Средний показатель роста цен составил 8%, но проезд по некоторым конкретным участкам подорожал намного сильнее — на 15–25%.

Госкомпания «Автодор» оповестила об увеличении цен на проезд по платным дорогам в России, что отразилось на ряде магистралей в разных регионах страны.

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Средний уровень повышения тарифов составил 8%, но на отдельных участках рост был более значительным — от 15% до 25%. Например, проезд по платным участкам магистрали M-3 в Калужской области подорожал на 25%.

Однако, следует отметить, что не везде цены выросли. Например, на магистрали М-12 «Восток» стоимость проезда для легковых автомобилей от Москвы до Казани осталась прежней. Госкомпания также корректирует сетку тарифов, делая поездку от Арзамаса до первого съезда на Казань (Иннополис) более доступной, что, несомненно, привлечет больше автолюбителей на М-12.

Цены на проезд по Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД) возросли в среднем на 14–15% на всех участках.

Представители «Автодора» объяснили повышение цен ежегодной индексацией тарифов, основанной на данных об инфляции. Это обеспечивает стабильное функционирование и развитие платных дорог в России, но требует от автовладельцев адаптации к новым условиям проезда.