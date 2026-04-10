Сегодня я буду рассказывать о сериале, который считаю лучшим из тех, которые смотрел в последние полгода. Даже «Фоллаут» и рядом не лежал, хотя всякую фантастику и фэнтези я люблю.

Речь про два сезона сериала «Землевладелец» («Landman»).

Да, я знал, что у сериал высокий рейтинг и много хороших отзывов. Но на такое я стараюсь не вестись. Ведь люди разные, разные вкусы. Мало ли кому, что нравится… Тем более, что сериал о нефтяниках из «Штата одинокой звезды». Что тут может быть интересного?

Но, как всегда, роль играет хороший сценарий (не так часто встречается в сериалах) и подбор актеров. Вот с актеров и начнем.

Главную роль, того самого «лендмэна», Томми Норриса, играет Билли Боб Торнтон.

Изображение: ru.kinorium.comАктер довольно известный по фильмам. Да, играет он «специфичных» персонажей. Но на роль прожженого техасца подошел отлично. Тут сразу стоит сказать, что русское значение «землевладелец» не совсем отображает суть. Это не то, что мы подразумеваем под этим словом. Сам Томми никакой землей не владеет, он берет ее в аренду и на ней ведет добычу нефти и газа. Но термин «лендмэн» из лексикона нефтяников.

Далее, его жену, Анджелу Норрис, сыграла Эли Лартер.

Изображение: ru.kinorium.comЯ долго не мог вспомнить, где ее раньше видел. Пришлось гуглить. Она снималась в первых частях «Пункт назначения» и в «Обители зла».

С Томми Анджела формально в разводе, но они снова сошлись. Это, кстати, самый спорный момент сериала. Но таким образом и осуществили внутреннюю драму этой «семьи».

Адвоката по производству играет актер Колм Фиор, которого я сразу вспомнил по роли главного некромонгера из «Хроник Риддика».

Колм сильно похудел с тех пор…

В первом сезоне снялся Джон Хэмм (Монти), который и являлся владельцем частной нефтяной компании.

Изображение: ru.kinorium.comА его жену сыграла сильно постаревшая Деми Мур (Кэми).

Изображение: ru.kinorium.comТакже важная роль у Энди Гарсия.

Он воплотил образ очень крупного бизнесмена, который к тому же является и главой наркокартеля.

Ну и отца Томми во втором сезоне играет Сэм Эллиотт.

Изображение: ru.kinorium.comОстальные актеры мне не знакомы, но их роли также важны в структуре сериала.

Так чем же хорош сериал? Ну точно вам не будет интересен процесс добычи «черного золота». Тут важен антураж вокруг него. И личные отношения между героями. И вот тут и кроется та самая причина, делающая сериал смотрибельным. Да, именно человеческие отношения.

Итак, работает наш Томми в частной нефтяной компании. Семья его давно распалась. Более-менее отношения поддерживаются с сыном Купером.

Изображение: ru.kinorium.comНо Томми вовсе не хочет, чтобы сын пошел по его стопам. Но Купера это не останавливает. Он упорно идет к своей цели, набивая изрядные шишки (в прямом смысле) на пути. Дочка Энсли живет с матерью.

Но принимает решение приехать к отцу. Энсли – типичная блондинка. Симпатичная, но глупая. Но добрая. И ее доброта покрывает ее «недалекость». Зубы она показывает лишь в отношениях с братом. «Как кошка с собакой» – лучшее описание их взаимоотношений. Дочь пошла в маму, а сын – в папу.

Сам Томми, как холостяк, живет в эдакой «общаге» вместе с адвокатом Нейтаном и своим «прорабом». Все люди свободные и такая жизнь их устраивает. Но тут приезжает дочка и «благостная атмосфера» ухудшается. Но она полностью пропадает, когда вслед за ней приезжает Анджела… Томми и его бывшая жена – Инь и Янь. Причем, все выглядит абсолютно несовместимым. Но они уживаются! Если Томми работяга и авторитет среди своих подчиненных. То Анджела – типичная красотка, в возрасте увядания, которая ни дня в своей жизни не работала. Но найти применение деньгам всегда сможет. Избалованная и очень властная в достижении своих целей. Но они как-то находят общий язык. Любоффь…

Представьте, что Томми целый день мотается по скважинам, решает важные задачи, устает, как раб. Ему бы вернуться домой, съесть чего-нибудь под пивко, да завалиться спать. Но тут – пиратская вечеринка!

Изображение: ru.kinorium.comИ не смей мне портить настроение! Такова Анджела, которую хорошо описали в фильме: «женщина-торнадо».

Пока бывший муж «делает деньги», Анджела их тратит. Ей и дочке скучно, и они придумывают всевозможные развлечения. Одним из них становится посещение дома престарелых. Но то, что началось, как развлечение, вылилось в нечто большее, что полностью раскрывает характер персонажа. Анджела – не просто избалованная женщина. Но она обладает и хорошими чертами. Она не может смотреть, как страдают старики, брошенные детьми. И пытается им помочь. Ну так, как умеет… Обеденные «вечеринки» со спиртным, поездки в казино и даже стрип-бар. Но старики довольны, еще бы…

Продолжение данной истории произошло во втором сезоне, когда именно Анджела заставила Томми забрать отца из дома престарелых. Отношения их просто никакие. Так сложилось. Но отец и сын постепенно их наладят. Так и должно быть…

Сериал очень дозированно смешивает трагические моменты (аварии на буровых и гибель людей) и довольно смешные ситуации. За такие ситуации обычно и отвечает Анджела и Энсли. Ну а «рефлексирование» на подобное со стороны Томми довольно типичное для ролей Билли Боба Торнтона…

Сериал отличается и еще одной чертой: тут нет прям отрицательных главных персонажей. Даже персонаж Энди Гарсии, который, несомненно, плохой, никак себя не проявил. Но на это есть намек. Вероятно, все узнаем в третьем сезоне сериала.

Многие персонажи, которые изначально воспринимаются не особо приятными, к концу оказываются очень даже неплохими. Например, в сериале фигурирует «внешний адвокат» Ребекка Фальконе, изначально нанятая для урегулирования компенсаций семьям погибших рабочих.

Это настоящая «адвокатская змея», которая применит всевозможные способы выиграть дело. Даже может опуститься до весьма «феминистских штучек». Но дело свое она знает. Казалось бы – бездушная молодая карьеристка. Но и у нее есть душа. Просто до нее трудно достучаться, но можно.

В сериале есть даже типичная «повесточка». Но совсем не такая, к которой нас приучил современный Голливуд. В девятой серии второго сезона создатели сериала звонко «щелкнули по носу» всем небинарным персонам, радеющим за «личные пространства» и отзывающимся на местоимение «Они». Неожиданно и приятно получилось…

Ну и общий итог сериал таков: да, работа важна в любом случае. Но не стоит забывать о взаимоотношениях внутри семьи.

Изображение: ru.kinorium.comЭто в жизни самое важное.

Мне сериал очень понравился. Неожиданно. Я смотрел серии на ночь глядя, подряд, пока не понимал, что завтра нужно рано вставать. Такое бывает со мной нечасто.

В общем, если пропустили сериал «Землевладелец», то рекомендую его посмотреть.



