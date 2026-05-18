Археологи нашли в Турции стелу с изображением Богини-Матери возрастом 2200 лет
Вместе с эллинистической гробницей и двумя укреплениями она свидетельствует о существовании сельского святилища и стратегически важной дорожной сети в древней Лидии

В турецкой деревне Чаягзы, расположенной в районе Кираз города Измир, археологические находки внесли вклад в познание малоизученного здесь эллинистического мира. Специалисты нашли обломки каменной стелы, которые могут свидетельствовать о существовании прежде неизвестного сельского святилища. Оно было посвящено Кибеле, древней Богине-Матери, культ которой распространился по Анатолии и Средиземноморью.

Изображение: Ali Özkan / Arkeoloji Dergisi, 2026

Среди находок можно отметить два эллинистических оборонительных сооружения в Карабурче и Чаягзы и расположенную неподалёку гробницу, датируемую II веком до н. э. Это наводит историков на мысль о том, что Кираз был охраняемым и религиозно активным ландшафтом в эллинистический период.

Стела была найдена ещё в 2017 году после сообщения о незаконных раскопках в этом регионе. Её верхняя часть повреждена и поверхность изношена, но сохранившегося изображения хватило для идентификации. Объект отнесли к «эфесскому типу» вотивных стел Кибелы. Данная форма известна в западной Анатолии начиная с позднего классического периода.

Изображение: Ali Özkan / Arkeoloji Dergisi, 2026

Кибела, известная во фригийской традиции как Мать, стала одной из самых долговечных религиозных фигур Анатолии. Её культ распространился на греческие города, эллинистические царства и даже на Рим.

Рядом нашли прямоугольную гробницу длиной примерно 2,6 м и шириной 1 м. Стены у неё построены из скреплённых глиняным раствором камней. Две короткие стороны закрыты каменной плитой.

Изображение: Ali Özkan / Arkeoloji Dergisi, 2026

Внутри гробницы нашли человеческие останки, а также керамические сосуды, которые помогли с датировкой. Эти сосуды использовались для хранения масел, духов или проведения погребальных обрядов. Сосуды относятся к веретенообразному типу, широко распространённому в эллинистический период. Похожие сосуды находили в Метрополисе, Эфесе, Сардисе и Лаодикее.

Изображение: Ali Özkan / Arkeoloji Dergisi, 2026

Дальнейшие раскопки должны помочь понять, происходила ли стела Кибелы из святилища под открытым небом, как гробница была связана с близлежащими поселениями и как оборонительные сооружения вписывались в более широкую военную сеть западной Анатолии.

#турция #археология #раскопки #греция #рим #скульптуры
Источник: arkeonews.net
