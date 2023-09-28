Сегодня я буду рассказывать о молодежных фильмах ужасов, которые переросли во франшизы, но далеко не все. Выборка очень субъективная. Рассказывать буду о тех фильмах, которые смотрел сам. А кроме того, это именно молодежные фильмы, т.е. главные участники событий молодые люди.

Я не буду тут упоминать о действительно молодежных "сериалах" "Пятница 13-е" и "Кошмар на улице Вязов". Это классика очень хорошо известная многим. Будем рассматривать более "современные" фильмы.

реклама





Первым пойдет "Крик", первая часть которого вышла в 1996 году.

А потом, на волне популярности вырос в бесконечную серию. И вот, если первый фильм еще стоит смотреть, то дальше... Логики в убийствах бестолковой молодежи становилось все меньше и меньше. Да и "главный злодей", как таковой, отсутствовал. Он менялся на протяжении франшизы, оставляя неизменным лишь "прикид": черный балахон с маской.

реклама





Фильм очень нелогичный, а предпосылки убийств буквально высосаны из пальца. Мне не понравилось. А уж последний фильм, это вообще "финита ля комедиа"...





реклама





Другой фильм также собирался перерасти во франшизу, но заглох на второй части. Речь о молодежном фильме, где также присутствовал маньяк, хоть и в прорезиненной накидке рыбака - "Я знаю, что вы сделали прошлым летом" (1997).

Первый фильм мне понравился, хотя самих "жертв" не особо жалко. Ведь именно их скотское поведение и стало причиной цепочки убийств. А вот во второй части, логика фильма сломалась. Ведь вместо того, чтобы убить одну жертву, убийца вырезает весь персонал отеля. А они тут каким боком виновны? Короче, на второй части фильм и закончился... Да, был фильм 2006 года "Я всегда знал, что вы сделали прошлым летом", но это какой-то мусор вообще.

Большой минус этих франшиз - убийца обычный человек. Но его поведение совсем не похоже на обычного человека. Он чрезвычайно силен, ловок и его трудно убить. Мне такой набор характеристик не особо нравится. Частично спасало ситуацию детективная составляющая: мы же не знаем, кто убивает.

реклама









В один момент пошла мода на людоедство. Но говорить о двух частях "У холмов есть глаза" (а это, кстати, ремейк 1977 года) не буду, в первой части героями является семья, а не бестолковая молодежь.

А вот о франшизе "Поворот не туда" (первый фильм вышел в 2003 году) стоит сказать.

Основным "злом" тут являлись люди, живущие в какой-то глуши. Под воздействием химических отходов и инцеста, эта группа людей полностью деградирует.

Они все, как на подбор: кривые, косые, рябые и бубнят что-то невразумительное. Всю дичь в лесах они съели и приступили к поеданию глупых путешественников, которые умудрились завернуть в их сторону...

Определенный интерес представляет только первая часть франшизы. Дальше все становилось хуже и хуже. Причем, сценаристы, иной раз шли на какие-то извороты. Но от этого фильмы становились только хуже.

Здесь, экстремальная сила людоедов объясняется с первых минут фильма (хотя, это противоречит физиологии). Но смотреть можно, даже интересно: съедят всех или кто-то убежит. Все портит мысль: а почему до сих пор полиция не расследовала случаи массового исчезновения людей в этом районе?





Немного похожим на этот фильм стоит признать ремейк "Техасская резня бензопилой" 2003 года. Тут также несколько фильмов, но смотреть рекомендую только первые два.

Остальное - полный треш и извращения сценариста. Речь в данном фильме идет о чокнутой семейке, где "отец" стал самопровозглашенным шерифом, а остальные лишь дополнением к нему. И они тоже предпочитают нежное человеческое мясцо... Сами по себе, эти людоеды не представляют особой опасности. "Шериф", хоть и наглый, но старый (актер Р. Ли Эрми сыграл его просто великолепно),

половина семейства вообще женщины бальзаковского возраста. Все бы ничего, кабы не их "сынок", который, "мягко говоря", отличается просто гигантскими размерами и огромной физической силой, которую он дополняет обязательным присутствием бензопилы.

А кроме того, этот детина украшает свою изуродованную физиономию кожей, снятой с жертв... Кстати, стоит упомянуть, что ремейк в этом случае лучше оригинальных фильмов. Такое крайне редко бывает. А вот последние части вышли проходными: ни сюжета, ни ужасов...





Пропускаем серию фильмов "Пила", ибо там разделывают всех подряд. Но есть похожий "разделочный фильм" - "Хостел" (2005). Всего было две части, на этом пока история закончена. Суть: молодые люди, отягощенные взбесившимися гормонами, отправляются в Европу на поиски приключений.

И находят... Там действует закрытая группа, которая занимается подыскиванием жертв для богатых извращенцев всех сортов. За определенный гонорар, вам подберут жертву на ваш вкус, что вы там с ней будете делать, уже ваше дело...

Фильм не особо страшный. Тут, как и в "Пиле", вся суть в изображении различных истязаний жертв. Фильмы на любителей подобного.

Главный минус всех этих фильмов - отсутствие главного харизматичного злодея, который бы кочевал из части в часть. Даже "Кожаная маска"

явно не тянет на эту роль, вчистую проигрывая в "харизме" Джейсону Вурхизу или Фредди Крюгеру. В остальных фильмах и этого нет.





"Дети кукурузы".

Тут стоит только упомянуть "Стивен Кинг" и все станет ясно. Наличие в основе произведения известного писателя, автоматически добавляет 50% к интересу. Существует две линии фильмов: классическая и ремейк. И тут стоит смотреть только первые два оригинальных фильма. Остальные крайне вторичны, хотя в некоторых частях мелькают молоденькие, ныне известные, актрисы...

В основе всех частей лежит история "детской общины" маленького городка. Эти "дети", под сильным религиозным угаром, вырезали всех взрослых и поклоняются некоему божеству, который чаще упоминается, как "Тот, кто ходит между рядов (кукурузы)".





Самым необычным и выбивающимся из остальных фильмов, стоит признать франшизу "Пункт назначения" (2000). В ней речь идет о предвидении гибели людей. Но те, кто избегает этой участи,

впоследствии все равно гибнет под действием какой-то непреодолимой мистической силы. Именно она и выступает главным злом. Не все фильмы "одинаково полезны". Но авторы умудрились зациклить события первой и последней части. Скорее всего, на этом поставлена жирная точка и продолжения не последует. Фильм держит в напряжении именно присутствием этой силы (можете называть его непреодолимым роком), которая иногда давит на психику.





Ну, вот и все. Пожалуй, тут стоит закончить рассказ о молодежных фильмах ужасов.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60



