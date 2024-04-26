Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Мединский: украинская делегация хотела договориться весной 2022 года, но ей не позволили
В этом, справедливо отметил Мединский, трагедия несуверенного государства.

реклама

Сейчас об этом мало кто вспоминает, а на Западе эта тема и вовсе табу, но весной 2022 года Россия и Украина практически договорились о завершении конфликта. Киев был готов пойти и на демилитаризацию, и на денацификацию, но поскольку у Украины начисто отсутствует государственный суверенитет, в конечном счёте никакого договора не состоялось, а ограниченная специальная военная операция перешла в разряд конфликта на истощение ВСУ, крупнейших и самых интенсивных боевых действий в Европе со времён Второй мировой войны, и продолжается это всё уже третий год.

реклама

Российские должностные лица, так или иначе связанные с переговорами с Киевом весной 2022 года, мало-помалу приподнимают завесу тайны над тем, как проходили переговоры с украинской стороной. Из этих кусочков паззла, которые также иногда выпадают из членов тогдашней украинской делегации, скоро можно будет сложить цельную картину происходящего. Так, сегодня в интервью телеканалу «Россия 24» помощник президента России и руководитель российской переговорной делегации с Украиной весной 2022 года Владимир Мединский заявил, что и Москва, и Киев искренне хотели договориться о мирном разрешении кризиса. Но Киеву подписать договор не позволили.

По словам Мединского, хоть в составе украинской делегации были «разные люди», но они хотели мирного урегулирования. О том, что ситуация может пойти не по плану, предупреждали сами украинцы: по словам Мединского, киевская делегация с сожалением признавала, что России, дескать, хорошо, у неё один начальник, а у Украины их три, и со всеми тремя всё то, что будет подписано, придётся согласовать. Худшие опасения сбылись: на Киев сразу же стали оказывать давление, заставили выйти из переговорного процесса и переключиться на план победы на поле боя.

Произошедшее Мединский назвал большой трагедией для украинского народа, трагедией несуверенного государства.

#россия #украина #политика #боевые действия
+
Написать комментарий (0)
El Pais: Мадрид под давлением согласился передать Киеву ракеты для ЗРК Patriot
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

ТОП-6 видеокарт для 4K-гейминга — рейтинг 2024 года
248
Что даёт правильная ориентация свечей зажигания в цилиндрах двигателя
27
JumboMax и массовый бан аккаунтов Xbox
3
Почему видеокарты AMD покупают только разумные геймеры, а NVIDIA полагается на неопытных обывателей
344
Пять оптимальных связок процессора и материнской платы для экономных геймеров весной 2024 года
15
Fan Control - небольшая и удобная утилита для старых материнских плат
14
Выясняем, что выгоднее — собрать ПК на APU Ryzen 5 8600G или на отдельной видеокарте и процессоре
9
Устанавливаю Manjaro и запускаю простую игру через Wine/Lutris, или почему Linux не для игр
69
Индия успешно запустила с Су-30 МКИ дальнобойную баллистическую ракету Crystal Maze 2
+
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 60 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Апрель)
9

Сейчас обсуждают

Nvidia&Intel Hater
17:36
у тебя уже сдвиг на либерастне,тебя либераст оприходовал что ли >
Почему видеокарты AMD покупают только разумные геймеры, а NVIDIA полагается на неопытных обывателей
Nvidia&Intel Hater
17:32
у него четкий тн -не забывай
Почему видеокарты AMD покупают только разумные геймеры, а NVIDIA полагается на неопытных обывателей
Zystax
17:31
Сколько я пробовал в войти Linux, вроде все работает, и даже с каждым годом все стабильнее и юзерфрендли, но ощущение зря потраченного времени каждый раз. Вот 12-ю винду сделают облачной и недоступной...
Устанавливаю Manjaro и запускаю простую игру через Wine/Lutris, или почему Linux не для игр
Nvidia&Intel Hater
17:30
где есть фср 2 -там можно включить генерацию кадров на амд,и даже где только dlss -все равно можно.мод uniscaler
Почему видеокарты AMD покупают только разумные геймеры, а NVIDIA полагается на неопытных обывателей
Дмитрий Малинин
17:30
Сейчас на любой танк найдут управу-дрон или ракету! В современных реалиях нет неуязвимых танков!
AP: ВСУ отвели танки Abrams с передовой из-за противодействия российских дронов
Артём Бурлаков
17:27
Сравнили. Falcon 9 и Ангара А-5 относятся к разным классам ракет
Гендиректор Центра Хруничева: Ангара-А5В значительно превосходит Falcon 9 по грузоподъёмности
Бот_Пригожина_03081
17:23
Первым делом будут беженцев из Европы депортировать в говняшку. Самим панам не хочется дохнуть за хахлов.
"НАТО начинает вводить войска на Украину, а Россия стремится к победе" — говорит Стивен Брайен
Nvidia&Intel Hater
17:21
Ты вон тут трех минимум ботов сделал,угорал с тебя как ты сам с собой диалог вел.палился по стилю речи капец.или у зеленожопых у всех как под копирку слова ??
Почему видеокарты AMD покупают только разумные геймеры, а NVIDIA полагается на неопытных обывателей
Бешеный Максим
17:19
Бот на связи, ало мля Просто ты уже никому не интересен, даже ботам) все давно поняли, что ты неадекват
Устанавливаю Manjaro и запускаю простую игру через Wine/Lutris, или почему Linux не для игр
Nvidia&Intel Hater
17:19
сказал мудозвон с прошаренной 3050 )
Почему видеокарты AMD покупают только разумные геймеры, а NVIDIA полагается на неопытных обывателей
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем