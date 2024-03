F1 . Первый этап. Трасса в Бахрейне. Жарко, хоть и поздний вечер. Робкие надежды на что-то новенькое практически развеялись уже в практике. Но квалификация подтвердила вердикт: Макс Ферстаппен быстрейший в пелетоне.

Какую-то конкуренцию ему пытался составить Шарль Леклер (Ferrari), но довольствовался второй позицией. Третий - Расселл на Mercedes. Будущая "надежда" Ferrari, товарищ Хэм, на далеком 9-м месте. Скромно квалифицировался и Чеко Перес - 5-й. Посмотрим, как пройдет сама гонка...

Гонка же показала, кто будет в этом году чемпионом. Все абсолютно предсказуемо: Ферстаппен, Перес, Сайнс.

Остается вопрос, сможет ли Серхио Перес реализовать потенциал своего болида и стать вице-чемпионом. Ну, и будет борьба за второе место в командном зачете. Все.

FIA WEC . Катар. Тут также в субботу проходила квалификация. И неожиданно, лучшее время показал... гиперкар Porsche с пилотом Кэмбеллом.

Ну, а бессменный лидер, Toyota, на втором месте. Тут гонки длинные и стартовая позиция мало что решает.

В гонке выиграл экипаж Penske Porsche под управлением Эстре, Лотерера и Вантора.

Экипаж на Peugeot мог взять второе место, но за 2 круга до финиша техническая проблем...

Сама гонка оставила очень мрачные ощущения. По идее, лидером должна была быть Toyota (лучший экипаж - 7 место!!!). Остальные могли бросать ей вызов (и даже побеждать), но и только. А тут... Ладно, допустим, Porsche внезапно "поехали", а Ferrari - нет (тоже "внезапно"). Но почему чемпион прошлого года просто слился? И почему так отлично ехал экипаж Peugeot? Ответ скрывается в правилах, которые просто регламентируют уровень преимущества того или иного автомобиля. Тут явно перегнули палку, сильно замедлив прошлогодних лидеров. Посмотрим, конечно, что будет на следующих этапах, но у чемпионата WEC появился шанс стать "цирком №2"...

NASCAR . В серии NASCAR Craftsman Truck Series, на трассе в Las Vegas Motor Speedway, победу одерживает пилот Раджа Карут из команды Spire Motorsports.

Его победу, в том числе, обеспечил своевременный пит-стоп, а также штраф Таю Майески за превышение скорости на пит-роуде.

В серии NASCAR Xfinity победил представитель команды Joe Gibbs Racing, Джон Хантер Нимечек.

Для него это первая победа в сезоне.

В старшем классе Cup, победу одерживает Кайл Ларсон. Для него это уже 24-я победа в карьере. Он лидировал 181 круг, выиграв два стейджа. Но в конце ему пришлось обороняться от Тайла Реддика, которого он опередил на 0,441 секунды.

Новости и слухи.

F1 . Audi собирается к 2026 году полностью поглотить команду Sauber и на ее основе создать свою собственную. Прежние планы о выкупе 70% акций сменили на все 100%.

Таким образом, имя Sauber скорее всего, канет в Лету.

F1. Команду Red Bull все еще раздирают дрязги. На этапе в Бахрейне записали очень жесткий разговор между Кристианом Хорнером и Йосом Ферстаппеном, отцом Макса.

Сам Йос ранее высказывался, что Хорнер должен покинуть команду. Более того, в случае ухода Хорнера, Макс Ферстаппен может расторгнуть договор с командой. Это может произойти в случае изменения тех. регламента из-за которого новые болиды Red Bull станут не лучшими. Может поэтому и состоялся разговор Йоса Ферстаппена с руководителем Mercedes, Тото Вольфом?

FIA WEC . Руководитель Alpine, Бруно Фамин, заявил, что Мик Шумахер будет только выступать в чемпионате FIA WEC.

Никаких планов насчет него в F1, у Alpine нет.

WRC . Свершилось чудо! Принято решение об отказе от гибридных моторов в старшем классе с 2025 года. Разработка и эксплуатация гибридных силовых агрегатов слишком дорогая. Кроме этого, новые правила позволят снизить затраты с 1000000 евро до 400000 евро за раллийный автомобиль. Это должно привлечь в чемпионат новых производителей и частные команды, которые смогут самостоятельно разрабатывать свои варианты ралли-каров.

MotoGP. Ходят упорные слухи, что Liberty Media собирается купить права на MotoGP, права на которую принадлежат Dorna Sports. Кроме того, есть информация об идее совместного этапа F1 и MotoGP.





