Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
molexandr
Первый запуск Forza Horizon 6 на системе AMD занял 4 секунды благодаря доставке шейдеров Microsoft
Microsoft Advanced Shader Delivery доставляет предварительно скомпилированные шейдеры.

Технология доставки предварительно скомпилированных шейдеров Microsoft Advanced Shader Delivery (ASD) позволила значительно сократить время, необходимое для первого запуска игры Forza Horizon 6, сообщает Tom’s Hardware. На системе с процессором AMD Ryzen 7 5800 и видеокартой AMD Radeon RX 7600 потребовалось четыре секунды вместо полутора минут — на 95% меньше времени.

Когда предварительно скомпилированные шейдеры загружены, на заставке во время запуска игры отображается соответствующее сообщение. Источник изображения: Microsoft

При первом запуске игры после установки или обновления, а также после обновления графических драйверов необходимо скомпилировать шейдеры — это стандартная процедура для многих игр, которая, в зависимости от производительности системы, может занимать несколько минут или больше. Это не должно вызывать каких-то серьёзных проблем, однако, как и всегда, возможны различные нюансы. Например, на маломощных портативных игровых компьютерах компиляция шейдеров может занять больше времени, разрядить батарею и испортить настроение владельцу, который не сможет сразу зайти в игру. Также возможны ошибки компиляции и прочие проблемы.

Благодаря Microsoft ASD на устройстве пользователя не нужно ничего компилировать, шейдеры компилируются предварительно и загружаются на устройство пользователя вместе с игрой или обновлением. На момент написания технология ASD продолжает тестироваться в рамках программы Xbox Insiders и совместима только с графическими решениями AMD RDNA 3 и более новыми. Ожидается, что в будущем совместимость расширится. У владельцев видеокарт NVIDIA и Intel есть альтернативы. В приложении NVIDIA App недавно появилась опция фоновой компиляции шейдеров, а Intel доставляет предварительно скомпилированные шейдеры для яда своих графических решений и ограниченного списка игр.

#microsoft #игры #шейдеры
Источник: tomshardware.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Мотоцикл BMW Vision K18 — 6 выхлопных труб, 6 фар и гигантский рядный шестицилиндровый двигатель
Эксперт протестировал ПК на Ryzen 5 3600 с RTX 5090 в современных играх
Робот CUREE слушает креветок и следит за барракудами для спасения коралловых рифов
RX 580 в Linux обеспечила более высокий fps в Forza Horizon 6 по сравнению с Windows 11
Российский производитель микросхем продаёт мерч – пробирки с воздухом из чистого помещения за ₽155
В играх отмененный Core Ultra 9 290K Plus оказался практически равен Core Ultra 7 270K Plus
Один из пролётов Московского скоростного диаметра провис в результате сильного пожара
Пользователь ноутбука на Intel с 30-летним стажем перешёл на Lenovo со Snapdragon из-за автономности
В Балтийском море нашли затонувший советский безэкипажный катер 1938 года постройки
«Газпром» получил патент на погружные титановые аккумуляторы для обитаемых подводных аппаратов
Средневековый блокнот пролежал 800 лет в отхожем месте и сохранился до наших дней
Ryzen 5 7600X3D и Core Ultra 5 250K Plus сравнили в целом ряде игр
Microsoft исправляет проблему с понижением версии драйверов видеокарт в Windows 11
AMD заявила что готовит к выпуску «Игровой и рендеринговый движок на основе ИИ»
Lamborghini Murcielago SV с изначальной ценой $450 тысяч по прошествии 16 лет продают за $3,7–4 млн
Энтузиаст собрал ПК на Core i7-13700K с RTX 5070 и протестировал его в современных играх
Поклонники World of Warcraft попрощались с фанатским сервером Turtle WoW после иска от Blizzard
Подразделение клавишных Casio не может выйти в прибыль четвёртый год подряд
Женщина-волонтёр случайно обнаружила «Святой Грааль» аболиционистов
Мессенджер «Макс» подключат к дистанционному обучению в школах и техникумах

Популярные статьи

Steam Machine за $700 – реальная цена или фантазии поклонников
Полирую высококачественную систему управления приложениями для Linux и FreeBSD
Antarctic Wallet против Cashinout - какой кошелек для оплаты криптой в магазинах РФ выбрать
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter