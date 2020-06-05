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Super

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GTX 1650 Super крайне интересная видеокарта, которая значительно превосходит по своим характеристикам простую GTX 1650 и лишь незначительно уступает старшей GTX 1660. Пожалуй, по соотношению цены к производительности это один из лучших вариантов из представленных на рынке на данный момент. Впрочем, о производительности и особенностях будет ниже.

Речь пойдет о видеокарте в исполнении StormX от Palit, по сути это самое бюджетное и доступное решение видеокарты GTX 1650 Super на рынке на данный момент. Поставляется видеокарта в привычной по дизайну для Palit коробке скромных размеров. Говорить о какой-то комплектации нечего, кроме видеокарты и буклетов ничего нет и вряд ли нужно.

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Видеокарта имеет крайне скромные габариты и простейшую систему охлаждения, представляющую собой брусок алюминиевого радиатора с одним единственным вентилятором диаметром 100 мм. Радиатор контактирует только с чипом, микросхемы памяти и зона VRM охлаждаются по остаточному принципу лишь потоком воздуха основного вентилятора. Ребра радиатора располагаются продольно, так что часть нагретого воздуха уходит за пределы корпуса.

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Не все драйверы одинаково полезны

К сожалению, первое, с чем я столкнулся после установки драйвера – проблемы, причем достаточно комплексной. После установки драйвера отсутствовала привычная всем контрольная панель Nvidia, а Windows 10 при каждом запуске начал рапортовать об отсутствии этой самой контрольной панели Nvidia, предлагая нажать на ссылку для ее установки, но это не приводило к какому-либо результату, никакой установки не происходило, ни при нажатии по ссылке, ни при ручной попытке эту контрольную панель установить через Microsoft Store. Более того, все мои данные в браузере начали сбрасываться после каждой перезагрузки, во все аккаунты приходилось заходить заново вручную, а моя электронная почта сыпала сообщениями о том, что в мой аккаунт зашли с нового устройства.

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Проблема оказалась достаточно простой – официальный сайт www.nvidia.ru загружает не ту версию драйвера, а возможности выбрать нужную версию на русскоязычном сайте нет. Существует две версии: стандартная и DCH. Нам нужен стандартный драйвер, но официальный сайт загружает версию DCH, которая и приводит ко всем этим проблемам. Способа решения есть как минимум два: использовать зарубежную версию сайта www.nvidia.com, на которой присутствует возможность выбрать версию драйвера для скачивания, либо изменить адрес ссылки вручную. При попытке зайти на зарубежный сайт я столкнулся с тем, что он автоматически перенаправляет меня на русскоязычный. Поэтому я воспользовался вторым способом. Когда мы выбираем версию драйвера и попадаем на страницу, где нам предлагают нажать на кнопку и скачать драйвер, копируем адрес ссылки, вставляем в строку браузера, убираем лишние буквы вида “-dch” и только после этого жмем Enter. Все, мы скачиваем стандартную версию драйвера. Причем, судя по всему, этой проблеме уже как минимум полгода, но ее до сих пор не решили. Ниже я привожу пример освещения и решения данной проблемы со ссылкой на источник, датированный январем 2020 года, то есть прошло уже полгода.

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Игровые тесты

Тактовая частота видеокарты даже несмотря на свою бюджетность и крайне скромную систему охлаждения под нагрузкой держится в пределах 1900 МГц, что весьма недурно.

Сравнивать данную видеокарту мы будем с моей уже бывшей GTX 1060 3GB MSI Gaming X в разгоне до 2139 МГц по ядру и 9300 МГц по памяти. Да, мы будем сравнивать стоковую бюджетную GTX 1650 Super с флагманской GTX 1060 3GB в разгоне. Почему так? Будем считать, что это компенсация небольшой разницы по вычислительным блокам и более старой видеопамяти. Все-таки это бюджетная видеокарта четырехлетней давности, дадим ей небольшую фору в дань уважения. Наглядное сравнение характеристик обеих видеокарт можно увидеть ниже.

Все тестовые отрезки были взято из этой записи. С настройками можно ознакомиться здесь. Все замеры производились программой FRAPS.

Тестовая конфигурация:

Ryzen 5 1500X @3700 MHz + be quiet! pure rock slim

ASUS TUF B350M-Plus Gaming

2x8GB Kingston HyperX @2800 MHz CL14-16-14-30-48 1T (HX424C15FB2K2/16)

GTX 1650 Super 4GB Palit StormX @1900/12000

GTX 1060 3GB MSI Gaming X @2139/9300

SSD WDS500G2B0A 500GB

HDD WD10EZEX 1TB

Ультра пресет настроек, разрешение 1920x1080. GTX 1650 Super 4GB опережает GTX 1060 3GB на 16% несмотря на разгон последней, комфортный фреймрейт обеспечивают обе видеокарты.





Ручные настройки графики, двукратный мультисемплинг, разрешение 1920x1080. Здесь у GTX 1060 3GB были некоторые проблемы с нехваткой видеопамяти. GTX 1650 Super 4GB опережает ее на 17% по среднему и на 57% по минимальному показателю фреймрейта.





Максимальный пресет графики, четырехкратный мультисемплинг, разрешение 1920x1080. Один из немногочисленных примеров, в котором GTX 1060 3GB за счет разгона все-таки удалось хоть немножко, но обойти GTX 1650 Super 4GB. Хотя опережение это крайне условное.





Максимальный пресет настроек графики, разрешение 1920x1080. GTX 1650 Super 4GB снова берет верх над GTX 1060 3GB с отрывом в 15%.





Максимальные настройки графики, без сглаживания, дополнительные настройки отключены, разрешение 1920x1080. Обе видеокарты идут ноздря в ноздрю, хотя GTX 1650 Super 4GB все же немножко вырывается, особенно по максимальному показателю фреймрейта. Стоит отметить, что в этой игре загрузка видеокарты не всегда держалась у максимального значения, поэтому реальный отрыв и потенциал видеокарты может быть выше.





Средний пресет графики, тесселяция отключена, HairWorks отключен, разрешение 1920x1080. Здесь мы снова наблюдаем уже вполне привычный отрыв GTX 1650 Super 4GB на 17% по среднему показателю фреймрейта и на 25% по минимальному.





Ручные настройки из прошлой записи, разрешение 1920x1080. Ситуация вновь повторяется. GTX 1650 Super 4GB обходит GTX 1060 3GB на 19% по среднему показателю фреймрейта.





Максимальные настройки графики, сглаживание FXAA, разрешение 1920x1080. Второй за сегодня пример, в котором GTX 1060 3GB благодаря разгону все-таки смогли чуточку вырваться вперед. Хотя, как и в первом случае, вырваться весьма формально.





Максимальные настройки графики, сглаживание TAA, разрешение 1920x1080. В данном случае видеокарты предельно близки по своей производительности, хотя и с некоторым разбросом по минимальному и максимальному значения. Причем в обе стороны, что интересно. По максимальному значению у новинки преимущество, но вот по минимальному показателю она по каким-то причинам уступает более старой видеокарте. Случайность исключена, было по три прогона в обоих случаях, закономерность сохраняется.

Ray Tracing

Все мы прекрасно знаем и помним, что видеокарты серии GTX лишены каких-либо аппаратных вычислительных блоков, несмотря на то, что основаны на архитектуре Turing. И многие, по моим наблюдениям, ошибочно считают, что за высокую скорость работы технологии Ray Tracing отвечают исключительно эти самые блоки. Но не так все просто. Даже официальные слайды от Nvidia наглядно показывают, что расчеты связанные с трассировкой лучей ложатся не только, а может даже и не столько на аппаратные блоки, сколько и на остальные вычислительные блоки видеокарты. Что это означает на практике - предлагаю наглядно посмотреть на примере технической демо Neon Noir Ray Tracing Benchmark от Crytek, сравнив в ней две наши крайне похожие по своим вычислительным способностям видеокарты, обе из которых лишены каких-либо специализированных аппаратных блоков, но основанных на двух разных архитектурах: Pascal и Turing. Как мы уже убедились выше из результатов игровых тестов без использования трассировки лучей эти видеокарты достаточно близки друг к другу. Что же будет в случае с использованием трассировки лучей?

Видеокарта GTX 1650 Super основанная на архитектуре Turing вырвалась вперед на целых 42% даже несмотря на более низкие тактовые частоты, то есть практически в полтора раза.

Насколько я понимаю, но могу ошибаться, одной из особенностей в архитектуре Turing стала возможность одновременных параллельных вычислений INT32 и FP32, тогда как в случае с Pascal данные операции выполнялись поочередно, кроме того, Turing научили исполнять FP16 с удвоенной скоростью, что в совокупности и дало такую прибавку при расчетах трассировки лучей даже без каких-либо дополнительных аппаратных блоков. Сами же аппаратные ядра RT взяли на себя задачу по расчетам BVH, а тензорные ядра чистят картинку от шума. В результате чего в совокупности всей этой работы мы получаем ощутимую прибавку по сравнению со старыми архитектурами.

Предполагаю, что в будущих играх, использующих открытые стандарты трассировки лучей и похожих техник, вроде того, что нам продемонстрировали на примере технического демо Unreal Engine 5, видеокарты серии GTX на архитектуре Turing покажут свои сильные архитектурные стороны и продолжат уверенно держаться на плаву, тогда как видеокарты прошлых поколений останутся не у дел, примерно так же, как на примере выше.

По этой причине считаю, что проводить параллели между видеокартами прошлых поколений и видеокартами серии GTX на архитектуре Turing на основании результатов в старых играх только потому, что у них отсутствуют аппаратные ядра не совсем правильно. Да, в старых играх эти видеокарты в целом могут показывать близкие результаты, но на то они и старые игры, что они не задействуют архитектурных преимуществ новой серии видеокарт. Пример же с Neon Noir Ray Tracing Benchmark наглядно показывает, что эти видеокарты, если задействованы более современные технологии, могут сильно друг от друга отличаться по части производительности в пользу более современных. У видеокарт на архитектуре Turing серии GTX есть потенциал даже без учета аппаратных ядер, и он еще себя проявит. Помимо упомянутых выше отличий и преимуществ не стоит забывать о наличии поддержки новых технологий, вроде VRS и Mesh Shading, которые тоже дадут свои плоды в будущих проектах. В том же самом техническом демо Unreal Engine 5 демонстрировали технику Nanite, которая явно основана на том же принципе работы, что и Mesh Shading и, скорее всего, новые видеокарты покажут свое преимущество в этом направлении в том числе. А из существующих игр можно отметить Wolfenstein II, использующий преимущества технологии VRS.

Энергопотребление, уровень шума, температуры, разгон

По каким-то причинам ни одна программа не видит обороты вентилятора видеокарты, доступны значения только в процентах, поэтому довольствоваться придется уровнем в процентах. Данная версия видеокарты не поддерживает режим полной остановки вентилятора при низких температурах, в режиме простоя без нагрузки обороты составляют 35%, а уровень шума в целом не выделяется на фоне других компонентов ПК. Под нагрузкой обороты возрастают до 57%, температура достигает отметки в 62 градуса, а уровень шума возрастает и становится отчетливым, он выделяется на фоне остальных компонентов ПК, впрочем, назвать его особенно громким нельзя, он умеренный, чем-то напоминающий уровень референсных видеокарт Nvidia поколения Pascal.

Замер энергопотребления осуществлялся бытовым ваттметром, поэтому в графике это значение отражает энергопотребление всей системы из розетки. Для объективности результата я делал разные замеры под разной нагрузкой (нагрузка на процессор, нагрузка на видеокарту, нагрузка на процессор и видеокарту) и в простое. Заявленный уровень энергопотребления для данной видеокарты составляет 100 ватт. Программы мониторингов рапортуют в среднем о значениях близких к этой цифре при нагрузке на видеокарту. При андервольтинге это значение снижается примерно до 70 ватт. Энергопотребление процессора составляет порядка 60 ватт.

Несмотря на наличие дополнительного 6-pin питания, на данной версии видеокарты уровень Power Limit увеличивать нельзя. Поэтому в данном случае как таковой разгон возможен только в пределах штатных значений напряжения и энергопотребления.

Путем недолгих манипуляций удалось получить порядка 2025-2040 МГц вместо штатных ~1900 МГц по чипу и 14600 МГц вместо штатных 12000 МГц по памяти. В Neon Noir Ray Tracing Benchmark прирост производительности составил около 9%.

Помним о том, что результаты могут различаться в зависимости от игры. В целом же результат вполне неплох для максимально бюджетного варианта видеокарты. При андервольтинге удалось получить стабильную частоту в 1815 МГц при напряжении 850 мВ.

Итог

Видеокарта GTX 1650 Super 4GB оставила крайне приятные впечатления. Она достаточно производительная, в разрешении Full HD ее хватает вполне даже с запасом, видеокарта довольно легко обходит модель из прошлого поколения располагавшуюся на ступеньку выше даже несмотря на разгон последней. А в более тяжелых и современных условиях с использованием технологии Ray Tracing преимущество и вовсе возрастает многократно. При этом видеокарта обладает достаточно скромными аппетитами и имеет невысокий нагрев. Что касается исполнения StormX от Palit, то по большому счету у нее только один заметный минус - это ее шум в работе, что вполне ожидаемо от самой дешевой видеокарты в линейке.

Плюсы:

Хорошая производительность

Низкое энергопотребление

Невысокий нагрев

Свежая архитектура

Полноценный NVENC Turing

Компактные размеры

Минусы: