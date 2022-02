Анонс прошивки состоится 9 февраля.

Завтра, 9 февраля 2022 года, южнокорейская компания Samsung представит флагманские смартфоны серии Galaxy S нового поколения. Вместе с ними дебютирует программное обеспечение One UI 4.1, хотя ещё даже половина из запланированных актуальных моделей не получила One UI 4.0. Как стало известно, часть смартфонов перейдут на One UI 4.1, пропустив четвёртую ревизию прошивки.

В этот список входят бюджетных и среднебюджетные модели, а также устройства среднего уровня, которые были анонсированы в прошлом году и ещё раньше. Например, Samsung Galaxy A51 и Galaxy A71 с их модификациями, которые поддерживают сотовые сети пятого поколения.

Более доступные смартфоны серии тоже получат One UI 4.1 с операционной системой Android 12, миновав One UI 4.0. Например, Galaxy A32 и Galaxy A22 с 5G-модификациями. В списке также Galaxy A12 / Galaxy A12 Nacho, Galaxy A03s, Galaxy A13 и Galaxy A Quantum / Quantum 2.

Смартфоны линейки Galaxy M тоже обновятся с One UI 3.1 сразу на прошивку One UI 4.1. Это Galaxy M62, Galaxy M52, Galaxy A42, Galaxy M32 в модификациях с поддержку сетей четвёртого и пятого поколений, а также Galaxy M22 и Galaxy M12. Предыдущая генерация также в списке – Galaxy M51, Galaxy M31s, Galaxy M31 / M31 Prime Edition и Galaxy M01.

Наконец, установить оболочку One UI 4.1 смогут владельцы трёх моделей серии Galaxy F. Речь о Galaxy F42 с поддержкой 5G, Galaxy F22 и Galaxy F62. График выхода обновлений компания должна опубликовать уже в ходе завтрашнего мероприятия Galaxy Unpacked.