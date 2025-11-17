Поставки артиллерийских установок, произведённых в Южной Корее, планируется завершить в 2026 году.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил о получении страной очередной партии гусеничных самоходных гаубиц K9 Thunder производства Южной Кореи. Со слов политика, в настоящий момент на вооружении польской армии находится более 200 экземпляров таких артиллерийских систем. Об этом сообщает Defence24.

Самоходные артиллерийские установки K9 Thunder, поставленные в Польшу. Фото: Вячеслав Косиняк-Камыш / соцсети

Польша закупила корейские гаубицы K9A1/K9PL в 2022 году. Как отмечает Defence24, такая потребность была обусловлена, в частности, передачей части гаубиц Krab, имевшихся на вооружении, Украине. Поставки заказанных 212 единиц установок K9 планируется завершить в 2026 году.

K9 Thunder – южнокорейская самоходная гаубица-пушка, разработанная компанией Samsung Techwin (ныне Hanwha Aerospace) для нужд Вооружённых сил Республики Корея. Экипаж – пять человек: командир, наводчик, заряжающий, помощник заряжающего и механик-водитель. Основное вооружение – 155-мм гаубица с длиной ствола 52 калибра, установленная во вращающейся башне. Максимальная дальность стрельбы снарядом, оснащённым донным газогенератором составляет 40 километров, а специальными боеприпасами – более 50 километров. Возимый боекомплект – 48 комплектов снарядов и метательных зарядов к ним. Установка оснащена лицензионным дизельным двигателем MTU MT 881 Ka-500 мощностью 1000 л.с., обеспечивающим максимальную скорость 67 км/ч и запас хода по топливу в 480 километров. Масса САУ составляет 47 тонн.