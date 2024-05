Компания Embracer Group заявила, что ремейк серии игр 1990-х «Alone in the Dark» не оправдал ожиданий. Хотя игра получила положительные отзывы от пользователей, она оказалась ниже ожиданий руководства.

На последнем собрании, где Embracer Group объявляла свои финансовые результаты, было сообщено, что ремейк игры Alone in the Dark не оправдал ожиданий на рынке. Игра, выпущенная в марте 2024 года, призвана была возродить классическую серию игр 1990-х годов. Однако её результаты оказались хуже, чем ожидалось.

Несмотря на положительные отзывы пользователей, неоднозначные оценки от критиков и не оправдавшие ожидания руководства результаты, возможно, стали причиной увольнения всего персонала разработчика игры, компании Pieces Interactive, всего через месяц после запуска. На данный момент Embracer Group не делала официального заявления об увольнениях.

реклама

фото: Embracer Group

В тот же период, когда было объявлено об увольнениях, студия также сообщила, что будет разделена на три разные компании.

Грант Тейлор-Хилл из Insider Gaming заявил, что не может с уверенностью рекомендовать покупать игру по полной цене. Он сказал: «Это неплохая игра, но в ней есть недостаток, который не позволяет игроку испытать чувство удовлетворения от прохождения сюжета».