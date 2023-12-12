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dima0782
Microsoft планирует предложить бесплатную трансляцию игр в обмен на рекламу
Финансовый директор Xbox Gaming Тим Стюарт выдвинул идею о предоставлении двух часов потоковой трансляции игр в обмен на 30 секунд просмотра рекламы.

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Как сообщает TweakTown, финансовый директор Xbox Gaming Тим Стюарт во время недавнего саммита Wells Fargo TMT Summit предположил, что для географического расширения было бы идеально использовать сервис xCloud компании, позволяющий игрокам транслировать игры в облаке на любой "конечной точке" с помощью простой подписки Game Pass Ultimate.

Если это правда, то для мобильных геймеров это будет невероятной сделкой, поскольку им просто понадобится хорошее интернет-соединение, чтобы насладиться всем каталогом игр, предлагаемых Xbox Game Pass. Идея Microsoft заключается в том, чтобы вывести свой сервис подписки на игры на как можно большее количество экранов; предложение бесплатной подписки в обмен на просмотр рекламы кажется многообещающим. Ранее компания уже спрашивала инсайдеров Xbox о предоставлении большего количества времени Game Pass в обмен на рекламу, фрагменты кода которой были раскрыты исследователем Title_OS. Также сообщалось о проведении опроса, в котором спрашивалось, как пользователи отнесутся к недорогой подписке Game Pass с поддержкой рекламы и ограничениями, например, шестимесячной задержкой на новые игры.

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Xbox Game Pass

"Таким образом, мы можем предложить свои способы ведения бизнеса и сказать: "Есть миллионы геймеров, к которым мы никогда не смогли бы обратиться, а теперь мы можем обратиться к ним со своими способами ведения бизнеса", - добавил Стюарт (через VGC). Во время той же презентации он также выдвинул идею о переносе Xbox Game Pass на конкурирующие платформы, такие как PlayStation и Nintendo, но это заявление было вскоре опровергнуто генеральным директором Филом Спенсером.

В начале этого месяца появились сообщения о том, что Xbox планирует запустить мобильную витрину через специальное приложение, которое будет обходить уровень безопасности Apple App Store и Google Play Store, так что Xbox не придется платить долю с каждой совершенной покупки. На данный момент о выпуске приложения ничего не известно, но компания ведет переговоры с нераскрытыми партнерами - не удивлюсь, если после приобретения в октябре разработчика Candy Crush Saga компании King она будет вовлечена в этот процесс.

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В каталог Game Pass в этом месяце добавлены Far Cry 6, обе игры Remnant, Rise of the Tomb Raider и многое другое - в рамках праздничного предложения Xbox для сообщества. Кроме того, Microsoft совместно с Inworld содействует разработке игр с искусственным интеллектом, позволяя будущим студиям превращать подсказки в полноценные диалоги и квесты.

#игры #xbox #гейминг #xbox game pass
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