Причина в распределении полномочий в программе, соответственно, и в возможной прибыли от реализации проекта.

Министры обороны Германии, Франции и Испании перенесли обсуждение проблемного европейского проекта по созданию истребителей шестого поколения на следующую неделю после безрезультатных переговоров, состоявшихся в Берлине. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на осведомлённые источники.

Один из вариантов художественной визуализации перспективного истребителя FCAS. Изображение: Airbus

Борис Писториус, Катрен Вотрен (глава Минобороны Франции) и Маргарита Роблес встречались 11 декабря для обсуждения судьбы истребителя FCAS (Future Combat Air System), будущее которого висит на волоске из-за возникших "трудовых споров" между государствами. То есть в данном случае речь идёт о разделении компетенций между оборонными фирмами европейских стран.

Французская компания Dassault Aviation и поддерживаемый Германией и Испанией концерн Airbus расходятся во мнениях по вопросам технологий и промышленного контроля – проблемам, которые угрожают сорвать проект стоимостью 100 миллиардов евро по обновлению военно-воздушных сил европейских стран к 2040 году.

Три источника сообщили, что в ходе переговоров между министрами обороны, состоявшихся всего за несколько недель до крайнего срока для принятия окончательного решения, установленного канцлером Германии Фридрихом Мерцем, никакого решения так и не было принято.

Представитель министерства обороны Германии сообщил, что стороны по-прежнему ведут конфиденциальные переговоры. При этом он отметил, что основной целью остаётся достижение соглашения по программе FCAS до конца текущего года.

Reuters отмечает, что Франция не стала называть точный срок согласования следующего этапа проекта, который предусматривает увеличение расходов на создание летающего демонстрационного образца FCAS. Согласно заявлению представителя правительства страны, прошедшие переговоры в Берлине были "рабочей встречей, которая позволила подтвердить готовность продолжать совместную работу".

Ожидается, что канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон попытаются достичь соглашения по данному вопросу в рамках саммита лидеров стран Европейского союза, который пройдёт 17-19 декабря.

По данным информационного агентства, ранее неназванный высокопоставленный немецкий парламентарий заявил, что сосредоточение внимания на возможностях сетей передачи данных, известных как "боевое облако", а также на беспилотных системах может спасти проект. Однако он отметил, что каждая страна должна сосредоточиться на своём собственном боевом самолёте следующего поколения. При этом работы должны вестись под общим руководством.