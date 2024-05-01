Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Yamaha Серый
В Китае вступает в силу пересмотренный закон о защите государственной тайны
В Китае вступает в силу пересмотренный закон, который ужесточает наказание за нарушение законодательства о государственной тайне и расширяет определение государственной тайны. Это вызывает различные реакции в обществе и вызывает опасения относительно свободы слова и прав граждан.

реклама

С 1 мая 2024 года, в Китае вступает в силу пересмотренный закон «О защите государственной тайны», который вносит значительные изменения в правовую систему страны. Этот закон был разработан с целью укрепления национальной безопасности и защиты государственных интересов Китая.

реклама

Пересмотренный закон включает в себя ряд новых положений и ужесточает наказание за нарушение законодательства о государственной тайне. В частности, он расширяет определение государственной тайны, включая в него информацию, связанную с экономикой, политикой, обороной, наукой и технологиями, а также с внешней политикой Китая.

Новый закон также устанавливает более строгие требования к лицам, работающим с государственными тайнами, и предусматривает ужесточенные меры ответственности за их утечку или неправомерное использование. В частности, за такие действия предусмотрены штрафы до 1 миллиона юаней (около 150 тысяч долларов США) и тюремное заключение сроком до 10 лет.

Этот пересмотренный закон поможет укрепить национальную безопасность и предотвратить утечку секретной информации.

Правительство Китая утверждает, что пересмотренный закон не направлен против свободы слова или прав граждан, а наоборот, призван защитить национальные интересы и обеспечить стабильность в стране.

Эксперты рекомендуют компаниям провести тщательный анализ своих операций в Китае и определить, какая информация может подпадать под закон о государственной тайне. Это включает в себя обзор существующих контрактов, соглашений о конфиденциальности и протоколов обмена данными. Компании также должны обеспечить подготовку своих сотрудников по вопросам соблюдения закона и внедрить механизмы для быстрого реагирования на любые потенциальные инциденты, связанные с утечкой информации.

Пересмотренный закон "О защите государственной тайны" является частью более широкой тенденции к ужесточению контроля над информацией в Китае. В последние годы правительство приняло ряд законов и нормативных актов, направленных на укрепление кибербезопасности, регулирование интернета и усиление надзора за СМИ.

#китай #свобода слова #национальная безопасность #закон о защите государственной тайны #права граждан
+
Написать комментарий (0)
Китай закрывает акваторию Восточно-Китайского моря для ходовых испытаний авианосца "Фуцзянь"
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Россия примет участие в масштабном проекте Трансафганской железной дороги
4
Российские инженеры запатентовали малозаметный реактивный БПЛА в аэродинамической схеме "утка"
3
БАМ связали с крупнейшей речной артерией России
1
Китайский производитель электрокаров BYD рассчитывает на увеличение продаж
+
США готовятся начать восстановление своих закрытых атомных электростанций
+
Производители микросхем инвестируют свыше 300 миллиардов долларов на производство в США
+
iPhone 16 Pro Max с 6,9-дюймовым экраном станет самым крупным смартфоном Apple
+
На рынках США и Европы появились видеокарты GeForce RTX 4090 с удалённым графическим чипом
4
Financial Times позволила OpenAI использовать свои материалы
+
В китайском магазине всего за 14 долларов продают процессоры Intel 15-го поколения
3
Renault Duster нового поколения выйдет на мировой рынок уже в мае: «дизелей» больше нет, зато есть «гибриды»
+
Разработчиков антивируса Avast оштрафовали почти на $15 миллионов за торговлю данными пользователей
1
«Царь-мангал» пошёл в серию: в Сети появляются новые кадры танков ВС РФ, закованных в самодельный «панцирь» против дронов
1
Смартфон OnePlus Nord 4 прошёл тестирование на Geekbench и сертификацию на Eurofins
+
Энтузиаст превратил QLC накопитель в SLC, повысив ресурс в десятки раз
2
Defense One: Военные ВСУ отказываются от высокоточных бомб GLSDB из-за их неэффективности перед РЭБ
+
На рендерах новой серии iPhone 16 видно, насколько будет огромен iPhone 16 Pro Max
2
Российское отделение криптобиржи Beribit отказыват клиентам в снятии средств
+
F-35С поступают с завода с техническими неполадками – в крыле истребителя нашли пластиковый скребок
3
Intel обвинила производителей материнских плат в проблемах с процессорами Core 13 и 14 серии K
11

Популярные статьи

Asia Times: В обмен на передовые чипы РФ отправляет в Гонконг много золота и драгоценных камней
6
Сколько раз в год я переустанавливаю Windows, и почему советы диванных экспертов лучше не читать
47
Почему 12 Гб памяти на видеокарте мало для 4К, много для 1080р и достаточно для разрешения 2К
216
Как понять, что пришло время переустановить Linux
106
ТОП-7 видеокарт для FullHD-гейминга стоимостью до 50 тысяч рублей — рейтинг 2024 года
37
Итоги гоночного уик-энда 27-28 апреля
+
5 причин, по которым я храню важные данные на восьми старых HDD, а не покупаю новый большого объема
12
Обзор игры Half-Life 2 Episode One - Гордон снова вернулся
3
Почему не стоит покупать готовый компьютер - cравнение с самостоятельной сборкой
10
Массовая волна банов Xbox - как уберечь свой аккаунт
3

Сейчас обсуждают

VRoman
02:48
Дай определение народного планшета
Утечка тестов раскрыла характеристики чипсета Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4
Nvidia&Intel Hater
02:31
и отлично работает кстати.и фср можно чисто как сглажку только оставить с генератором.ну не совсем прям любую игру а где есть dlss или фср 2 можно включить с ним.даже если внутри игры его нет.я не про...
Почему 12 Гб памяти на видеокарте мало для 4К, много для 1080р и достаточно для разрешения 2К
REY_B_
02:25
У АМД в любой игре можно генератор включить.
Почему 12 Гб памяти на видеокарте мало для 4К, много для 1080р и достаточно для разрешения 2К
Владимир
02:25
ИИ такой "ну думаю уровень глюкозы нормальный". С одной стороны забавно когда в часах такие функции заявляют, а потом такой бац распаковываешь а там оказывается они точно не могут измерять и значения ...
Samsung анонсирует умные часы Galaxy Watch 7 с ИИ-сенсором глюкозы
Nvidia&Intel Hater
02:23
генератор на изи врубается в анальном алане.
Почему 12 Гб памяти на видеокарте мало для 4К, много для 1080р и достаточно для разрешения 2К
Nvidia&Intel Hater
02:16
Про Генку Даунито -Хромосом https://www.youtube.com/watch?v=rmTsg_YOGUU
Почему 12 Гб памяти на видеокарте мало для 4К, много для 1080р и достаточно для разрешения 2К
Nvidia&Intel Hater
02:15
по фрейду )
Почему 12 Гб памяти на видеокарте мало для 4К, много для 1080р и достаточно для разрешения 2К
Nvidia&Intel Hater
02:13
тут то он просто за пиво дает ,решил побольше срубить
Почему 12 Гб памяти на видеокарте мало для 4К, много для 1080р и достаточно для разрешения 2К
Dr.Power
02:11
Как они задолбали все с выпендрежем. А потом будем иметь как в начале сотостроения, у каждого бренда своя зарядка. Нужно идти по пути совместимости, а не вот это все. Если вы никогда не писали програм...
Mercedes-Benz отказалась от использования Apple CarPlay
Nvidia&Intel Hater
02:09
падение в клоаку с подачи владельцев сайта тут лет 8 идет (им не надо ничего кроме рекламы и они за любой срач лиш бы было посещение) -дно пробивали много раз.но все оказывалось есть еще куда падать
Почему 12 Гб памяти на видеокарте мало для 4К, много для 1080р и достаточно для разрешения 2К
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем