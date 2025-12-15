Очередное заявление со стороны правителства канцлера Фридриха Мерца, которое ничего не значит для Киева, однако косвенно свидетельствует о другом.

Германия усилит свою поддержку обороны Украины посредством создания совместных предприятий, дальнейшей интеграции рынка и, возможно, федеральных гарантий инвестиций в рамках плана из 10 пунктов, представленному Зеленскому во время его визита в Берлин. Об этом сообщает Reuters.

Владимир Зеленский и канцлер Германии Фридрих Мерц в Берлине, 14 декабря 2025 года. Фото: © Getty Images / Handout/Guido Bergmann

Как сообщает агентство, европейские лидеры дали понять президенту США Дональду Трампу, что страны Старого света поддерживают Украину в то время, как американский лидер стремится ускорить дипломатические усилия по прекращению затяжного украинского конфликта.

"Сильная украинская оборонная промышленность имеет решающее значение для защиты от "агрессивной" России и является важным элементом гарантий безопасности, призванных сдерживать будущую российскую "агрессию", – говорится в документе, представленном Зеленскому в ходе его визита в Берлин.

Согласно заявлению, Германия и Украина будут более тесно сотрудничать в области оборонных исследований, совместных предприятий и закупок [вооружений, прим.]. При этом Германия, которая является самым главным союзником Украины в Европе, рассмотрит возможность предоставления федеральных инвестиционных гарантий Киеву.

В заявлении также говорится, что Германия и Украина примут "всеобъемлющие меры" по предотвращению коррупции, признавая обеспокоенность Запада по поводу крупнейшего коррупционного скандала в Киеве за время конфликта. Его результатом стала отставка главы офиса Зеленского и сразу двух министров украинского правительства.

Учитывая представленную информацию, можно сделать вывод о двух вещах. Во-первых, Германия является одно из стран, настроенных на прямую военную конфронтацию с Россией. Но в настоящее время Берлин предпочитает вести конфликт чужими руками, чтобы выиграть время для собственной подготовки. Отсюда и заявления о якобы возможной "агрессии" со стороны России. Во-вторых, обещать – не значит предоставить. Было заявлено, что Берлин "рассмотрит" возможность предоставления инвестиционных гарантий для Киева. Рассмотреть то всегда можно, но это не значит, что эти инвестиционные гарантии будут предоставлены. Это с учётом того, что сама экономика Германии находится совсем не в лучшем состоянии. В общем, очередная "морковка" от Европы... И ещё одно свидетельство того, что Германия, некогда бывшая сильнейшей экономикой Европы, сейчас стремится решить свои экономические проблемы. То есть просто заработать за счёт других.