRM и расширенный текстолит.

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Сердцем героя обзора стал графический процессор Navi 14, произведенный по 7 нм техпроцессу на 32-й неделе 2019 года. Он включает 1408 шейдеров, 32 блока растеризации и 88 текстурных блоков.

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Подсистема питания построена по схеме «6+1», в которой шесть фаз отведены на графический процессор и одна – на видеопамять. На шесть каналов GPU устанавливается по три транзистора типа Low Rds(on) (On Semiconductor 4C024 и 4С029) с нагрузочной способностью до 78 А и 46 А соответственно. Беря в расчет TDP видеокарты, инженеры сделали отличный запас по мощности.

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В роли ШИМ-контроллеров GPU и Mem выступают микросхемы IR35217 производства International Rectifier и ON Semiconductor NCP81022N. Справа находится контроллер iTE 8295FN-56A, отвечающий за управление световыми эффектами.

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Видеокарта оснащена 8 Гбайт видеопамяти стандарта GDDR6. Данный объем набран четырьмя микросхемами производства Micron с маркировкой 9TB47 D9WZX. Их тактовая частота составляет 1750 МГц (эффективная частота 14000 МГц).

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Комплектация

Видеокарта MSI Radeon RX 5500 XT Gaming X поставляется в стильно оформленной картонной коробке. На лицевой ее стороне находится изображение графического ускорителя и его наименование, отмечены поддержка фирменного программного обеспечения и объем видеопамяти 8 Гбайт.

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С обратной стороны производитель приводит ключевые преимущества новинки и некоторые характеристики, можно обнаружить минимальные системные требования и перечень новых технологий.

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В комплекте с видеокарты мы обнаружили черный конверт с комплектаций и различными аксессуарами, включающие забавный комикс-мануал, руководство пользователя и пару брошюр. В последних релизах от диска с драйверами отказались.

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Тестовый стенд

Конфигурация

  • Материнская плата: MSI X99A Workstation (Intel X99, LGA 2011-3);
  • Процессор: Intel Core i7-6800K (шесть ядер, CPU Clock 4000 МГц, Ring Clock 3500 МГц);
  • Система охлаждения процессора: Corsair H110i (вентиляторы Noctua NF-A14 PWM, 140 мм, 500 об/мин);
  • Термоинтерфейс: Gelid GC-Extreme;
  • Оперативная память: Kingston HyperX Savage Black (DDR4-3000, 13-14-15-28-T1, 4 x 4 Гбайт, четырехканальный режим);
  • Накопитель SSD: Plextor PX-256M6Pro 256 Гбайт;
  • Блок питания: Corsair RM850x, 850 Ватт;
  • Корпус: Phanteks Evolv ATX Black;
  • Монитор: Samsung C34F791WQI, разрешение: 3440 x 1440.

Программное обеспечение

  • Операционная система: Windows 10 x64;
  • Драйвер видеокарты: AMD Adrenalin 19.12.2;
  • Вспомогательные утилиты:
    • GPU-Z;
    • Heaven Benchmark 4.0;
    • MSI Afterburner;
    • MSI Kombustor.

Инструментарий и методика тестирования

Для разгона видеокарт, а также мониторинга температур и оборотов вентиляторов использовалась фирменная утилита MSI Afterburner.

Проверка стабильности работы ускорителей в процессе разгона проводилась утилитой MSI Kombustor (режим GPU Burn-in, 1920 x 1080). Полученные частоты дополнительно проверялись прогонами теста Heaven Benchmark v 4.0 c экстремальным уровнем тесселяции и графических тестов из пакета 3DMark 2013.

Для проверки температурного режима видеокарт в условиях, приближенных к повседневным, использовались Heaven Benchmark v4.0 (quality: ultra, tessellation: extreme, AA8x, 1920 х 1080) и 3DMark 2013 Fire Strike.

Уровень шума измерялся при помощи цифрового шумомера TM-102 с погрешностью измерений не более 0.5 дБА. Измерения проводились с расстояния 0.3 м. Уровень фонового шума в помещении – не более 28 дБА. Все системные вентиляторы, включая установленный в блоке питания, отключались. На графиках граница условной бесшумности для системы определяется на уровне 30.5 дБА, граница условного комфорта – 37 дБА. Температура воздуха в помещении составляла 25 градусов по Цельсию.

Дополнительно снимались показания потребляемой мощности с помощью ваттметра Robiton PM-2 и температуры печатной платы ИК-термометром Fluke 59 Max.

Стандартные частоты

Несмотря на свою принадлежность к старшей линейке графических ускорителей, видеокарта MSI Radeon RX 5500 XT Gaming X не может предложить заводской разгон и функционирует при эталонных частотах.

Хорошей новостью будет поддержка технологии Zero Frozr и соответствующей возможностью остановки вентиляторов в простое, которая отключается одноименной опцией в настройка драйвера AMD Adrenalin.

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Приведем подробные характеристики микропрограммного обеспечения MSI Radeon RX 5500 XT Gaming X. Показатель TDP на новых видеокарта не указывается.

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При автоматическом регулировании скорости вращения вентиляторов, в режиме максимальной нагрузки видеокарта MSI Radeon RX 5500 XT Gaming X бустит до 1840 МГц, а графическое ядро нагревается до 72°C, а кулер раскручивается до 1300 об/мин. По субъективным ощущениям шум на очень низком уровне и абсолютно не мешает работает.

Температуры подсистемы питания и видеопамяти составляют 66°C и 72°C соответственно.

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В режиме максимальной скорости кулера (~3150 об/мин) шум поднимается до очень высокого. Нагрев основных компонентов уменьшается на 10-12°C.

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Утилита MSI Afterburner не получала свежих обновлений, поэтому часть настроек для видеокарты MSI Radeon RX 5500 XT Gaming X не работает должным образом. В свою очередь, обновленный релиз драйверов AMD Adrenalin 2020 с переработанной графической оболочкой пока также функционирует с оговорками. Поэтому процесс даунвольтинга оказался болезненным, однако снизить напряжение с 1,131 В до рабочего 1,037 В удалось. Потребление уменьшилось на 15-20 Вт.

Основные температурные показатели остались на прежнем уровне, однако кривая вентиляторов стала более щадящей, позволяя системе охлаждения функционировать при 1050 об/мин и неразличимом уровне шума.

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Разгон MSI Radeon RX 5500 XT Gaming X

Частотный потенциал видеокарты MSI Radeon RX 5500 XT Gaming X закончился на отметке 1945-1958 МГц по ядру и 1860 МГц по памяти при напряжении 1,15 В. Вентиляторы работали в автоматическом режиме и раскрутились до 1590 об/мин, уровень шума комфортен для продолжительной работы.

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Разгон добавляет 5-6% производительности к номинальному быстродействию MSI Radeon RX 5500 XT Gaming X.

3DMark Fire Strike

Graphics Score
Больше – лучше


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3DMark Time Spy

Graphics Score
Больше – лучше


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Сравнение с главными оппонентами в данной ценовой категории – GeForce GTX 1650 Super и GTX 1660.

3DMark Fire Strike

Graphics Score
Больше – лучше


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3DMark Time Spy

Graphics Score
Больше – лучше


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Результаты протестированных видеокарт

Основная ценность подобных материалов – это не только перечисление доступных в продаже графических ускорителей, но и исследование потенциала систем охлаждения. И поскольку результаты были получены мною на одном стенде, есть возможность сравнения видеокарт практически в идеальных условиях.

Температура графического процессора, °C

Бездействие | 3DMark Fire Strike Extreme
Меньше – лучше


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Температура зоны VRM, °C

Бездействие | 3DMark Fire Strike Extreme
Меньше – лучше


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Температура памяти, датчик Memory Junction, °C

Бездействие | 3DMark Fire Strike Extreme
Меньше – лучше


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Обороты вентиляторов, режим Авто, %

об/мин
Меньше – лучше


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Уровень шума в простое и нагрузке

дБА
Меньше – лучше


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Частота графического процессора, Default | Boost 3D (in game)

Heaven BenchMark 4.0
МГц


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Исследование потенциала системы охлаждения

Далее приведем график зависимости температуры графического ядра/системы питания и шума от оборотов вентиляторов системы охлаждения.

Результаты исследования потенциала системы охлаждения.

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Уровень потребляемого электричества

График потребляемого электричества всего стенда в зависимости от частот видеокарт и рабочего напряжения GPU.

Энергопотребление системы, Вт

На выходе блока питания
Простой | 3DMark Fire Strike Extreme | MSI Kombustor


Включите JavaScript, чтобы видеть графики

Энергопотребление в 2D замерялось при бездействии системы (на рабочем столе). Тестирование в 3DMark Fire Strike Extreme проводилось в режиме «Тест устойчивости», 20 прогонов.

Заключение

На сегодняшний день MSI Radeon RX 5500 XT Gaming X это топовый представитель линейки Radeon RX 5500 XT, возможности которого мы изучили в полном объеме. Новый графический ускоритель AMD предлагает хорошую энергоэффективность и отличное быстродействие в разрешении 1920 х 1080. Остается вопрос ценообразования: почему стоимость новинок выше, чем у конкурента? Ведь теряется главный стимул к выбору в пользу «пятисотой».

Если говорить исключительно о модели MSI Radeon RX 5500 XT Gaming X, то сама видеокарта получилась интересной и бескомпромиссной, обеспечивающей хорошую производительность в играх для своего класса. Она способна заинтересовать тихой системой охлаждения Twin Frozr 7 и частотным потенциалом, да и возможность уменьшения нагрева с помощью даунвольтинга не стоит сбрасывать со счетов.

Совокупность факторов говорит в пользу версии MSI, которая вышла удачной во всех отношениях. Итоговое слово останется за ценой, наличием конкретных моделей в рознице и пользователем.

Александр Андерсон


Выражаем благодарность:

  • Компании MSI за предоставленную на тестирование видеокарту MSI Radeon RX 5500 XT Gaming X;
  • А также лично donnerjack за помощь в подготовке материала.

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HarmonT
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