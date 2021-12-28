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Игра World of Tanks в представлении не нуждается. Это очень популярная и культовая игра. Но, к сожалению, она имеет много проблем, и начиная с 2014 года, эти проблемы увеличиваются, как снежный ком. Причиной этого является агрессивная политика разработчиков, направленная на извлечение максимальной выгоды из игры. Многие игроки, преимущественно из рядов «опытной старой гвардии» не желая терпеть такое бесчинство, уходят из игры. В этой статье поговорим о деструктивных процессах вынуждающих игроков покидать игру, и они следующие:

1. Балансировщик

Он царь и бог в игре, именно он решает, победите ли вы в бою или проиграете, и от вас исход боя практически не зависит. Алгоритм его работы является хорошо продуманным и отлаженным, который четко реализует замысел патента Виктора Кислого. Суть, которого заключается в «поддержке у игроков интереса к игре», путем искусственного вмешательства в ход игры, с целью влияния на результат боя. При этом он угнетает опытных игроков и помогает играть не умеющим или новичкам, чтобы уравнять их статистику.

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А то, видите ли, если новички будут постоянно проигрывать и иметь плохую статистику, то расстроятся и уйдут из игры. Поэтому вся система игры и помогает им выигрывать, а опытным игрокам проигрывать. Серии в 15 сливов подряд и выше, очень часто происходят после череды побед и поднятия статистики, когда это замечает балансировщик и начинает этот, по его мнению, перекос корректировать, игроки поймут, о чем я говорю.

2. Необоснованные баны аккаунтов.

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Получение бессрочного бана аккаунта, за справедливые, но «неудобные» для Wargaming вопросы. Да, и такое они тоже делают, решение о виде бана принимается в зависимости от того, насколько в вопросе или обращении игрока разоблачена «темная» сторона деятельности Wargaming.

Например, таким может быть вопрос с претензией об умышленном ухудшении статистики хорошо играющего игрока различными нечестными методами. От умышленного забрасывания балансировщиком игрока в заведомо сливную команду, и до непопаданий или непробитий в упор «картонных» танков противника.

3. Токсичная, имбаллансная артиллерия.

Эти машины как комары на болоте, их много, и они тебя везде преследуют, спрятаться от них невозможно, мало того, так эти комары еще и размером с корову, не позавидуешь их жертве. Ты можешь быть трижды танковым асом, не получить за всю игру урон от противника, уничтожать танки противника пачками, но урон от артиллерии ты все равно получишь, и очень вероятно, что в ангар тебя отправит именно она.

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Засилье артиллерии, даже не смотря на её справедливые нерфы, все равно превращает гемплей игры в бодрое «стоялово», никто не хочет попадать под обстрел артиллерии. Особенно сильно от нее страдают тяжелые танки. Игроки уже давно разделились на два лагеря, на артофанатов и артоненавистников, вражда которых часто приводит к тому, что игроки в начале боя уничтожают союзную артиллерию тем или иным способом, или блокируют ее передвижение на удобные огневые позиции.

4. Скрытый нерф техники

Не афишированное изменение разработчиками технических параметров танков в худшую сторону (скрытый нерф) является для игроков злободневной темой. Особо остро эта проблема касается премиальной техники. Игроки покупают премиальные танки за «живые» деньги, которые платят за совокупность их технических характеристик. И вправе рассчитывать на пользование техникой с этими характеристиками в течении всего периода существования их игрового аккаунта.

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Но Wargaming видит и делает это совсем по-другому, сначала предлагает купить новый имбовый премиальный танк, игроки его охотно покупают и довольные играют. Когда же все желающие его приобретут, и бум пройдет, разработчики начинают его понемногу нерфить, как это, было с многострадальным танком SuperPershing T26E4, и постепенно он превращается в овощ. Играть на таком танке становится все труднее и труднее, и тут вуаля, появляется новый имбовый танк, всё и вся разносящий в щепки. Игроки бросают свои премиальные овощи, и покупают новые имбы, которых впоследствии ожидает такая же участь, и все движется по замкнутому кругу. Как говорится, ничего личного, это просто бизнес.

5. Имбаллансная колесная техника

Игра World of Tanks постоянно меняется, разработчики придумывают нововведения с целью увеличения интереса к игре, и привлечения в нее как можно больше игроков. Но часто из-за недальновидности разработчиков и преследования ими одной единственной цели – извлечение максимального дохода из игры, эти нововведения дают отрицательный результат. Одним из таких резонансных нововведений является введение в игру колесной техники.

Эти колесные танки, это же какие-то адские колесницы, которые ломают весь гемплей игры. Из-за них теперь все гусеничные легкие танки можно выбросить на свалку истории. Они теперь ни на что не способны. Исчезла индивидуальность и у многих скоростных средних танков, конкурирующих по скорости с гусеничными легкими. Эти средние танки в зависимости от обстановки, можно было использовать даже в качестве светляков, они первыми могли занять важные стратегические позиции и при необходимости быстро переместиться с одного фланга на другой для оказания поддержки. Это был их удел, их боевая задача, но это все у них отобрали «бешеные» колесники. Поломанной также оказалась и тактика использования остальной техники.

6. Читеры

Еще одна проблема, которую Wargaming не решает, это засилье читеров. Их в каждом бою не меньше половины. Да, волны банов изредка прокатываются, но только после того, как недовольство честных игроков достигает предела. И непринятие мер в отношении читеров грозит еще большей потерей игроков.

Поэтому и проводят демонстративные баны мизерного процента читеров, чтобы возмущенные игроки успокоились. Да и то, я думаю, банят только тех читеров, которые не заносят донат. А в глобальном масштабе эта проблема не решается никак.

Если эти проблемы Wargaming решит, то я уверен, что World of Tanks станет лучшей игрой.

Надеюсь, моя статья была для вас интересна.

Пишите в комментариях, что вам не нравится в игре World of Tanks, или по каким причинам вы ее бросили.



