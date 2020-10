Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Несмотря на то, что процессору Intel Core i7-4790K недавно исполнилось 6 лет, многие геймеры не спешат обновляться. В сегодняшнем тестировании YouTube-канала Benchmark мы сравним старичка с его современным аналогом - 10700K. Давайте выясним, насколько сильной будет разница в производительности.

Процессор 4790K был разогнан до 4.7 ГГц, чтобы соответствовать своему собрату 10700K, для которого эта частота является стоковой. В материнскую плату на LGA1150 были установлены 2 планки по 8Гб DDR3-памяти с частотой 2400 МГц. В случае чипсета LGA1200, использовалась современная DDR4 с частотой 3200 МГц.

Все игры запускались в разрешении 1080p при ультра-настройках графики. В качестве видеокарты использовалась EVGA GeForce RTX 3080 FTW3 ULTRA GAMING.

Для удобства, результаты тестирования мы свели в таблицу:

По итогу, фиксируем среднюю разницу в 18%. Наибольшее отставание было зафиксировано в играх Shadow of the Tomb Raider, Assassin's Creed: Odyssey и Far Cry: New Dawn.

Это отличный результат для процессора 2014 года выпуска. А стоит ли делать апгрейд на современный ЦП, каждый пользователь должен решить для себя сам.