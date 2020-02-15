Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Интересные находки с AliExpress, на которые стоит обратить внимание - "умные" часы с автономностью 240 дней, машинка для чистки одежды, диспенсер для кошек и многое другое

для раздела Блоги
+
RTX 2080 по цене 2070 Super - слив начался!
Знаменитая 2060 EVGA KO на базе GPU RTX 2080 в продаже
Распродажа i9 9900K - кардинально дешевле чем везде
Gigabyte RTX 2070 в Регарде резко дешевле чем везде

"Умные" часы

Интересная модель "умных" часов с отличной автономностью (240 дней), функционалом и спортивным дизайном. Смотрятся на руке эффектно. Корпус водонепроницаемый. В часах можно плавать и нырять. Установив фирменное приложение на смартфон вы сможете расширить их функционал. Часы следят за вашей активностью, подсчитывают пройденное расстояние, вы сможете получать уведомления, отвечать на звонки и т.д. В часах предусмотрено несколько спортивных режимов, что особо порадует любителей спорта.

Цена: 

Диспенсер (поилка) для кошек

Достаточно интересный "умный" прибор для домашних любимцев. Оснащен 12 вольтной помпой и специальным фильтром. Емкость 2,4 литра. Прибор простой и удобный в использовании. Он точно понравится вашему любимцу. Вода в таком приборе не застаивается, смотрится очень оригинально, работает практически бесшумно. 

Цена: US $9.99 - 39.99

Машинка для чистки одежды

реклама

Оригинальная машинка для удаления катышков, которая поможет быстро вернуть вашим вещам первозданный вид. Корпус изготовлен из хорошего пластика. Обрабатывать вашу одежду будет достаточно просто и удобно. Головка имеет металлическую сетку. Такая машинка подойдет для различных изделий из любых видов ткани.

Цена:  US $0.01

Держатель для зубных щеток

Популярный держатель для зубных щеток со встроенной ультрафиолетовой лампой для быстрой антибактериальной обработки. Емкость встроенного аккумулятора 1500 мАч, этого достаточно для 45 дней
работы. Оснащен небольшим дисплеем, на который выводится подробная информация о времени обработки щетки ультрафиолетом.

Цена: US $6.75 - 59.52

Беспроводной дверной звонок

Хороший беспроводной звонок за приемлемую цену. Вам не понадобится тянуть длинный провод, чтобы подключить его к питанию. Питается от батарейки А23. Звонок поставляется со встроенными мелодиями - 32 шт. Кнопку можно прикрепить на саморезы или двухсторонний скотч. Интересный вариант дверного звонка, к которому стоит присмотреться. 

реклама

Цена: US $2.28 - 8.24

Светодиодный ошейник

Полезный гаджет для вашего любимца - светящийся ошейник. Благодаря такому ошейникувы всегда будет видеть, где находится ваше домашнее животное в темное время суток. Изготовлен из качественного нейлонового материала, имеет удобную зещёлку, легко снимается и одевается.


Цена: US $0.01 - 0.81

Pokemon Пикачу

Мягкая игрушка "Пикачу", от которой в восторге огромное количество пользователей. Игрушка выполнена из качественного плюша, очень мягкая и приятная на ощупь. Хвост имеет форму молнии. Такая игрушка идеально подойдет для подарка.

Цена: US $5.69 - 22.42



Центр купонов АлиЭкспресс

Друзья, не забываем подписываться на телеграм канал, где вы сможете найти много новых и интересных товаров!   

         

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

электроника алиэкспресс гаджеты алиэкспресс распродажа гаджеты aliexpress электроника aliexpress гаджеты xiaomi электроника из китая электроника с алиэкспресс электроника алиэкспресс гаджеты 2019
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор ноутбука ASUS VivoBook S14 S433F
4
NVIDIA GeForce GTX 1650, как дела? Super!
13
Тесты трех поколений видеокарт и процессоров в игре Rage 2
21
Обзор и тестирование SSD-накопителя PCIe NVMe Patriot P300 256 Гбайт
51
Топ лучших процессоров для игрового компьютера до 18 тысяч рублей: февраль 2020
51
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce GTX 1650 Super Gaming X
12
NVIDIA GeForce GTX 1660, как дела? Super!
47
Топ лучших игровых компьютеров до 60 тысяч рублей: февраль 2020
24
Ретроклокинг: все топы NVIDIA – AGP интерфейс
167
Обзор и тестирование видеокарты ASUS Dual GeForce GTX 1660 Super OC Edition Evo
15

Интересные материалы

Ретроклокинг: все топы NVIDIA – AGP интерфейс
8 февраля 2020 167
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера до 20 тысяч рублей: февраль 2020
5 февраля 2020 30
NVIDIA GeForce GTX 1660, как дела? Super!
10 февраля 2020 47
Топ лучших игровых компьютеров до 60 тысяч рублей: февраль 2020
9 февраля 2020 24
Топ лучших процессоров для игрового компьютера до 18 тысяч рублей: февраль 2020
12 февраля 2020 51
Выбираем актуальный ноутбук 2020 года для современных игр и работы
4 февраля 2020 62

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Первые упоминания о новом процессоре Intel Alder Lake-S – 10-нм техпроцесс, PCIe 4.0, DDR5 и очень много ядер на двойном кристалле
228
Глава NVIDIA объяснил, почему центральные процессоры будут становиться дороже и прожорливее
32
Microsoft выпустила сборку Windows 10 19564 в канале «Ранний доступ» с новыми графическими настройками
14
Цена на новую игровую приставку PlayStation 5 неприятно удивит геймеров – Sony сообщает о дефиците комплектующих
74
Покупка дорогой памяти бессмысленна и не оправдывает ожиданий – тестирование влияния таймингов оперативной памяти на fps в играх от hardwaretimes
33
Windows 10 оказался не способен справиться с мощью 128-ядерного процессора AMD Ryzen Threadripper 3990X
19
48% из 49 000 участвующих в опросе Techspot владельцев видеокарт AMD жаловались на сбои из-за драйверов
110
Patriot выпускает очень недорогие SSD P300 M.2 PCIe 3.0 x4 всего от $35 за объем 128 ГБ
23
На одноядерном 1 ГГц процессоре «Эльбрус-1С+» выпущены новые производительные компьютеры – цены не разглашаются
97
В Epic Games Store началась распродажа с большими скидками
60
Пользователи охотно переходят на более дорогие видеокарты семейства Turing
16
В Epic Games Store дарят Kingdom Come Deliverance
12
Симулятор вредного гуся стал лучшей игрой 2019 года по версии DICE Awards 2020
25
Средневековая пародия на GTA успешно собрала необходимую сумму на Kickstarter
2
Huawei MediaPad M6 10.8 представлен в России: Kirin 980, стереодинамики, Android 10 по цене 24 990 рублей
4
Очередной мобильный процессор AMD получит имя американского художника
26
Аудитория GeForce NOW на 80% состоит из владельцев слабых ПК и устройств Apple
4
Valve огласила точную дату выхода Half-Life Alyx
14
Начало продаж 10-ядерных процессоров может стартовать в ближайшие дни
11
Arx Fatalis Remake на Unreal Engine 4 будет поддерживать DirectX 12 и трассировку лучей в реальном времени
6

Популярные статьи

Вы купили SSD большого объема. Что делать дальше
130
Всё о вертикальной установке видеокарты
34
Тесты трех поколений видеокарт и процессоров в игре Rage 2
21
Обзор и тестирование SSD-накопителя PCIe NVMe Patriot P300 256 Гбайт
51
NVIDIA GeForce GTX 1650, как дела? Super!
13
Обзор ноутбука ASUS VivoBook S14 S433F
4
Гаджеты, которые задавали тренды в прошедшем десятилетии. Часть 2: консоли, умные часы и многое другое
+

Сейчас обсуждают

kakawkin
07:49
Rtx 2080 супер - и то не раскрывает ОЗУ. Тогда что уж говорить о тех кто фарает на бидаи имея 1060 ? В этом то и был смысл статьи. А не так мол вот вам тесты в 720р на минималках, бидаи рвут - но изви...
Покупка дорогой памяти бессмысленна и не оправдывает ожиданий – тестирование влияния таймингов оперативной памяти на fps в играх от hardwaretimes
Dce
07:46
Категорически не хватает в диаграммах показателей конкурента - дабы мы могли увидеть, W10 такая "кривая" или Майкрософт "опускает" АМД, "по заданию партии и правительства".
Замена Windows на Linux позволяет ощутимо повысить производительность AMD Ryzen Threadripper 3990X — результаты тестов Phoronix
Тима Сарапулов
07:46
игру всрали толерасты (для меня). когда-то я купил пс3 чтоб поиграть в первую часть этого чуда. а продолжение даже на ютубе смотреть не буду
Авторы The Last of Us Part II считают, что переопределят понятие AAA в этом году
stockclock
07:37
Если и 11 поколение будет на 14 мм то Штеуд умер. Эти кудахгерцы никак их не спасут, потому что и так уже печи. Им бы подумать о снижении цен, последнее что им осталось, после наконец раздачи всем по ...
Первые упоминания о новом процессоре Intel Alder Lake-S – 10-нм техпроцесс, PCIe 4.0, DDR5 и очень много ядер на двойном кристалле
Citizen Number-X
07:36
Материнская плата от леново? Питальники у них ужасные. Вот выйдет официально и будут тесты настоящие. Да и лимит лимит в 125 ватт не сняли. А так думаю он победил бы 3900х, но выйдет и всё узнаем. ...
Флагманский Intel Core i9-10900K не сумел превзойти AMD Ryzen 9 3900X в бенчмарке 3DMark 11
Kevlar XT
07:33
Звездобол он и в Африке звездобол. Кол
Начало продаж 10-ядерных процессоров может начаться в ближайшие дни
Евгений Карауш
07:33
15 или 35 ватт это все на низких частотах, сравняешь частоту с настольным процессором будет примерно одинаково жрать.
Глава NVIDIA объяснил, почему центральные процессоры будут становиться дороже и прожорливее
Евгений Карауш
07:26
Для rtx 2080 ti рекомендуеца блок питания 750 ватт против 600 ватт у GTX1080Ti как пример, вот так же и центральные процессоры будут потреблять больше.
Глава NVIDIA объяснил, почему центральные процессоры будут становиться дороже и прожорливее
stockclock
07:21
ГПУ выполняют параллельные задачи, а ЦПУ более универсальные. Поэтому гораздо легче наращивать мощность ГПУ. Но Интел уже купила Altera что делают ПЛИС, возможно скоро появятся в процах ускорители на...
Глава NVIDIA объяснил, почему центральные процессоры будут становиться дороже и прожорливее
jenia777
07:17
Заглот. Если ты не понимаешь разницы между ядрами и потоками, то тебе лучше...
Windows 10 оказался не способен справиться с мощью 128-ядерного процессора AMD Ryzen Threadripper 3990X
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем