Технология доставки предварительно скомпилированных шейдеров Microsoft Advanced Shader Delivery (ASD) позволила значительно сократить время, необходимое для первого запуска игры Forza Horizon 6, сообщает Tom’s Hardware. На системе с процессором AMD Ryzen 7 5800 и видеокартой AMD Radeon RX 7600 потребовалось четыре секунды вместо полутора минут — на 95% меньше времени.
При первом запуске игры после установки или обновления, а также после обновления графических драйверов необходимо скомпилировать шейдеры — это стандартная процедура для многих игр, которая, в зависимости от производительности системы, может занимать несколько минут или больше. Это не должно вызывать каких-то серьёзных проблем, однако, как и всегда, возможны различные нюансы. Например, на маломощных портативных игровых компьютерах компиляция шейдеров может занять больше времени, разрядить батарею и испортить настроение владельцу, который не сможет сразу зайти в игру. Также возможны ошибки компиляции и прочие проблемы.
Благодаря Microsoft ASD на устройстве пользователя не нужно ничего компилировать, шейдеры компилируются предварительно и загружаются на устройство пользователя вместе с игрой или обновлением. На момент написания технология ASD продолжает тестироваться в рамках программы Xbox Insiders и совместима только с графическими решениями AMD RDNA 3 и более новыми. Ожидается, что в будущем совместимость расширится. У владельцев видеокарт NVIDIA и Intel есть альтернативы. В приложении NVIDIA App недавно появилась опция фоновой компиляции шейдеров, а Intel доставляет предварительно скомпилированные шейдеры для яда своих графических решений и ограниченного списка игр.