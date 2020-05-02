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Интересные находки с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание - часы-будильник с мишенью и пистолетом, внешний аккумулятор Baseus 10000 mAh, мини-вентилятор, водостойкая герметизирующая лента

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Внешний аккумулятор Baseus Mini JA 10000mAh

Внешний аккумулятор на 10 000 мАч представляет собой тонкое и легкое устройство, которое быстро и эффективно зарядит ваш смартфон и другие электронные устройства. Благодаря компактному размеру его легко переносить даже в небольшом кармане. Повербанк имеет несколько степеней защиты, а также 2 USB-A выхода, Type-C и порт micro-USB.

Цена: US $16.99

  Фитнес-браслет

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Стильный фитнес-браслет при внешней простоте довольно полезный девайс, который вам нужен. Он станет надежным помощником и будет следить за вашей активностью в течение 24 часов. На большой дисплей выводится различная информация: время, дата, количество потраченных калорий, информация о погоде и т.д. Синхронизировав фитнес-браслет со смартфоном, всю подробную информацию вы сможете просматривать в приложении. 

 Цена: US $25.23

Мини-вентилятор 

Скоро лето, и пора подумать о вентиляторе, который освежит вас в жаркие летние денечки. Портативный мини-вентилятор с емкостью аккумулятора 300 мАч будет полезной находкой. Он имеет низкое энергопотребление и на одном заряде проработает длительное время. 

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Цена: US $4.39

Часы-будильник с мишенью и пистолетом

Добавить немного драйва в утреннее пробуждение вам поможет оригинальный будильник с пистолетом. Чтобы отключить будильник, вам необходимо с помощью инфракрасного пистолета попасть в мишень. Пистолет имитирует звук выстрела, попадание гильзы и дергает затвором.   


 Цена: US $17.56

Водостойкая герметизирующая лента

Качественная лента на самоклеящейся основе имеет хорошую прочность. Ее можно использовать для герметизации проточных труб, стыков раковины и других мест. Толщину, ширину и длину ленты вы сможете выбрать на странице продавца. 

Цена: US $0.86 - 8.75

Аккумулятор 400 мАч (Крона) 9В

Литий-полимерный аккумулятор с рабочим напряжением 9В. Не требует специального зарядного устройства, заряжается от любого USB порта. Емкость 400 мАч. Подходят для питания фотовспышек и других электронных товаров, которым не требуется сильное энергопотребление. 


Цена: US $6.31 - 45.49

Светоотражающие стикеры 

Универсальные светоотражающие наклейки, которые обеспечат хорошую видимость вашего транспортного средства в любое время суток. Их можно применять не только на транспорте, но и, например, на одежде или наклеить на коляску.

Цена: US $0.01

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HiLink
15:49
как уже запарили эти пендосы под бабскими аккаунтами
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Александр Бублик
15:48
Ну он около 5 к поднимает в месяц со всех карт приблизительно с бесплатной разеткой...хз такое себе, но все же какие то деньги)))
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Phobos
15:46
Да, и ушел, сделав/переделав его, K8 с AMD64, и довеском Hyper-Transport. Конечно, мы не можем однозначно говорить о вкладе Келлера в K7, но по факту без келлера и нексгена AMD делала исключительно го...
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Александр Бублик
15:45
К слову, даже 2080 на экстрим пресете с тессиляцией и fhd может прочесть ниже 60ти в пустыне))) та же rx 5700 в разгоне до опасной грани в 40 фпс проседает при пыльной буре) так что у всех настройки р...
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Goginator
15:45
Келлер пришел в середине разработки К7 .
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Goginator
15:44
за НT/SMT , за DDR технологии , да многоядерность и многое еще чего .
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antonov2015
15:44
Та ради бога, мы чужие деньги не считаем :)
Компания AMD была основана 51 год назад
Goginator
15:43
Да да , помним , пентиум4 ускоряет интернет .
Компания AMD была основана 51 год назад
Phobos
15:43
Компания AMD была основана 51 год назад
Phobos
15:42
В quake даже самый разогнанный 486/AM586 не выдавал ничего, потому как вылетал с ошибкой при запуске
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