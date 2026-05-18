Разгон AMD FX-8350 позволил заметно повысить fps в игровых тестах с видеокартой RTX 3070
Тесты проводились в разрешении 1080p.

Дебютировавший в 2012 году процессор AMD FX-8350 до сих пор способен обеспечивать достаточно высокие показатели частоты кадров в популярных играх, но для этого CPU следует разогнать, что и продемонстрировал энтузиаст YouTube-канала Adrian's Tech Base, протестировавший данный процессор совместно с видеокартой GeForce RTX 3070.

Источник фото: Adrian's Tech Base/YouTube

В обычном режиме процессор AMD FX-8350 способен достигать частоты 4,2 ГГц, а в разгоне (OC) энтузиаст добился показателя 4,6 ГГц по всем ядрам. Частоты северного моста и шины HyperTransport достигали 2,6 ГГц, а оперативная память DDR3 работала на частоте 2133 МГц с таймингами CL10. В тестах сборка обеспечила следующие показатели средней частоты кадров/1% low:

  • Counter-Strike 2 (1080p, низкие настройки, высокое качество теней): FX-8350 – 126 fps/67 fps, FX-8350 (OC) – 165 fps/82 fps
  • Red Dead Redemption 2 (1080p, качество 50 %): FX-8350 – 47 fps/34 fps, FX-8350 (OC) – 52 fps/38 fps
  • Assassin's Creed Valhalla (1080p, пресет Ultra): FX-8350 – 61 fps/28 fps, FX-8350 (OC) – 74 fps/39 fps
  • Fortnite (1080p, высокие настройки, Epic VD): FX-8350 – 102 fps/42 fps, FX-8350 (OC) – 123 fps/63 fps
  • Euro Truck Simulator 2 (1080p, пресет Ultra): FX-8350 – 38 fps/21 fps, FX-8350 (OC) – 57 fps/30 fps
  • Hogwarts Legacy (1080p, средние настройки): FX-8350 – 37 fps/20 fps, FX-8350 (OC) – 46 fps/25 fps
  • Grand Theft Auto V Enhanced (высокие настройки, RT): FX-8350 – 52 fps/35 fps, FX-8350 (OC) – 59 fps/43 fps
  • War Thunder (1080p, пресет Movie): FX-8350 – 85 fps/4 fps, FX-8350 (OC) – 109fps/68 fps
  • Shadow of the Tomb Raider (1080p, максимальные настройки): FX-8350 – 73 fps/, FX-8350 (OC) – 88 fps
  • Cyberpunk 2077 (1080p, средние настройки, RT, DLSS Quality): FX-8350 – 31 fps/17 fps, FX-8350 (OC) – 38 fps/21 fps
  • Frostpunk (1080p, пресет Ultra): FX-8350 – 54 fps/32 fps, FX-8350 (OC) – 60 fps/49 fps

Тесты показывают, что в разгоне AMD FX-8350 совместно с RTX 3070 обеспечивает стабильные показатели fps, тогда как в обычном режиме в ряде игр наблюдаются просадки, что может негативно повлиять на игровой процесс.

#geforce rtx 3070 #amd fx-8350
Источник: youtube.com
