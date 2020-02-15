Интересная модель "умных" часов с отличной автономностью (240 дней), функционалом и спортивным дизайном. Смотрятся на руке эффектно. Корпус водонепроницаемый. В часах можно плавать и нырять. Установив фирменное приложение на смартфон вы сможете расширить их функционал. Часы следят за вашей активностью, подсчитывают пройденное расстояние, вы сможете получать уведомления, отвечать на звонки и т.д. В часах предусмотрено несколько спортивных режимов, что особо порадует любителей спорта.

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Достаточно интересный "умный" прибор для домашних любимцев. Оснащен 12 вольтной помпой и специальным фильтром. Емкость 2,4 литра. Прибор простой и удобный в использовании. Он точно понравится вашему любимцу. Вода в таком приборе не застаивается, смотрится очень оригинально, работает практически бесшумно.

Цена: US $9.99 - 39.99

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Оригинальная машинка для удаления катышков, которая поможет быстро вернуть вашим вещам первозданный вид. Корпус изготовлен из хорошего пластика. Обрабатывать вашу одежду будет достаточно просто и удобно. Головка имеет металлическую сетку. Такая машинка подойдет для различных изделий из любых видов ткани.

Цена: US $0.01

Популярный держатель для зубных щеток со встроенной ультрафиолетовой лампой для быстрой антибактериальной обработки. Емкость встроенного аккумулятора 1500 мАч, этого достаточно для 45 дней

работы. Оснащен небольшим дисплеем, на который выводится подробная информация о времени обработки щетки ультрафиолетом.

Цена: US $6.75 - 59.52

Хороший беспроводной звонок за приемлемую цену. Вам не понадобится тянуть длинный провод, чтобы подключить его к питанию. Питается от батарейки А23. Звонок поставляется со встроенными мелодиями - 32 шт. Кнопку можно прикрепить на саморезы или двухсторонний скотч. Интересный вариант дверного звонка, к которому стоит присмотреться.

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Цена: US $2.28 - 8.24

Полезный гаджет для вашего любимца - светящийся ошейник. Благодаря такому ошейникувы всегда будет видеть, где находится ваше домашнее животное в темное время суток. Изготовлен из качественного нейлонового материала, имеет удобную зещёлку, легко снимается и одевается.





Цена: US $0.01 - 0.81

Мягкая игрушка "Пикачу", от которой в восторге огромное количество пользователей. Игрушка выполнена из качественного плюша, очень мягкая и приятная на ощупь. Хвост имеет форму молнии. Такая игрушка идеально подойдет для подарка.

Цена: US $5.69 - 22.42









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