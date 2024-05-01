В Китае вступает в силу пересмотренный закон, который ужесточает наказание за нарушение законодательства о государственной тайне и расширяет определение государственной тайны. Это вызывает различные реакции в обществе и вызывает опасения относительно свободы слова и прав граждан.

С 1 мая 2024 года, в Китае вступает в силу пересмотренный закон «О защите государственной тайны», который вносит значительные изменения в правовую систему страны. Этот закон был разработан с целью укрепления национальной безопасности и защиты государственных интересов Китая.

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Пересмотренный закон включает в себя ряд новых положений и ужесточает наказание за нарушение законодательства о государственной тайне. В частности, он расширяет определение государственной тайны, включая в него информацию, связанную с экономикой, политикой, обороной, наукой и технологиями, а также с внешней политикой Китая.

Новый закон также устанавливает более строгие требования к лицам, работающим с государственными тайнами, и предусматривает ужесточенные меры ответственности за их утечку или неправомерное использование. В частности, за такие действия предусмотрены штрафы до 1 миллиона юаней (около 150 тысяч долларов США) и тюремное заключение сроком до 10 лет.

Этот пересмотренный закон поможет укрепить национальную безопасность и предотвратить утечку секретной информации.

Правительство Китая утверждает, что пересмотренный закон не направлен против свободы слова или прав граждан, а наоборот, призван защитить национальные интересы и обеспечить стабильность в стране.

Эксперты рекомендуют компаниям провести тщательный анализ своих операций в Китае и определить, какая информация может подпадать под закон о государственной тайне. Это включает в себя обзор существующих контрактов, соглашений о конфиденциальности и протоколов обмена данными. Компании также должны обеспечить подготовку своих сотрудников по вопросам соблюдения закона и внедрить механизмы для быстрого реагирования на любые потенциальные инциденты, связанные с утечкой информации.

Пересмотренный закон "О защите государственной тайны" является частью более широкой тенденции к ужесточению контроля над информацией в Китае. В последние годы правительство приняло ряд законов и нормативных актов, направленных на укрепление кибербезопасности, регулирование интернета и усиление надзора за СМИ.