По данным аналитиков, спрос и продажи Apple Vision Pro существенно упали с момента выхода

Сообщается, что продажи Apple Vision Pro, гарнитуры виртуальной реальности стоимостью 3500 долларов, упали так же быстро, как и интерес к продукту. Аналитик заявил, что спрос настолько низок, что Apple снизила свои производственные прогнозы на конец года. Более того, компания может решить не выпускать новую модель в 2025 году.

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Согласно источникам, разработка Vision Pro заняла восемь лет и обошлась в миллионы долларов. Несмотря на первоначальный интерес, продажи снизились как с точки зрения интереса, так и с точки зрения реальных покупок. В выходные января 2024 года сообщалось, что перед официальным запуском было предварительно заказано от 160 000 до 180 000 устройств. Однако, также сообщалось, что магазины Apple продавали всего несколько устройств в неделю, и количество заказов на демонстрационные модели также значительно сократилось.

Аналитик Apple Минг-Чи Куо подтвердил эти сообщения. Он утверждает, что Тим Кук снизил прогноз производства Vision Pro до 400 000 - 450 000 единиц, что составляет половину от первоначально запланированных 800 000 единиц. Куо также отмечает, что Apple сократила количество предварительных заказов на Vision Pro на рынках за пределами США, где он доступен в настоящее время. В дополнение к прогнозу производства, Куо также считает, что Apple скорректирует свой план по выпуску новых моделей.

Ранее ожидалось, что Apple выпустит более дешевую и легкую модель во второй половине 2024 года для решения двух наиболее распространенных жалоб на Vision Pro. Однако, Куо сообщает, что Apple, возможно, не выпустит новую модель в 2024 году. Кроме того, Куо прогнозирует, что производство текущего Vision Pro в 2025 году будет ниже, чем в предыдущем году, что неудивительно, учитывая снижение спроса.

