Магазин ключей для ОП KeysOff запускает новую акцию. Распродажа называется Back to School. Мероприятие ориентировано на студентов и школьников, но если вы уже своё отучились, тоже можете принять в ней участие. В рамках ограниченной во времени акции в магазине можно приобрести ключи для Windows 10 и прочий софт со скидкой до 90%.

Обзор ассортимента магазина

Изначально рассмотрим сам магазин ключей для софта. На домашней страничке находится много игр. На данный момент на главной в закреплённых – Call of Duty Modern Warfare 2019 и Black Ops 4, Yakuza: Like a Dragon, Anno 1800 и ещё пара ходовых проектов.

На верхней панели в любой момент можно выбрать язык и валюту. Сайт не полностью русифицирован, и рубли становятся доступны только после перехода на русский язык.

В магазине KeysOff добавился раздел с утилитами относительно недавно. Все остальные категории остались, как и раньше. В EPIC GAMES можно найти Borderlands 3 с дополнениями и Deluxe-изданием стоимостью от 23 долларов до 116 долларов. В BATTLENET GAMES есть несколько частей Diablo по цене 23-35 долларов, StarCraft Remastered за 11 долларов с небольшим и две уже вышеупомянутые части CoD за 70 долларов.

Как и раньше, самые дорогие игры остаются в разделе UPLAY. Многие из них стоят от 70 долларов. Больше всего игр вас ждут в разделе STEAM. Стоимость варьируется от 36 долларов за Truck & Logistics Simulator до 120 долларов за NBA 2k21 (издание Mamba Forever).

Специальные предложения

И вот теперь пришла пора перейти к списку предложений на распродаже Back to School. Начнём с лицензий на Windows. Издание Professional по акции стоит менее 9 долларов. Это весьма неплохое предложение, учитывая официальную цену ключа для операционной системы в магазин компании Microsoft.

Но минус такой (OEM) лицензии заключается в том, что на два компьютера у вас её установить не получится. Если же вы являетесь счастливым обладателем сразу двух ПК, на которых нужно активировать операционную систему – расстраиваться раньше времени не нужно. Для вас тоже есть специальное предложение. Два ключа обойдутся примерно в 12,5 доллара, то есть это на 2 доллара дешевле в расчёте на штуку (по 6,25 доллара вместо 8,41 доллара).

В списке специальных предложений есть ещё кое-что. Это Microsoft Office Professional Plus. Магазин предлагает набор для офисной работы в двух редакциях: от 2019 года почти за 30 долларов и от 2016 года примерно за 23 доллара. В обоих случаях вы получаете полезные программы, включая Word и Excel.

Цены всех четырёх предложений указаны уже с учётом всевозможных скидок. То есть промокоды не требуются. В таблице ниже указаны точные цены на Windows 10 Professional и MS Office Pro Plus, а также ссылки, перейдя по которым вы сразу можете приступать к оформлению заказа в магазине KeysOff. Саму процедуру мы тоже рассмотрим, но немного позже.

Ключи Цена Купить Windows 10 Pro $8.41 Заказать Windows 10 Pro (2 шт.) $12.51 Заказать Microsoft Office 2016 Professional Plus $22.76 Заказать Microsoft Office 2019 Professional Plus $29.93 Заказать

Скидки 40%

Конечно же, на распродаже Back to School можно приобрести операционную систему Windows 10 Home. Домашняя редакция доступна с дополнительной скидкой в 40%. Для её получения требуется ввести промокод SOLE40. Несмотря на 40-процентный дисконт, стоит такая лицензия дороже, чем ключ для Windows 10 Pro. По акции стоимость составляет почти 10 долларов.

Две лицензии набором если покупать, то можно немного сэкономить, заплатив чуть более 16 долларов. Но предложение актуально лишь в том случае, если вам действительно нужны две лицензии. Иначе вы переплачиваете более 6 долларов, чтобы сэкономить 2 доллара, а второй ключ просто останется лежать «мёртвым грузом» и ждать своего времени.

Всё тот же промокод SOLE40 действует на другие предложения. Например, Windows 10 Enterprise 2019 LTSC с 40-процентной скидкой можно заказать почти за 11 долларов, а Windows Server Standard стоит чуть более 19 долларов. Речь касается изданий 2016 и 2019. Ссылки на товарные позиции и точные цены – в таблице, как всегда.

Ключи Промокод Цена Купить Windows 10 SOLE40 $9.79 Заказать Windows 10 SOLE40 $16.29 Заказать Windows 10 Enterprise LTSC 2019 SOLE40 $10.96 Заказать Windows Server 2019 Standard SOLE40 $19.27 Заказать Windows Server 2016 Standard SOLE40 $19.27 Заказать

Скидки 62%

Дальше – больше. Теперь поговорим о скидках в размере 62%. Для их получения нужно будет в корзине во время оформления заказа указать промокод SOLE62. Действует он на Windows 10 в комплекте с Microsoft Office 2019 / 2016 Professional Plus и на пакеты офисных программ по отдельности.

Итак, для начала пройдёмся по офисным пакетам. Сам Microsoft Office 2016 Home and Student можно купить за 35 долларов с небольшим с учётом 62-процентной скидки. Чуть более новая редакция (2019) обойдётся вам немного дороже – почти в 37 долларов с кодом SOLE62.

Владельцам MacBook и iMac тоже на распродаже Back to School есть что купить. Им магазин предлагает наборы Microsoft Office 2016 Home and Business и Office 2019 Home and Business. Стоимость с 62-процентной скидкой составляет примерно 70 долларов и 117 долларов соответственно.

При этом Microsoft Office 2019 Home and Business для операционной системы Windows обойдётся лишь в 51 долларов (чуть меньше даже). Как видим, владельцы компьютеров на ОС от Microsoft могут покупать программное обеспечение намного дешевле, чем пользователи решений Apple.

Теперь по-быстрому пройдёмся по комплектам. Их в данном разделе будет предусмотрено четыре: Windows 10 Home или Pro с Microsoft Office 2016 или 2016 Pro Plus. Профессиональное издание операционной системы вместе с редакцией MS Office 2016 стоит чуть более 29 долларов, как при замене Windows 10 Pro на Windows 10 Home.

Чтобы получить более новую редакцию Microsoft Office Professional Plus, придётся доплатить около 9 долларов вне зависимости от версии операционной системы. Все ссылки и точная стоимость – в таблице. Ещё раз напомним, что вводить нужно промокод SOLE62 для получения 62-процентной скидки.

Ключи Промокод Цена Купить Microsoft Office 2016 Professional Plus + Windows 10 Pro SOLE62 $29.30 Заказать Microsoft Office 2016 Professional Plus + Windows 10 Home SOLE62 $29.61 Заказать Microsoft Office 2016 Home and Student SOLE62 $35.41 Заказать Microsoft Office 2019 Professional Plus + Windows 10 Pro SOLE62 $38.68 Заказать Microsoft Office 2019 Professional Plus + Windows 10 Home SOLE62 $38.74 Заказать Microsoft Office 2019 Home and Student SOLE62 $36.89 Заказать Microsoft Office 2016 Home and Business (Windows) SOLE62 $50.73 Заказать Microsoft Office 2016 Home and Business (macOS) SOLE62 $69.18 Заказать Microsoft Office 2019 Home and Business (macOS) SOLE62 $116.69 Заказать Microsoft Visio 2019 Professional Plus SOLE62 $19.67 Заказать

Утилиты со скидкой до 90%

А теперь перейдём к утилитам. Они появились в магазине KeysOff относительно недавно, но уже предлагаются со скидкой до 90%. Стоимость указана уже с учётом скидки, то есть промокоды вводить ненужно. Как всегда, ссылки – в таблице вместе с точными ценами.

Итак, первая утилита называется Wise Care 365. Она применяется для повышения стабильности, производительности и безопасности Windows. Программное обеспечение отвечает за очистку реестра, диска и прочих компонентов ПК. Чуть более чем за 10 долларов по скидке предлагается подписка на год для одного пользователя.

Вторая утилита называется iBoysoft NTFS. Она ориентирована на использование в персональных компьютерах на macOS. Стоимость тоже составляет чуть более 10 долларов по акции. ПО будет полезно тем, кто хочет устранить проблему взаимодействия между Windows и macOS. Утилита берёт на себя задачу обеспечения доступа к чтению и записи любой версии файловой системы NTFS в среде macOS.

Третье предложение распродажи Back to School – Advanced SystemCare 14 Pro. И эта утилита тоже стоит порядка 10 долларов. Но тут речь о подписке для одного ПК на год. Мы имеем дело с универсальным оптимизатором, обеспечивающим возможность полной очистки Windows.

Следующая утилита – MacBooster 8. Угадайте её цену. Да, около 10 долларов. Но зато мы получаем пожизненную лицензию. Из названия понятно, что программное обеспечение ориентировано на компьютеры с macOS. Оно занимается очисткой операционной системы от нежелательных файлов и вредоносного ПО.

Total Uninstall Standard – пятая утилита. И она стоит немногим более 10 долларов. Программа да1т возможность весьма оперативно избавляться от ненужных файлов, который лишь занимают свободное пространство на диске. Она же отвечает за оптимизацию накопителя.

Наконец, шестая утилита называется Ashampoo Photo Commander 16. И она стоит внезапно более 15 долларов. Это хорошее решение для просмотра, редактирования, конвертирования и публикации фото. Все ссылки собраны ниже в таблице.

Утилита Цена Купить Wise Care 365 $10.24 Заказать iBoysoft NTFS $10.24 Заказать Advanced SystemCare 14 Pro $10.24 Заказать MacBooster 8 $10.24 Заказать Total Uninstall Standard $10.24 Заказать Ashampoo Photo Commander 16 $15.36 Заказать

Покупка и оплата

Мы пропустим процесс регистрации в магазине KeysOff, поскольку это необязательная процедура. Перейдём по ссылке из первой таблицы на Windows 10 Professional и рассмотрим процедуру оформления заказа.

Для начала жмём Add to Cart и Shopping Cart. Клик по первой кнопке добавит лицензию в корзину, а по второй – отправит нас туда. Так как ключ для Windows 10 Pro является специальным предложением распродажи Back To School, промокод не требуется. Если же вы захотите купить что-то другой, вводить купон нужно в поле Apply Coupon.

К слову, тут есть важный нюанс. В случае заказа ключей, на которые действуют промокоды SOLE62 и SOLE40, придётся оформлять два заказа. Связано это с тем, что купон SOLE62 деактивирует SOLE40 и наоборот. Это нужно помнить, чтобы не профукать скидку.

Теперь вернёмся к корзине. Для оформления заказа нужно нажать кнопку Proceed to Checkout. Система предложить войти в личный кабинет, но можно остаться гостем или выбрать Register. Для этого есть соответствующие радиокнопки слева. Окно для входа в аккаунт располагается справа.

Выбираем Checkout as Guest и переходим к заполнению большой формы. Нам нужно ввести домашний адрес, номер телефона, а главное – адрес электронной почты. Именно на него будет отправлено письмо с ключом для активации операционной системы Windows 10 Pro.

Далее через сервис Cwalletco выбираем платёжную систему PayPal, предварительно нажав кнопку Place Order. Ключ будет отправлен сразу же после подтверждения транзакции. Есть вопросы? Их можно задать в живом чате сразу на сайте или по e-mail, написав поддержке по адресу service@keysoff.com.