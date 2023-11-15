Большой год "Марио" продолжается превосходным ремейком ролевой игры Super Mario для Switch.

Nintendo имеет противоречивую историю своего существования, но если компания и любит что-то делать, так это продавать классические игры снова и снова. Наверно многие уже сбились со счета, на каком количестве платформ можно поиграть в Super Metroid и Super Mario Bros. И вот новый ремейк Super Mario на Switch.

В 1996 году Nintendo совместно с компанией Square Enix (тогда известной как Squaresoft), создавшей Final Fantasy, разработала ролевую игру, действие которой происходило в Грибном королевстве. Это, казалось бы, странное сочетание не только стало хитом, но и дало толчок к созданию двух отдельных франшиз Mario RPG. Mario RPG стала для многих любимой игрой, но по сравнению с другими подобными играми существует гораздо меньше официальных способов поиграть в нее.

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И вот в год, изобилующий ремейками и переизданиями, мы видим давно назревшее обновление Super Mario RPG. В ней нет ничего нового, кроме шикарных визуальных эффектов и псевдотрехмерного вида для Switch. Но ничего менять и не нужно, ведь это по-прежнему самая необычная и затягивающая ролевая игра в мире.

Как и подобает Марио, Mario RPG начинается с миссии по спасению попавшей в беду девушки. Боузер похитил принцессу Пич, и вскоре Марио отправляется в его замок, чтобы спасти ее. Но затем сюжет закручивается. Злой и разумный меч завладевает хранилищем Боузера и Марио с друзьями отправляется на поиски семи звезд, дабы победить меч и предотвратить вторжение живого оружия из другого измерения.

Для этого Марио объединяется с эклектичной группой, в которую входят новые персонажи Гено (живая кукла) и Мэллоу (говорящее облако), а также хорошо знакомые Пич и Боузер. Сюжет довольно прост, но мир Mario RPG делает игру интересной и настолько странной, насколько это возможно.

В Mario RPG это означает, что вы будете разговаривать со старыми мудрыми лягушками, сражаться с живыми будильниками и исследовать город непонятных монстров. Грибное королевство - лишь один из участков карты игры, остальное - словно лихорадочный сон о том, как мог бы выглядеть весь мир Марио. Ощущение игривого, странного очарования присутствует в игре практически повсюду - от экрана, на котором члены партии танцуют друг для друга, когда повышают свой уровень, до того, как вам придется узнать о внутренней жизни таких топающих по земле существ, как Goombas и Koopa Troopas. Даже Боузер оказывается хорошим парнем, хотя он и не хочет, чтобы кто-то это заметил.

Помимо сеттинга в игре есть несколько вещей, которые делают ее уникальной. Во-первых, поскольку это игра про Супер Марио, в ней много прыжков. Вы прыгаете, чтобы передвигаться, вы прыгаете в бою, вы прыгаете, чтобы преодолеть препятствия. Иногда приходится прыгать просто для того, чтобы доказать, что ты действительно Марио. Это придает прогулкам игривый интерактивный элемент, а также позволяет дизайнерам немного повеселиться. Есть последовательность, где нужно перепрыгивать через бочки, мчась в гору на свадьбу, и другая, где нужно перепрыгивать через атаки, притворяясь статуей. В основном это весело, но иногда игра слишком сильно пытается быть платформером. Это может привести к разочарованию, поскольку управление просто не дотягивает до уровня обычной игры Mario.

Пожалуй, лучшей частью игры являются боевые действия. В Mario RPG присутствуют классические пошаговые бои в стиле Final Fantasy, но здесь вам придется заботиться еще и о времени. Нажав кнопку в нужный момент, вы можете блокировать атаку или усилить ее. Время меняется в зависимости от персонажа и его оружия, поэтому практически всегда нужно внимательно следить за происходящим. Это гораздо интереснее, чем просто выбирать действия из меню. В Mario RPG также можно менять персонажей в процессе боя, что открывает новые возможности для стратегии, особенно в битвах с боссами. И все это игра делает, одновременно упрощая большую часть ролевого опыта. Снаряжение, предметы и улучшения персонажа очень просты - что делает ее практически идеальной для новичков.

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В последующих играх можно заметить нотки Mario RPG. Бои, основанные на тайминге, являются важной частью Mario & Luigi, а Paper Mario проделала огромную работу по превращению фоновых врагов, таких как Бобби-бомба из The Origami King, в полноценных, запоминающихся персонажей. Но все же ничто не может сравниться с оригиналом. Может быть, потому, что Mario RPG была первой игрой в этом стиле, может быть, из-за влияния Square Enix. А может быть, просто в 90-е годы все было очень странно. Как бы то ни было, игра остается неповторимой, несмотря на все ее продолжения за прошедшие годы.