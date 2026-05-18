Microsoft Advanced Shader Delivery доставляет предварительно скомпилированные шейдеры.

Технология доставки предварительно скомпилированных шейдеров Microsoft Advanced Shader Delivery (ASD) позволила значительно сократить время, необходимое для первого запуска игры Forza Horizon 6, сообщает Tom’s Hardware. На системе с процессором AMD Ryzen 7 5800 и видеокартой AMD Radeon RX 7600 потребовалось четыре секунды вместо полутора минут — на 95% меньше времени.

Когда предварительно скомпилированные шейдеры загружены, на заставке во время запуска игры отображается соответствующее сообщение. Источник изображения: Microsoft

При первом запуске игры после установки или обновления, а также после обновления графических драйверов необходимо скомпилировать шейдеры — это стандартная процедура для многих игр, которая, в зависимости от производительности системы, может занимать несколько минут или больше. Это не должно вызывать каких-то серьёзных проблем, однако, как и всегда, возможны различные нюансы. Например, на маломощных портативных игровых компьютерах компиляция шейдеров может занять больше времени, разрядить батарею и испортить настроение владельцу, который не сможет сразу зайти в игру. Также возможны ошибки компиляции и прочие проблемы.

Благодаря Microsoft ASD на устройстве пользователя не нужно ничего компилировать, шейдеры компилируются предварительно и загружаются на устройство пользователя вместе с игрой или обновлением. На момент написания технология ASD продолжает тестироваться в рамках программы Xbox Insiders и совместима только с графическими решениями AMD RDNA 3 и более новыми. Ожидается, что в будущем совместимость расширится. У владельцев видеокарт NVIDIA и Intel есть альтернативы. В приложении NVIDIA App недавно появилась опция фоновой компиляции шейдеров, а Intel доставляет предварительно скомпилированные шейдеры для яда своих графических решений и ограниченного списка игр.