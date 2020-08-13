Быстро навести порядок с кабелями на вашем столе поможет данный органайзер. Крепится легко, на двухсторонний скотч. Не занимает много места. Вещь достаточно простая и полезная, пригодится каждому.

Цена: US $1.49 - 3.99

Мини трекер от компании Baseus, с помощью которого вы сможете отследить ваши ценные вещи. Имеет компактные габариты и не займет много места в вашей сумке. Трекер можно прикрепить на ошейник вашего любимца и всегда знать его точные координаты.

Цена: US $6.88 - 10.33

Зажигалка подойдет для приготовления пищи, кемпинга и т.д. Корпус изготовлен из алюминиевого сплава. Температура пламени: до 1300 °C / 2500 °F. Заправляется через специальный клапан. Есть регулятор интенсивности пламени.

реклама

Цена: US $2.90





Популярная модель беспроводных наушников по приемлемой цене. Звук хорошего качества. Благодаря уникальной конструкции плотно сидят в ушной раковине и не выпадают. Автономность работы 3 часа. Зарядный кейс оснащен LED дисплеем, на котором отображается оставшийся заряд в процентах.





Более 40 000 подтвержденных заказов, рейтинг 4,9 из 5

анонсы и реклама Лови момент - дешевая RTX 2060 Gigabyte MSI 2060 в Регарде дешевле чем везде Супердешевая 2070 + подарок в Ситилинке <b>RTX 3000</b> в составе компа в Ситилинке Супердешевая 1660 - смотри цену сидя 4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке Супердешевая RTX 2060 + подарок в Ситилинке

Цена: US $6.90 - 9.90

Бюджетная модель умных часов с круглым дисплеем, на руке смотрятся стильно. Ремешок удобный.

Часы будут следить за вашей физической активностью, измерять пульс, подсчитывать потраченные калории, пройденное расстояние. Вы сможете получать уведомления из социальных сетей, менять циферблаты, управлять музыкой и многое другое.





реклама

Цена: US $16.79





Друзья, не забываем подписываться на телеграм канал, где вы сможете найти много новых и интересных товаров!



