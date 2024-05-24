Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
dima0782
Embracer Group не оправдала ожиданий — Alone in the Dark снова потерпела неудачу
Компания Embracer Group заявила, что ремейк серии игр 1990-х «Alone in the Dark» не оправдал ожиданий. Хотя игра получила положительные отзывы от пользователей, она оказалась ниже ожиданий руководства.

На последнем собрании, где Embracer Group объявляла свои финансовые результаты, было сообщено, что ремейк игры Alone in the Dark не оправдал ожиданий на рынке. Игра, выпущенная в марте 2024 года, призвана была возродить классическую серию игр 1990-х годов. Однако её результаты оказались хуже, чем ожидалось.

Несмотря на положительные отзывы пользователей, неоднозначные оценки от критиков и не оправдавшие ожидания руководства результаты, возможно, стали причиной увольнения всего персонала разработчика игры, компании Pieces Interactive, всего через месяц после запуска. На данный момент Embracer Group не делала официального заявления об увольнениях.

реклама

фото: Embracer Group

В тот же период, когда было объявлено об увольнениях, студия также сообщила, что будет разделена на три разные компании.

Грант Тейлор-Хилл из Insider Gaming заявил, что не может с уверенностью рекомендовать покупать игру по полной цене. Он сказал: «Это неплохая игра, но в ней есть недостаток, который не позволяет игроку испытать чувство удовлетворения от прохождения сюжета». 

#игры #embracer group #alone in the dark fails again
+
Написать комментарий (0)
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Май)
AMD запустила тестирование функции Anti-Lag 2 в Counter-Strike 2
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

"Краснополь" с лазерной ГСН догнал и уничтожил M1A1SA Abrams с установленной ДЗ "Контакт-1"
14
Компания SpaceX Илона Маска запустила первые спутники для новой шпионской группировки США
+
В России испытывают мощный дизельный двигатель для комбайнов
5
Google представила стабильную версию Android Auto 12.0
+
Илон Маск заявил, что введение 100-процентных пошлин на китайские электромобили стало для него сюрпризом
+
Теория формирования галактик под вопросом — обнаружено слишком много карликовых галактик-спутников
+
Xiaomi представила новые смартфоны серии POCO F6 с процессорами Snapdragon 8s Gen 3 и 8 Gen 2
+
Tesla попросила своих поставщиков перевести производство за пределы Китая и Тайваня
1
Память DDR6 будет в два раза быстрее самых быстрых модулей DDR5
21
Утечка характеристик GeForce RTX 5090 раскрывает память GDDR7 и потенциальную тройную печатную плату
2
Подчинённые Илона Маска совершили первый видеозвонок по Starlink, используя обычные смартфоны
+
Первый пилотируемый запуск космического корабля Boeing Starliner снова отложен из-за утечки гелия
+
Смартфон OnePlus 13 одним из первых будет оснащён новым чипом Snapdragon 8 Gen 4
+
Украинские военные укрепляют бельгийские БМП бревнами
1
Интернет-ресурс GSMArena опубликовал обзор смартфона POCO F6 Pro
+
Импортозамещающее производство теплообменников запущено под Тверью
+
Huawei выпускает обновления для умных часов Watch 3 и Watch Fit 3
+
Графические процессоры Navi 44 и Navi 48 на базе RDNA 4 для видеокарт Radeon RX 8000 подтверждены
4
В России расширяют железную дорогу к Балтийскому морю
+
В Благовещенске открылся крупнейший в Евразии фонтанный комплекс
+

Популярные статьи

На что способна сборка GeForce GTX 1060 + Core i3-10100F в 2024, и почему вам срочно нужен апгрейд
35
"Спящие псы", "Эбигейл" - краткий обзор двух разных фильмов
1
Как я улучшил вентиляцию игрового ПК в старом корпусе — 5 полезных лайфхаков
73
Запад меняет свои оценки мощи российской армии
5
Видеокарты для редко играющего геймера — новые и б/у модели, которые не жалко купить в 2024 году
19
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Май)
6
Мое мнение о OnePlus 12R Genshin Impact Edition (Eurogamer)
+
Newsweek: Су-57 станут проблемой для украинских F-16 из-за своих передовых возможностей
17
Что известно на сегодня о новой портативной консоли Sony Playstation 4 Portable
4
Call of Duty 2024 может стать самым громким провалом в истории видеоигр
13

Сейчас обсуждают

Dead Shadow
23:07
Вычерпнуть ложку дёгтя из бочки с фекалиями
Microsoft разрешила удалять браузер Edge в Windows 11 LTSC
Александр Ушаков
23:06
Разных цветов это хорошо, но где её видно будет??
Cooler Master выпустила термопасту CryoFuze 5 "AI" 6 цветов и теплопроводностью 12,6 Вт/мК
beastly77
23:03
лиха беда-начало, всё лучше, чем продавать китайские носки
В России кипит работа над конкурентом Steam Deck на базе ОС «РОСА Фрэш»
SoulStream
22:59
так точно
На что способна сборка GeForce GTX 1060 + Core i3-10100F в 2024, и почему вам срочно нужен апгрейд
SoulStream
22:58
перешёл по ссылке на пост про i3 и 1060 в 2024, а мне сразу советуют на райзен 5 пересесть ) что там красное обострение опять? ну хорошо раз так подарите мне райзен 5, с радостью перейду... готов свой...
На что способна сборка GeForce GTX 1060 + Core i3-10100F в 2024, и почему вам срочно нужен апгрейд
Наиль Серазетдинов
22:57
Вообще было бы хорошо на всю технику только Отечественные движки. И судовые , и авиационные и любые другие.
В России испытывают мощный дизельный двигатель для комбайнов
Наиль Серазетдинов
22:55
Арматы! Телефон гад пишет всякую муть
В России испытывают мощный дизельный двигатель для комбайнов
Наиль Серазетдинов
22:54
Двигатель Ароматы не имеет технической преемственности с прежними Советскими танковыми двигателями и никоим образом не происходит от В-2.
В России испытывают мощный дизельный двигатель для комбайнов
Star Up
22:47
было уже, или яблоко на столько уже преисполнилось что пиз... вежливо просит с алишки камеры на 48мп с ноунеймов и теперь будет заявлять что лучше камер нету и попросту судится с теми у кого купили эт...
iPhone 16 Pro Max получит новую основную камеру и сверхширокоугольный объектив 48 МП
Yuri Nedbailo
22:45
Не обязательно оптимизации говно. "Ультра" настройки могут делаться с запасом на возможности следующих серий вк. Условно, если актуальные топы дают 60 фпс в FHD. Тогда играми можно ещё вполне наслажда...
Как поживает GeForce GTX 1080 Ti в 2024 году, и стоит ли покупать кота в мешке за 24 000 рублей
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем