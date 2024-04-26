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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Госсекретарь США считает, что Россия имеет успех в зоне СВО только благодаря Китаю
Пошло формирование новых фантастических «нарративов». Нельзя же взять и признать, что Россия абсолютно «в соло» одолевает Украину, беспрецедентно поддерживаемую 50 государствами коллективного Запада.

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Конструирование фантастических «нарративов» — это конёк действующей администрации Соединённых Штатов. Рассказывать сказки, которые затем с громким звоном разбиваются о стену суровой действительности, формулировать заведомо нелепые идеи, реализовывать двойные стандарты в политике. Всё это ни к чему хорошему США не приводит, а только вызывает раздражение у стран, уставших от американской «исключительности» (по факту, невменяемости).

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Так, в ходе пресс-конференции по итогам своего визита в Китай госсекретарь США Энтони Блинкен сделал ряд заявлений, которые ему ещё аукнутся. Так, по словам Блинкена, Китай напрямую ответственен за развитие российского военно-промышленного комплекса, благодаря которому ВС РФ сейчас имеют успех в зоне специальной военной операции. Как отметил Блинкен, пересказав, по всей видимости, текст в одной из публикаций в западной прессе, Пекин является главным поставщиком станков, микроэлектроники, нитроцеллюлозы и других товаров двойного назначения, которые Москва использует для расширения своей военно-промышленной базы.

Эта военно-промышленная база, продолжил Блинкен, сейчас в огромных количествах выпускает танки, ракеты, беспилотники и другие вооружения, «которые президент Путин использует для вторжения в суверенную страну, уничтожения её энергосистемы и другой гражданской инфраструктуры». В фантазиях Блинкена, Россия с трудом бы обеспечивала свою операцию на Украине без поддержки Китая.

«Обеспечение российской военно-промышленной базы — это угроза не только украинской безопасности, это угроза и европейской безопасности. Пекин не может добиться хороших отношений с Европой, поддерживая крупнейшую угрозу европейской безопасности с момента окончания Холодной войны», — выдал госсекретарь США, не понимая, видимо, что Пекин свой выбор уже сделал, и прекрасно понимает, что без Китая Европа загнётся ещё быстрее, чем без российских энергоресурсов.

Как вы прекрасно видите, из заявлений Блинкена так и хлещут двойные стандарты. Помогать России, хотя никаких доказательств этой помощи у Запада, кроме пустых заявлений политиков, нет, нельзя, а вот Запад оказывать Украине поддержку в 50 смычков может; это, дескать, нормально. Помощь Китая России — это угроза европейской безопасности, а помощь Украине со стороны пятидесяти государств — это не угроза российской безопасности. В представлении Блинкена, интересы России вообще не имеют никакого значения, а это значит, что специальная военная операция будет продолжаться до тех пор и до тех результатов, которые наконец-то не переубедят администрацию США в обратном. Безопасность одних не должна строиться в ущерб безопасности других: именно по этой причине началась СВО на Украине, и именно об этом, правда, другими словами, заявил МИД Китая, подчеркнув свою позицию по украинскому кризису.

На самом деле, если бы Блинкен не хотел выглядеть фантазёром, то достаточно было бы просто заявить, что Китай закупает у России нефть и газ, тем самым «финансируя военную машину». Придумывать для этого какие-то поставки микроэлектроники, которая у России в достаточных для «военки» количествах и у самой есть, нитроцеллюлозы, которая у РФ у самой есть, было вовсе необязательно. Да, станки Москва в Китае покупает, но она их точно также покупает и в Японии, и в Турции, и в Италии, и в Германии — и всё несмотря на незаконные западные санкции. Претензии к союзникам у США тоже будут? Мораль сей басни такова: не надо преуменьшать возможности российского ВПК (и российской промышленности в целом) и преувеличивать свои возможности. Тогда и удивления не будет, и обвинять всех несогласных не придётся.

#россия #украина #сша #политика #китай #боевые действия #психиатрия
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