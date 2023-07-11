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Скудость современного Голливуда видна невооруженным взглядом. Это происходит практически во всех жанрах. И сегодня я расскажу об одном таком примере.

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В 2023 году выходит фильм "Восстание зловещих мертвецов" ("Evil Dead Rise"), который, по факту, является переосмыслением легендарного фильма "Зловещие мертвецы". Режиссером фильма стал Ли Кронин. Среди кучи продюсеров затесался и сам Брюс Кэмпбелл. В ролях: Лили Салливан, Алисса Сазерленд, Габриэль Экхолс, Морган Дэвис, Нелл Фишер, Ной Пол, Марк Митчинсон, Мирабай Пиз.

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Главными героями фильма будут исключительно женщины. Можете считать меня параноиком и женоненавистником, но меня задолбали сильные женщины в любом проявлении!

Итак, имеется семейка в количестве четырех душ: мама - татуировщица,

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младшенькая - маньячница (режет пока куклам головы),

старшенькая - независимая

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и сынок, который точно девчонка (уж внешне точно, да и характером - баба).

И у них имеется тетя (в смысле сестра матери), которая работает в рок-группе, но все считают ее группи, в самом негативном смысле этого термина. И вот тетя Бет (Лили Салливан)

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узнает, что беременна. Это сподвигает ее ехать к сестре, чтобы узнать, как надо пеленки стирать и присыпу на попке младенца делать. Отношения между сестрами довольно напряженные.

Но племяшки тетю, в общем, любят.

И тут происходит домотрясение, с частичным разрушением подземного гаража. Сынодочь, несмотря на опасность, лезет в образовавшуюся дыру. Где находится хранилище старого банка. Там он находит какие-то странные фотографии, пластинки

и еще довольно странную книгу.

Все это он забирает с собой. А, так как сынодочь является доморощенным диджеем, то начинает крутить пластинки. Образовавшаяся какафония, вызывает какого-то древнего духа, что раскорячивает их мамашу (Алиса Сазерленд) в лифте в непристойной позе.

А далее, а далее понеслось... Маман, с выпученными глазами

заражает старшую доченьку, потом немного разбирает на части соседей по лестничной площадке. Зараженная дочь заражает сынодочь. И вся орава нежити пытается доконать тетю и младшенькую... Количество кровищи к концу становится запредельным.

Но это не мешает тете приступить к расчленению мертвечины и измельчению ее в "мясорубке"...

А теперь я попытаюсь проанализировать данное произведение. С одной стороны, отвлекшись от оригинала, стоит признать, что фильм довольно неплохой. Но с другой стороны - это вторичный фильм. Все это я уже видел. Книга была. Нынешних священников - исследователей тогда заменял какой-то ученый. Магнитофонную запись заменили на грампластинки. Все. Остальное пошло по типичной стезе фильмов ужасов. У меня нет претензий к качеству съемок или игре актеров. Но, есть одно "но". Главная героиня, тетя Бет, не идет ни в какое сравнение с великолепным Эшем (Брюс Кэмпбелл). Вообще, никакого сравнения не выдерживает! Спец.эффекты, несомненно, на стороне новинки. Это понятно. Да и бюджеты фильмов уж сильно разные. Ведь оригинальный фильм был снят условно за 3 копейки. Ну очень задешево. Но была оригинальная идея. И ее отлично воплотили. Сейчас же пошли по другому пути. Вместо заброшенного домика в диком лесу (уже его вид наводил тревогу), сейчас действие перенесли в старый дом. Недостаток массовки восполнили редкими жильцами, которые пошли на типичную расчлененку. "Чудесным образом" перестает работать телефон и отключается свет, так пытаются искусственно изолировать персонажей. А вот в оригинале, все более естественно, на тот момент сотовых не было! И уехать наши герои из леса не могли, мост был разрушен. Но тут приходится выдумывать всякие преграды, чтобы задержать героев подольше в доме. Это уж сильно наиграно. Каких-то особых оригинальных идей в фильме я не увидел. Разве, что проглатывание кусков стекла от бокала.

Да и все. Даже финальная битва не впечатлила. Появление в конце бензопилы, просто жалкая отсылка к оригиналу.

И в руках тщедушной девчушки, она смотрится вовсе не так, как в руках Брюса Кэмпбелла.

И вот это все, в моих глазах, не делает фильм хорошим. Выше условной "троечки", я поставить ему не могу. А ведь в фильме есть некий намек на продолжение. И оно будет, если продажи оправдают себя...

И вот тут опять возникает вопрос к деятелям Голливуда: "Доколе вы будете эксплуатировать старые идеи? Может стоит немного напрячь мозги в поисках новых?"