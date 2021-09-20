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Windows 10 Pro за $8.41 и скидки до 90% – стартовала осенняя распродажа в магазине KeysOFF

В рамках первой осенней акции у вас есть возможность выгодно купить полезные утилиты, ключи для Microsoft Office и лицензии для операционной системы Windows 10.
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KeysOFF, магазин ключей для популярного программного обеспечения, запускает временную осеннюю распродажу со скидками до 90%. В рамках первой осенней акции у вас есть возможность выгодно купить полезные утилиты, ключи для Microsoft Office и лицензии для операционной системы Windows 10.

Лучшие предложения

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Начнём с шестёрки лучших предложений. Точнее, с квартета или даже с трио. В этом разделе мы расскажем, как выгодно приобрести Windows 10 Pro, Microsoft Office 2016 Professional Plus и Office 2019 Professional Plus.

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Лицензия для операционной системы стоит немногим более 8 долларов. При этом два ключа комплектом вам на распродаже обойдутся менее чем в 13 долларов. Стоимость указана уже со скидкой. Вводить промокод вам не нужно.

Microsoft Office 2016 Professional Plus можно купить почти за 23 долларов. Но активировать программное обеспечение придётся по телефону. Версия с активацией онлайн обойдётся примерно на 3 доллара дороже.

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То же самое касается и издания 2019 года. Стоимость составляет примерно 30 долларов и 33 доллара. Ссылки на магазин указаны в таблице ниже.

Ключ
Цена
Магазин
Microsoft Windows 10 Professional
$8,41
Microsoft Windows 10 Professional (2 шт.)
$12,51
Microsoft Office 2016 Professional Plus (активация по телефону)
$22,76
Microsoft Office 2016 Professional Plus (активация онлайн)
$25,83
Microsoft Office 2019 Professional Plus (активация по телефону)
$29,93
Microsoft Office 2019 Professional Plus (активация онлайн)
$33,01

Windows 10 Home со скидкой 40%

Как вы поняли, лицензии для программного обеспечения Windows 10 в магазине KeysOFF стоят недорого. Но при покупке ключа для Windows 10 Home у вас есть возможность дополнительно сэкономить ещё 40% стоимости.

По акции одна лицензия стоит чуть менее 10 долларов. Да, немного дороже, чем Windows 10 Professional, что странно. Две лицензии обойдутся комплектом в 16 долларов 29 центов. В таком случае стоимость одного ключа составит в среднем чуть более 8 долларов.

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Для получения скидки нужно использовать промокод SOLE40. Именно он даёт дополнительную скидку в 40%. Он распространяется не только на Windows 10 Home. Активировать промокод можно при покупке Windows 10 Enterprise 2019 LTSC. В итоге, цена составит почти 11 долларов.

Этот же промокод позволит сэкономить 40% при заказе Windows Server Standard. В акции участвуют издания 2016 и 2019 годов. При этом стоимость с учётом 40-процентной скидки составляет по 19 долларов с небольшим. Точные цены и ссылки на магазин вы найдёте ниже в таблице.

Ключ
Промокод
Цена
Магазин
Windows 10 Home
SOLE40
$9,79
Windows 10 Home (2 шт.)
SOLE40
$16,29
Windows 10 Enterprise 2019 LTSC
SOLE40
$10,96
Windows Server 2019 Standard
SOLE40
$19,27
Windows Server 2016 Standard
SOLE40
$19,27

Windows 10 и MS Office со скидкой 50%

Магазин KeysOFF на осенней распродаже предлагает с 55-процентной скидкой лицензии к MS Office одним комплектом с ключами для операционной системы Windows 10. Издание Professional Plus 2016 года вместе с ключом для домашней редакции ОС обойдётся в примерно в 29 долларов. Microsoft Office 2019 Professional Plus повышает стоимость примерно на 10 долларов. А вот если заменить Windows 10 Home на Professional, цена практически не изменится.

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Также отметим, что в акции принимают участие наборы офисного программного обеспечения Microsoft Office 2016 Home & Student и Office 2019 Home & Student. Стоимость составляет примерно 36 долларов и 37 долларов соответственно.

Тут же есть и Microsoft Office 2019 Home & Business. С учётом 55-процентной скидки цена составляет порядка 51 доллара. А вот за такой же набор, но для macOS придётся отдать заметно больше (почти в 2,5 раза). Оценили даже с учётом скидки программное обеспечение почти в 117 долларов. Microsoft Office 2016 Home & Business для компьютеров на базе операционной системы macOS со скидкой 55% оценили примерно в 70 долларов.

Все точные цены и ссылки на магазин ключей KeysOFF указаны в таблице ниже. Для получения скидки 55% вам нужно будет ввести промокод SOLE55 во время оформления заказа.

Ключ
Промокод
Цена
Магазин
Microsoft Windows 10 Pro + Microsoft Office 2016 Professional Plus
SOLE55
$29,30
Microsoft Windows 10 Home + Microsoft Office 2016 Professional Plus
SOLE55
$29,61
Microsoft Office 2016 Home and Student
SOLE55
$35,41
Microsoft Windows 10 Pro + Microsoft Office 2019 Professional Plus
SOLE55
$38,68
Microsoft Windows 10 Home + Microsoft Office 2019 Professional Plus
SOLE55
$38,74
Microsoft Office 2019 Home and Student
SOLE55
$36,89
Microsoft Office 2019 Home and Business (Windows)
SOLE55
$50,73
Microsoft Office 2016 Home and Business (macOS)
SOLE55
$69,18
Microsoft Office 2019 Home and Business (macOS)
SOLE55
$116,69
Microsoft Visio 2019 Professional Plus
SOLE55
$19,67

Утилиты со скидкой до 90%

Напоследок давайте уделим внимание утилитам. Соответствующий раздел появился в магазине KeysOFF относительно недавно, несколько месяцев назад. Первая из доступных на распродаже утилит называется Wise Care 365. Она ориентирована на повышение стабильности, производительности и безопасности Windows. Программное обеспечение можно использовать для очистки реестра, диска и остальных компонентов в ПК.

Вторая утилита называется iBoysoft NTFS. Это софт для персональных компьютеров на операционной системе macOS компании Apple. Программное обеспечение даёт возможность избавиться от проблемы взаимодействия между Windows и macOS.

Третье предложение в нашем списке – Advanced SystemCare 14 Pro. Утилита представляет собой оптимизатор персональных компьютеров и позволяет быстро привести операционную систему Windows, очистив её от ненужных файлов.

Четвёртая утилита – это MacBooster 8. Она тоже используется для очистки операционной системы, но уже не Windows, а macOS. Программное обеспечение можно использовать для удаления нежелательных файлов и вредоносного ПО.

Total Uninstall Standard – ещё одна полезная утилита, которая предлагается по скидке на осенней распродаже. Стоимость по акции снижена до 8 долларов. Она подойдёт пользователям, которые желают отслеживать процессы установки для оптимизации накопителя.

Наконец, последняя утилита называется Ashampoo Photo Commander 16. Это удобное решение «всё в одном» для просмотра, обработки, конвертирования и публикации фото. Её стоимость составляет чуть более 15 долларов. Все остальные утилиты на распродаже стоят примерно 10 долларов. Заметим, что в случае с Wise Care 365 и Advanced SystemCare 14 Pro речь идёт о подписке на год, а на MacBooster 8 продаётся пожизненная лицензия.

Ключ
Цена
KeysOFF
Wise Care 365 (подписка на год)
$10,24
iBoysoft NTFS Standard
$10,24
Advanced SystemCare 14 Pro (подписка на год)
$10,24
MacBooster 8 (пожизненная подписка)
$10,24
Total Uninstall Standard
$10,24
Ashampoo Photo Commander
$15,36

Ассортимент

В магазине KeysOFF есть не только Microsoft Office, Windows 10 и утилиты. Тут вы можете приобрести игры для персонального компьютера. Правда, использовать промокоды для получения дополнительной скидки нельзя. Игры участия в распродаже не принимают.

Начнём с категории Origin. Тут вы найдёте проекты студии EA. FIFA 21 можно приобрести примерно за 70 долларов, хотя уже совсем скоро выходит новая часть популярной игры. В этом же разделе вас ждут Command & Conquer – The Ultimate Collection, APEX Legends, Star Wars Squadrons, Battlefield V и пр.

Вторая категория – Battlenet. В ней есть несколько частей Diablo и Call of Duty. Например, части Reaper of Souls и Battlechest обойдутся вам приблизительно в 23 доллара и 35 долларов соответственно. За шутеры придётся отдать порядка 70 долларов. Правда, выбор далеко не большой – Modern Warfare и Black Ops 4. Помимо Diablo и CoD здесь же есть Overwatch почти за 23 доллара в паре со StarCraft Remastered за 11 долларов.

Самый популярный раздел на сайте – Steam. Тут вам предлагают купить довольно хитовые проекты вроде Resident Evil 3 и Wasteland 3. Также можно обратить внимание на Biomutant, Vampire The Masquerade – Bloodlines 2 и DiRT 5, а самая доступная игра называется Truck & Logistics Simulator. Её стоимость составляет 36 долларов примерно.

И последний раздел с играми в магазине KeysOFF – Uplay Games. Здесь собрали игры из цифрового магазина компании Ubisoft. Стоимость большинства из них превышает 70 долларов. В этом разделе вы можете оформить заказ на Assassin's Creed Valhalla или предзаказать Far Cry 6.

Оформление заказа

Процедуру оформления заказа будем рассматривать на примере сразу трёх предложений: Windows 10 Professional, Wise Care 365 и Microsoft Office 2019 Home and Student. Их стоимость составляет 8,41 доллара, 10,24 доллара и 81,98 доллара соответственно.

На двух предложениях нажимаем Add to Cart и Continue, чтобы добавить в корзину и продолжить покупки. На странице третьей товарной позиции после Add to Cart нужно нажать Shopping Cart, чтобы перейти в корзину.

В корзине видим, что суммарная стоимость составляет чуть более 100 долларов. Это нас не устраивает. Цены Windows 10 Pro и Wise Care 365 указаны уже с учётом скидки. Чтобы снизить стоимость Microsoft Office 2019 Home and Student вам нужно ввести промокод SOLE55.

Далее нужно нажать Proceed to Checkout для перехода к оформлению заказа. На сайте вы можете не регистрировать аккаунт для совершения покупок. На первом этапе есть возможность выбрать пункт Checkout as Guest.

Затем, заполнив большую форму, остаётся только выбрать сервис Cwalletco, чтобы потом использовать для оплаты кошелёк PayPal. После оплаты вы получите письмо от KeysOFF на указанную при оформлении заказа электронную почту. В нём будут ключи для активации программного обеспечения и инструкция. Если остались вопросы, можете связаться с технической поддержкой по адресу service@keysoff.com или пообщаться с онлайн-консультантами на сайте, кликнув в правом нижнем углу на кнопку Contact customer service.

Заметим, что оформление заказа мы рассмотрели на примере трёх продуктов, но водить промокод пришлось только для одного из них. Проблемы могут возникнуть, если вы будете покупать ключи, например, для Windows 10 Home и Microsoft Office Home and Student. В таком случае придётся вводить промокоды SOLE40 и SOLE55. И вот тут есть проблема.

Всё дело в том, что промокод SOLE55 не действует на Windows 10 Home, в то время как SOLE40 заменяет собой код SOLE55. Простыми словами, использовать оба купона у вас не получится.

Если вы активируете в корзине промокод SOLE40, на 40% в цене упадёт и Windows 10 Home, и Microsoft Office Home and Student. После активации купона SOLE55, стоимость MS Office Home and Student опустится на 55%, а 40-процентная скидка на операционную систему пропадёт.

Если же вы захотите сначала ввести промокод SOLE55, ситуацию это не исправит. Сначала стоимость MS Office Home and Student будет снижена на 55%, но после активации SOLE40 размер скидки будет уменьшен с 55% до 40%.

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