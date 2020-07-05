Интересные находки с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание - смарт-часы Xiaomi Amazfit Stratos, механическая Bluetooth клавиатура, мини-пылесос для рабочего стола и другое
Смарт-часы Xiaomi Amazfit Stratos
Популярная модель смарт-часов с качественным экраном диагональю 1,34 дюйма. Корпус водонепроницаемый, выдерживает давление до 5 АТМ. Поддерживают все популярные функции носимой электроники. Для любителей активного образа жизни предусмотрено 19 спортивных режимов. Совместимы как с Android, так и с iOS.
Цена: US $219.99 - 225.49
Механическая Bluetooth клавиатура
Компактная клавиатура с индивидуальным стилем. Корпус закругленный из глянцевого пластика. Клавиши круглые (79 шт). Присутствует 12 мультимедийных клавиш. Габариты: 306x144,5x30,6 мм. Есть подсветка клавиатуры. Изменять яркость можно с помощью быстрых клавиш. Емкость встроенного аккумулятора 4 000 мАч.
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Цена: US $99.74
Мини-пылесос для рабочего стола
Интересный гаджет, предназначенный для уборки рабочего стола. Выполнен в черном цвете. Имеет компактные габариты 82x60 мм. Вес составляет 130 г. Работает практически бесшумно 58–60 дБ. Питается от батареек АА.
Цена: US $11.79
Набор керамических ножей Xiaomi
Керамические ножи с эргономичной ручкой от компании Xiaomi.Безопасно удерживать нож даже жирными руками позволяет уникальная форма ручки и материал. Заточка для ножей не требуется. Лезвия имеют способность самозатачивания. Для очистки овощей в комплекте предусмотрена овощерезка.
Цена: US $7.99 - 24.60
Ультразвуковой увлажнитель воздуха
Ультразвуковой увлажнитель воздуха, который обеспечивает мягкое увлажнение и способствует созданию благоприятной атмосферы и отличного микроклимата в доме. Идеально подойдет для помещений до 25 кв.
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Цена: US $13.93
Кружка хамелеон
Необычная чашка "хамелеон" станет оригинальным подарком для человека, который ценит необычные и практичные вещи. При заполнении кружки горячим напитком, изменяется цвет, и проявляется рисунок.
Цена: US $9.20
Лазерный дальномер Cookie’s
Компактный и простой в обращении лазерный дальномер. Имеет высокую точность измерений и удобную считываемость показаний благодаря крупному шрифту. Минимальное расстояние для измерения составляет 5 см.
Цена: US $19.04
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