Популярная модель смарт-часов с качественным экраном диагональю 1,34 дюйма. Корпус водонепроницаемый, выдерживает давление до 5 АТМ. Поддерживают все популярные функции носимой электроники. Для любителей активного образа жизни предусмотрено 19 спортивных режимов. Совместимы как с Android, так и с iOS.

Цена: US $219.99 - 225.49

Компактная клавиатура с индивидуальным стилем. Корпус закругленный из глянцевого пластика. Клавиши круглые (79 шт). Присутствует 12 мультимедийных клавиш. Габариты: 306x144,5x30,6 мм. Есть подсветка клавиатуры. Изменять яркость можно с помощью быстрых клавиш. Емкость встроенного аккумулятора 4 000 мАч.



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Цена: US $99.74

Интересный гаджет, предназначенный для уборки рабочего стола. Выполнен в черном цвете. Имеет компактные габариты 82x60 мм. Вес составляет 130 г. Работает практически бесшумно 58–60 дБ. Питается от батареек АА.





Цена: US $11.79

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Ультразвуковой увлажнитель воздуха, который обеспечивает мягкое увлажнение и способствует созданию благоприятной атмосферы и отличного микроклимата в доме. Идеально подойдет для помещений до 25 кв.

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Цена: US $13.93

Необычная чашка "хамелеон" станет оригинальным подарком для человека, который ценит необычные и практичные вещи. При заполнении кружки горячим напитком, изменяется цвет, и проявляется рисунок.













Цена: US $9.20

Компактный и простой в обращении лазерный дальномер. Имеет высокую точность измерений и удобную считываемость показаний благодаря крупному шрифту. Минимальное расстояние для измерения составляет 5 см.

Цена: US $19.04









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