Карл Пей подтверждает появление нового телефона

Появились сообщения о том, что в первом квартале 2024 года компания Nothing выпустит новый телефон среднего класса, получивший название Nothing Phone (2a). Похоже, что бренд уже начал официально анонсировать его появление, поскольку генеральный директор Nothing Карл Пей подтвердил появление нового смартфона. Таким образом, похоже, что ждать выхода Nothing Phone (2a) осталось недолго.

Существует множество предположений, что Nothing Phone (2a) может дебютировать на предстоящей технологической выставке MWC (Mobile World Congress) 2024, которая пройдет в конце февраля. Теперь, когда Карл Пей выпустил первый тизер предполагаемого устройства, кажется вероятным, что компания выпустит еще несколько тизеров в ближайшие дни до ожидаемого февральского запуска.

реклама

Недавняя утечка информации показала, что Nothing Phone (2a) будет предлагаться в двух конфигурациях: с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ хранилища, а также с 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ хранилища. Ожидается, что стартовая цена составит 400 долларов, а сам телефон будет доступен в двух цветовых вариантах - белом и черном. Вот обзор технических характеристик устройства, о которых говорят слухи.

Технические характеристики Nothing Phone (2a) (предположительно)

Nothing Phone (2a) может получить 6,7-дюймовый OLED-дисплей FHD+ 120 Гц, чипсет Dimensity 7200 и аккумулятор емкостью 4 920 мАч, который может поддерживать быструю зарядку 45 Вт. Как уже говорилось выше, он может получить до 12 ГБ оперативной памяти и до 256 ГБ встроенного хранилища. Устройство будет работать под управлением Android 14 на базе Nothing OS 2.5.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Phone (2a) будет оснащен 32-мегапиксельной фронтальной камерой Sony IMX615. Задняя камера будет состоять из 50-мегапиксельной основной камеры Samsung S5KGN9 с поддержкой OIS и 50-мегапиксельного сверхширокоугольного объектива Samsung S5KJN1. Ожидается, что смартфон будет оснащен и другими функциями, такими как встроенный в экран сканер отпечатков пальцев, двойные динамики и новый трехкомпонентный глифический интерфейс на задней панели.