В этом, справедливо отметил Мединский, трагедия несуверенного государства.

Сейчас об этом мало кто вспоминает, а на Западе эта тема и вовсе табу, но весной 2022 года Россия и Украина практически договорились о завершении конфликта. Киев был готов пойти и на демилитаризацию, и на денацификацию, но поскольку у Украины начисто отсутствует государственный суверенитет, в конечном счёте никакого договора не состоялось, а ограниченная специальная военная операция перешла в разряд конфликта на истощение ВСУ, крупнейших и самых интенсивных боевых действий в Европе со времён Второй мировой войны, и продолжается это всё уже третий год.

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Российские должностные лица, так или иначе связанные с переговорами с Киевом весной 2022 года, мало-помалу приподнимают завесу тайны над тем, как проходили переговоры с украинской стороной. Из этих кусочков паззла, которые также иногда выпадают из членов тогдашней украинской делегации, скоро можно будет сложить цельную картину происходящего. Так, сегодня в интервью телеканалу «Россия 24» помощник президента России и руководитель российской переговорной делегации с Украиной весной 2022 года Владимир Мединский заявил, что и Москва, и Киев искренне хотели договориться о мирном разрешении кризиса. Но Киеву подписать договор не позволили.

По словам Мединского, хоть в составе украинской делегации были «разные люди», но они хотели мирного урегулирования. О том, что ситуация может пойти не по плану, предупреждали сами украинцы: по словам Мединского, киевская делегация с сожалением признавала, что России, дескать, хорошо, у неё один начальник, а у Украины их три, и со всеми тремя всё то, что будет подписано, придётся согласовать. Худшие опасения сбылись: на Киев сразу же стали оказывать давление, заставили выйти из переговорного процесса и переключиться на план победы на поле боя.

Произошедшее Мединский назвал большой трагедией для украинского народа, трагедией несуверенного государства.