Стоит ли обновлять Intel Core i7 шестилетней давности – 4790K против 10700K в тестировании Benchmark
Тесты в 8 играх при 1080р на ультра-настройках.
Несмотря на то, что процессору Intel Core i7-4790K недавно исполнилось 6 лет, многие геймеры не спешат обновляться. В сегодняшнем тестировании YouTube-канала Benchmark мы сравним старичка с его современным аналогом - 10700K. Давайте выясним, насколько сильной будет разница в производительности.
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Процессор 4790K был разогнан до 4.7 ГГц, чтобы соответствовать своему собрату 10700K, для которого эта частота является стоковой. В материнскую плату на LGA1150 были установлены 2 планки по 8Гб DDR3-памяти с частотой 2400 МГц. В случае чипсета LGA1200, использовалась современная DDR4 с частотой 3200 МГц.
Все игры запускались в разрешении 1080p при ультра-настройках графики. В качестве видеокарты использовалась EVGA GeForce RTX 3080 FTW3 ULTRA GAMING.
Для удобства, результаты тестирования мы свели в таблицу:
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По итогу, фиксируем среднюю разницу в 18%. Наибольшее отставание было зафиксировано в играх Shadow of the Tomb Raider, Assassin's Creed: Odyssey и Far Cry: New Dawn.
Это отличный результат для процессора 2014 года выпуска. А стоит ли делать апгрейд на современный ЦП, каждый пользователь должен решить для себя сам.
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