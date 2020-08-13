Интересные находки с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание - органайзер для кабеля, умные часы, мини трекер и многое другое
Органайзер для кабеля
Быстро навести порядок с кабелями на вашем столе поможет данный органайзер. Крепится легко, на двухсторонний скотч. Не занимает много места. Вещь достаточно простая и полезная, пригодится каждому.
Мини трекер
Мини трекер от компании Baseus, с помощью которого вы сможете отследить ваши ценные вещи. Имеет компактные габариты и не займет много места в вашей сумке. Трекер можно прикрепить на ошейник вашего любимца и всегда знать его точные координаты.
Цена: US $6.88 - 10.33
Форсированная зажигалка
Зажигалка подойдет для приготовления пищи, кемпинга и т.д. Корпус изготовлен из алюминиевого сплава. Температура пламени: до 1300 °C / 2500 °F. Заправляется через специальный клапан. Есть регулятор интенсивности пламени.
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Цена: US $2.90
TWS F9 Bluetooth наушники
Популярная модель беспроводных наушников по приемлемой цене. Звук хорошего качества. Благодаря уникальной конструкции плотно сидят в ушной раковине и не выпадают. Автономность работы 3 часа. Зарядный кейс оснащен LED дисплеем, на котором отображается оставшийся заряд в процентах.
Более 40 000 подтвержденных заказов, рейтинг 4,9 из 5
Цена: US $6.90 - 9.90
Умные часы Makibes T3
Бюджетная модель умных часов с круглым дисплеем, на руке смотрятся стильно. Ремешок удобный.
Часы будут следить за вашей физической активностью, измерять пульс, подсчитывать потраченные калории, пройденное расстояние. Вы сможете получать уведомления из социальных сетей, менять циферблаты, управлять музыкой и многое другое.
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Цена: US $16.79
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