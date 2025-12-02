По данным агентства, в состав делегации России войдут министр обороны Андрей Белоусов, а также представители бизнеса и промышленности.

Президент России Владимир Путин 4 декабря прибудет в Индию с двухдневным визитом. В ходе него российский лидер выступит с предложением об увеличении поставок нефти, ракетных систем и истребителей, пытаясь восстановить энергетические и оборонные связи, которые в последнее время "пострадали" из-за давления США на южноазиатскую страну. Об этом сообщает Reuters.

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди. Фото:

© Александр Казаков/ ТАСС

Россия поставляет Индии вооружение уже на протяжении нескольких десятилетия, а Нью-Дели после февраля 2022 года стал крупнейшим в мире покупателем российской нефти, поставляемой по морю.

Однако, по данным информационного агентства импорт сырой нефти в Индию в текущем месяце, как ожидается, достигнет трёхлетнего минимума. Причина в ужесточении санкций против России, которое "совпало" с ростом закупок индийской стороной нефти и сжиженного природного газа у Штатов.

В ходе первого за последние четыре года визита президента РФ в Индию для встречи с премьер-министром страны Нарендрой Моди российского лидера будут сопровождать министр обороны Андрей Белоусов и большая делегация представителей от бизнеса и промышленности.

По мнению Майкла Кугельмана из аналитического центра Atlantic Council в Вашингтоне, визит Путина даст возможность Нью-Дели подтвердить прочность своих особых отношений с Москвой и добиться прогресса в новых сделках по поставкам вооружений. Аналитик также считает, что будет сделано заявление о новых межгосударственных инициативах, даже если они будут касаться наиболее простых вопросов.

Как сообщает Reuters, однако индийские официальные лица опасаются, что любые новые сделки с Россией в сфере поставок энергоносителей и обороны могут вызвать реакцию Белого дома. Раннее президент США Дональд Трамп уже ввёл экспортные пошлины в размере до 50% на товары из Индии. Сделано это было в качестве наказания Нью-Дели за покупки российской нефти.

В преддверии визита Путина официальные лица обеих сторон провели переговоры по различным вопросам, от обороны до судоходства и сельского хозяйства. В августе они договорились начать переговоры о соглашении о свободной торговле между Индией и возглавляемым Россией Евразийским экономическим союзом. По словам индийских аналитиков, стороны также ведут переговоры о расширении партнёрства в области ядерной энергетики.

По данным источника Reuters, знакомого с ситуацией, в состав российской делегации входят руководители Сбербанка, "Рособоронэкспорта", а также главы попавших под санкции компаний "Лукойл" и "Роснефть".

Сбербанк уже заявил о своей заинтересованности в инвестировании в индийские инфраструктурные проекты с использованием рупий. Именно на эту валюту приходится значительная часть расчётов в ходе двухсторонней торговли между странами.

"По словам источника в отрасли и отдельного источника в правительстве Индии, Москва, вероятно, обратится за помощью к Индии в получении технического оборудования для своих нефтяных активов, поскольку санкции перекрыли доступ к ключевым поставщикам", – сообщает Reuters.

А источник в правительстве Индии сообщил, что Нью-Дели будет добиваться восстановления 20%-ной доли государственной газовой компании ONGC Videsh Ltd в проекте "Сахалин-1".

Согласно данным информационного агентства, Индия намеревается подписать торговое соглашение с США до конца этого года. Большинство индийских нефтеперерабатывающих заводов уже прекратили закупки нефти из России. Зато другие получают всё большие скидки на сырьё.

В отличие от нефти, Индия не планирует в ближайшее время замораживать оборонные связи с Москвой, поскольку ей необходима поддержка многих российских оружейных систем, которые она эксплуатирует. Об этом ранее сообщил министр обороны страны Раджеш Кумар Сингх.

Reuters пишет, что российские самолёты Су-30МКИ стоят на вооружении большинства из 29 истребительных эскадрилий ВВС Индии. К тому же Москва сделала Нью-Дели предложение о покупке самолётов пятого поколения Су-57. Обсуждение этой сделки будет проходить в ходе переговоров, сообщили два индийских чиновника. Однако, как заявляют анонимные источники агентства, решение по Су-57 пока не принято.

В то же время министр обороны Индии ранее заявил, что Нью-Дели может обсудить возможность приобретения дополнительных зенитно-ракетных комплексов С-400.