



Внешний аккумулятор на 10 000 мАч представляет собой тонкое и легкое устройство, которое быстро и эффективно зарядит ваш смартфон и другие электронные устройства. Благодаря компактному размеру его легко переносить даже в небольшом кармане. Повербанк имеет несколько степеней защиты, а также 2 USB-A выхода, Type-C и порт micro-USB.

Цена: US $16.99

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Стильный фитнес-браслет при внешней простоте довольно полезный девайс, который вам нужен. Он станет надежным помощником и будет следить за вашей активностью в течение 24 часов. На большой дисплей выводится различная информация: время, дата, количество потраченных калорий, информация о погоде и т.д. Синхронизировав фитнес-браслет со смартфоном, всю подробную информацию вы сможете просматривать в приложении.

Цена: US $25.23

Скоро лето, и пора подумать о вентиляторе, который освежит вас в жаркие летние денечки. Портативный мини-вентилятор с емкостью аккумулятора 300 мАч будет полезной находкой. Он имеет низкое энергопотребление и на одном заряде проработает длительное время.

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Цена: US $4.39

Добавить немного драйва в утреннее пробуждение вам поможет оригинальный будильник с пистолетом. Чтобы отключить будильник, вам необходимо с помощью инфракрасного пистолета попасть в мишень. Пистолет имитирует звук выстрела, попадание гильзы и дергает затвором.





Цена: US $17.56

Качественная лента на самоклеящейся основе имеет хорошую прочность. Ее можно использовать для герметизации проточных труб, стыков раковины и других мест. Толщину, ширину и длину ленты вы сможете выбрать на странице продавца.

Цена: US $0.86 - 8.75

Литий-полимерный аккумулятор с рабочим напряжением 9В. Не требует специального зарядного устройства, заряжается от любого USB порта. Емкость 400 мАч. Подходят для питания фотовспышек и других электронных товаров, которым не требуется сильное энергопотребление.





Цена: US $6.31 - 45.49

Универсальные светоотражающие наклейки, которые обеспечат хорошую видимость вашего транспортного средства в любое время суток. Их можно применять не только на транспорте, но и, например, на одежде или наклеить на коляску.

Цена: US $0.01

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