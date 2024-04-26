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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Блинкен посмел пригрозить Китаю санкциями из-за ситуации на Украине
Вышвырнуть за дверь такого «дипломата», и дело с концом.

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Слово «дипломатия» давным-давно уже было удалено из лексикона американских политических функционеров, поэтому ожидать от них соблюдения хотя бы минимального дипломатического протокола, не говоря уже о нормах этикета, было бы, пожалуй, выражением крайней степени наивности. Не подвёл наши ожидания и государственный секретарь США Энтони Блинкен, который сейчас находится с визитом в Китае и уже встретился с председателем Си Цзиньпином.

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В рамках пресс-конференции по итогам визита Блинкен сделал прессе, казалось бы, два прямо противоречащих друг другу заявления. Сначала глава американского внешнеполитического ведомства заявил, что Вашингтон и Пекин не просто могут, а должны развивать двусторонние отношения на основе партнёрства и взаимодействия, а не конфронтации. Затем, будто забыв, что говорил ранее, Блинкен затронул любимую западную тему незаконных односторонних санкций.

По словам госсекретаря США, Вашингтон уже ввёл рестрикции в отношении более чем сотни китайских юридических лиц, и, глядя на то, что Пекин якобы передаёт Москве средства производства и продукцию двойного назначения, которую Россия применяет в зоне специальной военной операции, готов «предпринимать новые меры» ограничительного характера. Проще говоря, Блинкен грозит Китаю новыми санкциями за его сотрудничество с Москвой, ну а приплетание сюда Украины — это лишь повод. Нет никаких доказательств, кроме пустых слов западных политиков, военного сотрудничества России с кем бы то ни было. Да, безусловно, станки из Китая для расширения военно-промышленных мощностей Россия закупает. Но она их с тем же успехом закупает и в Японии, и даже в Европе — в обход всех незаконных рестрикций и при большой радости Токио, Берлина и прочих европейских столиц.

Что по всему вышеперечисленному сказал/подумал Си Цзиньпин, мы пока не знаем. Скорее всего, прочёл Блинкену лекцию по международным отношениям, выдал ему порцию «базы» и отправил восвояси. На самом деле, говорить с представителями нынешней американской администрации никому и совершенно не о чем: эти люди живут в вымышленной реальности, считают все проблемы вокруг гвоздями, а себя — молотом, и не имеют положения «R» на селекторе коробки передач. В Пекине это прекрасно понимают, равно как и прекрасно осведомлены о том, что США выделили миллиарды долларов на вооружение Тайваня, но из дипломатических соображений продолжают общаться с американской стороной, хоть и знают, что это бессмысленно, и нужно ждать полной смены американского политического класса на хотя бы минимально вменяемый.

#сша #политика #китай #санкции #психиатрия
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