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Windows 11 и Windows 10 отдают бесплатно при покупке MS Office Pro Plus на распродаже

Интернет-магазин ключей для программного обеспечения KeysFAN запустил первую распродажу в 2022 году.
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Интернет-магазин ключей для программного обеспечения KeysFAN запустил первую распродажу в 2022 году. Акция продлится несколько дней. В это время все желающие при покупке пакет офисного софта Microsoft Office получат в подарок лицензию на операционной систему Windows. В акции принимают участие OEM-лицензии на ОС Windows 10 Professional и Windows 11 Professional.

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Как получить Windows 11 бесплатно

Как мы написали в предыдущем абзаце, для получения ключа активации Windows 11 Professional нужно заказать набор программ Microsoft Office Professional Plus. Например, цена издания 2021 года обойдётся менее чем в 49 долларов.

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Если вам достаточно Microsoft Office 2019 Professional Plus, можете сэкономить более 10 долларов и купить набор офисного софта менее чем за 38 долларов. Наконец, издание 2016 года и вовсе обойдётся примерно в 32 доллара, но Windows 11 Pro всё равно положен в подарок.

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Процедура получение лицензии на операционную систему Windows 10 Professional такая, но цены при этом чуть ниже. В частности, цена Microsoft Office 2021 professional Plus составляет 42 доллара. Почти на 12 долларов дешевле стоит пакт 2019 года. Издание 2016 года обойдётся в 23 доллара с копейками.

Все цены на Microsoft Office 2016 / 2019 / 2021 Professional Plus указаны с учётом новогодней скидки. Промокоды не предусмотрены. Ссылки на магазин и точная стоимость каждого продукта вы найдёте в таблице ниже.

Лицензия
Цена
Заказать
Microsoft Office 2021 Professional Plus (Windows 11 Professional в подарок)
$48.46
Microsoft Office 2019 Professional Plus (Windows 11 Professional в подарок)
$37.91
Microsoft Office 2016 Professional Plus (Windows 11 Professional в подарок)
$31.76
Microsoft Office 2021 Professional Plus (Windows 10 Professional в подарок)
$42.01
Microsoft Office 2019 Professional Plus (Windows 10 Professional в подарок)
$30.74
Microsoft Office 2016 Professional Plus (Windows 10 Professional в подарок)
$23.56

Скидки 50% на Windows 10 и Windows 11

На распродаже в магазине KeysFAN можно купить со скидкой ключи для операционных систем Windows 11 и Windows 10, если вы не нуждаетесь в программном обеспечении Microsoft Office. Например, профессиональное издание каждой ОС обойдётся в 17 долларов с копейками и чуть менее чем в 8 долларов соответственно.

При этом Windows 10 Professional можно приобрести набором из двух лицензий OEM. В таком случае стоимость составит не 15 долларов, а чуть более 12 долларов, то есть 6 долларов с копейками за штуку.

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Что касается Windows 11 Professional, тут подобных предложений нет. Но зато новая версия операционной системы доступна в редакции Home. Цена составляет около 17 долларов. Windows 10 Home можно купить примерно за 8 долларов или комплектом из двух ключей по цене менее 7 долларов за штуку.

В рамках распродажи на сайте KeysFAN ключи к операционным системам Windows 10 Home / Professional и Windows 11 Home / Professional можно с дополнительной скидкой 50%. Для её активации нужно использовать купон KFLE50, который активируется при оформлении заказа. Цены и ссылки на все продукты вас ждут в таблице ниже.

Лицензия
Промокод
Цена
Заказать
Windows 10 Professional
KFLE50
$7.59
Windows 10 Professional (2 шт.)
KFLE50
$12.43
Windows 11 Professional
KFLE50
$17.71
Windows 11 Home
KFLE50
$16.91
Windows 10 Home
KFLE50
$8.16
Windows 10 Home (2 шт.)
KFLE50
$13.57

Скидки 62% на Microsoft Office

И в завершение поговорим о нескольких предложениях на MS Office. На сайте KeysFAN в рамках новогодней акции доступен набор офисного программного обеспечения Microsoft Office 2019 Home & Student для дома и учёбы. Его стоимость с учётом скидки составит чуть более 31 доллара.

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Также вы можете заказать Microsoft Office 2021 Professional Plus сразу для пяти персональных компьютеров. Такой набор обойдётся почти в 78 долларов с новогодней скидкой от магазина KeysFAN.

Отдельно отметим возможность по акции приобрести Microsoft Project Professional Plus и Microsoft Visio Professional Plus. Стоимость изданий 2021 года составляет приблизительно 26 долларов и 23 доллара соответственно. При покупке версий 2019 года можно сэкономить в обоих случаях порядка трёх с половиной долларов.

В таблице ниже вы увидите точную стоимость каждого продукта и ссылки на интернет-магазин KeysFAN. Для получения дополнительной скидки нужно активировать промокод KFLE62. Он снизит стоимость товара, указанную на сайте, ещё на 62%. В таблице указаны цены с учётом промокода.

Лицензия
Промокод
Цена
Заказать
Microsoft Office 2021 Professional Plus (5 ПК)
KFLE62
$77.90
Microsoft Project 2021 Professional Plus
KFLE62
$25.70
Microsoft Visio 2021 Professional Plus
KFLE62
$22.97
Microsoft Project 2019 Professional Plus
KFLE62
$22.15
Microsoft Visio 2019 Professional Plus
KFLE62
$19.37
Microsoft Office Professional Plus
KFLE62
$31.15

Как сделать заказ на сайте KeysFAN

Очень просто. Процедуру оформления заказа рассмотрим на примере Microsoft Office 2021 Professional Plus стоимостью около 49 долларов. В начале статьи мы упоминали этот продукт. При покупке магазин дарит ключ активации операционной системы Windows 11 Professional.

Добавляем товар корзину и сразу переходим к оплате. Окно разделено на два блока. В правом видим наш Microsoft Office 2021 Professional Plus, строку для комментария, если вы хотите что-то указать дополнительно, и поле для ввода промокода. Купон нам не нужен, поэтому смотрим в левую часть страницы.

Тут видим поле для ввода адреса электронной почты. Ниже можно поставить галочку на пункте Create New Account и придумать пароль, если хотите создать учётную запись. Альтернативный вариант – нажать на Sign in or Register в шапке сайта справа, потом кликнуть на кнопку Create and Account, и заполнить форму:

  • имя;
  • фамилия;
  • адрес электронной почты;
  • пароль;
  • ещё раз пароль.

Как видим, первый вариант регистрации на сайте KeysFAN выглядит куда проще, не так ли? Как бы там ни было, вне зависимости от того, создаёте вы личную учётную запись или нет, нужно выбрать способ оплаты. Рекомендуется платить через PayPal.

Если вы выбрали этот вариант – поздравляем. Остаётся только подтвердить транзакцию и ждать письмо с Microsoft Office 2021 Professional и ключом активации Windows 11 Professional на указанный e-mail.

Если же вы выбрали оплату картой, нужно вновь заполнить несколько полей:

  • имя;
  • фамилия;
  • домашний адрес;
  • индекс;
  • номер телефона;
  • номер карты;
  • срок действия карты;
  • код CVV.

Далее алгоритм тот же – завершаете транзакцию и ждёте письмо на электронную почту.

О магазине

Сайт интернет-магазина отличается минималистичным, но при этом стильным дизайном, где преобладает белый цвет. На домашней странице отображаются самые интересные предложения, из доступных площадке. Поисковая строка позволяет быстро искать нужные продукты, не тратя время на посещение разных категорий товаров.

Ссылки на информацию правового характера собраны в футере сайта. Там же есть строка для ввода e-mail специально для тех пользователей, которые планируют в будущем покупать на KeysFAN и хотят быть в курсе новостей обо всех распродажах, проводимых в интернет-магазине.

На сайте есть кнопка, которая позволяет быстро вернуться наверх страницы. Это радует. А вот что точно огорчает, так это отсутствие живого чата. В связи с этим при возникновении вопросов придётся писать в поддержку по адресу support@keysfan.com. Но сам магазин заявляет, что специалисты техподдержки работают в режиме 24/7 и исправно отвечают на все вопросы в кратчайшие сроки. Всё же, оперативность зависит от времени суток.

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