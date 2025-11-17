Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
crazycat21
Польша получила очередную партию южнокорейских самоходных гаубиц K9
Поставки артиллерийских установок, произведённых в Южной Корее, планируется завершить в 2026 году.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил о получении страной очередной партии гусеничных самоходных гаубиц K9 Thunder производства Южной Кореи. Со слов политика, в настоящий момент на вооружении польской армии находится более 200 экземпляров таких артиллерийских систем. Об этом сообщает Defence24.

Самоходные артиллерийские установки K9 Thunder, поставленные в Польшу. Фото: Вячеслав Косиняк-Камыш / соцсети

Польша закупила корейские гаубицы K9A1/K9PL в 2022 году. Как отмечает Defence24, такая потребность была обусловлена, в частности, передачей части гаубиц Krab, имевшихся на вооружении, Украине. Поставки заказанных 212 единиц установок K9 планируется завершить в 2026 году.

K9 Thunder – южнокорейская самоходная гаубица-пушка, разработанная компанией Samsung Techwin (ныне Hanwha Aerospace) для нужд Вооружённых сил Республики Корея. Экипаж – пять человек: командир, наводчик, заряжающий, помощник заряжающего и механик-водитель. Основное вооружение – 155-мм гаубица с длиной ствола 52 калибра, установленная во вращающейся башне.  Максимальная дальность стрельбы снарядом, оснащённым донным газогенератором составляет 40 километров, а  специальными боеприпасами – более 50 километров. Возимый боекомплект – 48 комплектов снарядов и метательных зарядов к ним. Установка оснащена лицензионным дизельным двигателем MTU MT 881 Ka-500 мощностью 1000 л.с.,  обеспечивающим максимальную скорость 67 км/ч и запас хода по топливу в 480 километров. Масса САУ составляет 47 тонн.

#новости #армия #оружие #военные новости #польша #южная корея #артиллерия #hanwha aerospace #k9 thunder #косиняк-камыш
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Целевые санкции могут существенно затормозить производство российских истребителей
3
Ржавая Lada Niva Sport за 1,7 млн рублей удивила посетителей автосалона
17
Раскрыты спецификации процессоров Intel Core Ultra 290K, 270K и 250K Plus
9
Россия строит компактный термоядерный реактор ТРТ со сверхпроводниками
+
Mitsubishi готовит стратегические изменения для рынка США
+
С корпуса iPhone 17 Pro Max начала стираться краска после очистки обычной влажной салфеткой
+
NVIDIA разыгрывает видеокарту GeForce RTX 5090 DOOM: The Dark Ages
+
Разработчика процессоров для боевой авиации «Элвис» оштрафовали на 50 млн рублей
+
В Польше назвали коррупцию на Украине сдерживающим фактором оказания европейской помощи
3
Microsoft заблокировала способ обходной активации Windows KMS38
+
Пентагон создает маркетплейс оборудования борьбы с беспилотниками
+
В Минске строится рекордный по высоте и этажности небоскрёб Беларуси
+
Hardware Unvoxed сравнили все поколения видеокарт Nvidia GeForce RTX XX70 в семи актуальных играх
1
В ходе строительства железнодорожного туннеля в Швеции обнаружены шесть средневековых кораблей
+
ДНК-анализ помог раскрыть убийство венгерского герцога спустя 750 лет
+
NASA на следующей неделе предоставит снимки межзвёздного объекта 3I/ATLAS с камеры HiRISE
1
Польша и Эстония планируют ежегодно производить до 10 тысяч ракет-перехватчиков Mark 1
2
Эксперты предупреждают, что злоумышленники воспользуются новым законом об «охлаждении» SIM-карт
2
Россия завершает подготовку к запуску новой ракеты «Союз-5»
+
В Беларуси планируют построить третий энергоблок первой в стране атомной электростанции
10

Популярные статьи

Анонс Steam Machine поставил жирный крест на консолях Xbox Magnus
31
Краткий обзор первого сезона сериала «Институт»
2
Обзор проектора Wanbo Projector X5 Pro с функциями Smart TV
3
Действительно ли Linux — вторая жизнь для старого ноутбука (часть 3)
36
Автоэксперты протестировали обновленную Tesla Model Y 2025 года и отметили её плюсы и минусы
+
S3 Trio3D/2X и попытка в 3D ускорение, а не замедление
30
«Поезд на Юму», «Быстрый и мертвый», «Аппалуза»: краткий обзор вестернов
1
О паре сервисов для оплаты криптой в магазинах РФ по СБП
+

Сейчас обсуждают

elektrokat
23:40
Не знаю, чему ты удивляешься, их было как грязи. Вот фото этого дерьма, валяется в гараже, даже не поленился откопать. Я уже не помню что да как там было, но помню, что МП сдохла (Slot 1, Pentium III....
S3 Trio3D/2X и попытка в 3D ускорение, а не замедление
Борис Игнашин
23:27
Нытье ради нытья. Обслужить врм и видяху не сложно. Проц заменить, хотя я подозреваю, что кривые руки тому виной. БП странноват.
Почему я хочу сменить свой игровой ПК целиком, а не делать его поэтапный апгрейд
Борис Игнашин
23:24
Смешные, у вас или сокет грязный, или ноги, а вы фигней страдаете. Даже если это проц, то новыйскопейки стоит, смысл терпеть?
Почему я хочу сменить свой игровой ПК целиком, а не делать его поэтапный апгрейд
Павел Кандеев
23:20
У этого дятла что тогда была рукожопная сборка что сейчас такая-же только платы другие
Почему я хочу сменить свой игровой ПК целиком, а не делать его поэтапный апгрейд
Den Fed
23:04
Это было очевидно изначально ...что прошивки делу не помогут.
Эпоха шести ядер подходит к концу — выбираем мощный процессор для игрового ПК на долгий срок
lighteon
23:01
UPD.: Хотя можно не пытаться. Так как вот конфигурационная утилита для игры. Тут, похоже, снова нужны обходные пути...
S3 Trio3D/2X и попытка в 3D ускорение, а не замедление
elektrokat
22:49
Да всем пох, что 16 что 32гб для говноигрулек разницы нет
Samsung будет поставлять 2-нм чипы GAA двум китайским компаниям по майнингу криптовалют
lighteon
22:45
Если честно, то ATI 3D Rage Pro, которая даже младше тестируемой карты больше похожа на полноценную 3D карту. И у нее так же есть проприетарный API - ATI CIF. Руки чешутся достать ее под PCI и вставит...
S3 Trio3D/2X и попытка в 3D ускорение, а не замедление
corsi
22:30
Есть такое понятие, как "козлы" - топ-менеджеры с конскими ЗП, которые сидят на жопе ровно и получают огромные деньги. Вот эти ребята и проспали несколько очень важных вещей, будь то бум майнинга, а т...
Раскрыты спецификации процессоров Intel Core Ultra 290K, 270K и 250K Plus
lighteon
22:15
DirectX с тестируемом драйвером пытается работать, но прорисовано от силы 5% сцены. Остальное не прорисовывается. Почти что белый экран. Иногда мелькающие модели во вступительной сцене с монорельсом. ...
S3 Trio3D/2X и попытка в 3D ускорение, а не замедление
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter