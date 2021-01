Начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Многие магазины, которые занимаются продажи ключей для программного обеспечения, уже успели в 2021 году провести первую распродажу. Почти четыре недели исключением оставалась площадка GoDeal24. Но сейчас магазин исправил ситуацию и запустил свою первую распродажу в новом году, в рамках которой ключ для операционной системы Windows 10 Professional купить можно менее чем за 8 долларов.

Ассортимент магазина GoDeal24

Ненадолго отложим обзор лучших предложений в интернет-магазине, доступных на первой распродаже в 2021 году. Для начала познакомимся с GoDeal24 и рассмотрим, что ещё есть в ассортименте помимо лицензий на операционные системы и офисное программное обеспечение от компании Microsoft. А есть на сайте масса других интересных предложений. Правда, уже без таких привлекательных скидок.

Если посмотреть на главную страницу, можно сделать вывод, что основной акцент сделан на игры. Они разделены на несколько категорий в зависимости от цифрового магазина. К слову, отдельной категории для Windows и Microsoft Office так и не появилось. Для игр отведены следующие разделы:

Steam

Uplay

Origin

Epic Games

Давайте же кратко рассмотрим каждую из категорий. В разделе Steam самая дорогая игра называется NBA 2K21 – Mamba Forever Edition. За ключ для неё придётся отдать 120 долларов примерно. Почти вдвое дешевле стоит Yakuza: Like a Dragon | Day Ichi Edition – около 73 долларов. Ещё на 5 долларов дешевле можно купить ключ к The Outer World, а хит Death Stranding обойдётся почти в 60 долларов.

В разделе Uplay дешевле всех стоит ключ на Far Cry 3. Его можно приобрести приблизительно за 9 долларов. Самые дорогие предложения – Beyond Good and Evil 2 и Tom Clancy’s Rainbow Six Siege. За каждую из игр придётся отдать свыше 70 долларов. Стоимость Watch Dogs 2 составляет около 28 долларов.

В категории Origin выбор довольно скромный – только пять предложений. Симулятор жизни Sims 4 стоит около 34 долларов. Примерно столько же придётся отдать за дополнение Cat and Dogs. Почти по 50 долларов стоят Need for Speed Heat, Star Wars Squadrons и футбольный симулятор FIFA 19.

Раздел Epic Games тоже выбором не блещет. В районе 15 долларов оценены лицензии Beyond: Two Souls и heavy Rain. Цена Borderlands 3 – Moxxi’s Heist of the Handsome Jackpot составляет 23 долларов, а Detroit: Become Human стоит на 10 долларов дороже. Самая дорогая игра – Control. Он стоит чуть более 51 доллара.

Как мы отмечали, найти ключи для Windows и MS Office так просто не получится ввиду отсутствия соответствующих категорий. Для этого придётся воспользоваться поисковой строкой, которая позволяет быстро найти нужный продукт. Если вы не хотите тратить своё время на поиски, можете перейти на специальную страницу, где доступны лицензии со скидкой 50%-62%. Для этого нажмите сюда.

В самом верху главной страницы сайта GoDeal24 вы можете выбрать язык. Русский в списке присутствует наряду с французским, английским, немецким и другими. При этом русификация сайта неполная. Поэтому если вы имеете хотя бы базовые знания английского, можете смело пользоваться сервисом, не переключаясь на русский. А вот рубли в списке доступных валют отсутствуют.

Ответы на любые вопросы можно найти, перейдя в соответствующие разделы по ссылкам внизу домашней страницы. Прежде чем перейти к покупке, стоит ознакомиться с особенностями доставки, способом оплаты и условиями возврата. Заметим, что магазин гарантирует возврат 100% средств, если после оплаты ключ не будет доставлен. О самом процессе оплаты мы поговорим немного позже. А теперь перейдём к списку самых лучших предложений в рамках первой распродажи GoDeal24 в 2021 году, включая Windows 10 Professional для одного персонального компьютера менее чем за 8 долларов.

Специальные предложения – ключ для Windows 10 Pro за $7,45

Первый блок скидок касается MS Office и операционной системы компании Microsoft. Отметим сразу, что магазин продаёт OEM-лицензии на Windows. Это означает, что программное обеспечение не получится сохранить при замене аппаратного обеспечения.

Другими словами, если вы купите новую материнскую плату, ключ на операционную систему тоже придётся приобретать новый. При этом OEM-лицензия не является именной, т.е. условный ноутбук вы можете без проблем передарить кому-то без необходимости в использовании нового ключа для Windows.

Итак, если вы готовы мириться с ограничениями OEM-лицензии, то купить такую для операционной системы Windows 10 Professional можно менее чем за 8 долларов. При этом два ключа в комплекте обойдутся не в 15 долларов, на примерно на 3,5 доллара дешевле, т.е. около 6 долларов за штуку.

Также магазин предлагает со скидкой ключи для Microsoft Office Professional Plus. Издание 2016 года стоит почти 23 доллара, а версия 2019 года – около 29 долларов. В обоих случаях речь идёт о лицензии для одного персонального компьютера. Напомним, что вне зависимости от года выпуска пакета после установки вы получаете доступ к Word, Excel, Publisher, Outlook, PowerPoint, SharePoint и Skype для бизнеса. Все ссылки на магазин и точные цены указаны в таблице ниже.

Специальные предложения # Ключ Цена по акции В магазин 1 Microsoft Windows 10 Professional (1 ПК) $7,43 Купить 2 Microsoft Windows 10 Professional (2 ПК) $11,53 Купить 3 Microsoft Office 2016 Professional Plus (1 ПК) $22,81 Купить 4 Microsoft Office 2019 Professional Plus (1 ПК) $28,96 Купить

Скидки 50%

Следующий блок посвящён предложениям со скидкой 50%. Для её активации нужно использовать промокод DLE50. Выше мы писали о ключах для профессионального издания Windows 10, а теперь поговорим о домашней редакции. Стоимость одной лицензии на Windows 10 Home стоит чуть более 8 долларов, а двух – менее чем 14 долларов.

Windows 10 Enterprise 2019 LTSC для одного персонального компьютера обойдётся примерно в 9 долларов. Данная версия операционной системы от Microsoft нацелена на работу в ПК в коммерческом сегменте. Она отличается стабильностью работы и отсутствием функциональных обновлений.

В этой версии ОС отсутствует магазин Microsoft Store наряду с браузером Microsoft Edge и виртуальным помощником Cortana. Предустановленные пользовательские UWP-приложения вместе с OneDrive также были вырезаны.

Наконец, со скидкой 50% можно заказать лицензию на серверную операционную систему Windows Server 2019 Standard почти за 16 долларов. Она отличается высоким уровнем безопасности. Все точные цены и ссылки на магазин ждут вас в таблице ниже.

Скидки 50% # Ключ Промокод Цена по акции В магазин 1 Microsoft Windows 10 Home (1 ПК) DLE50 $8,16 Купить 2 Microsoft Windows 10 Home (2 ПК) DLE50 $13,57 Купить 3 Microsoft Windows 10 Enterprise 2019 LTSC (1 ПК) DLE50 $9,13 Купить 4 Microsoft Windows Server 2019 Standard (1 ПК) DLE50 $16,06 Купить

Скидки 55%

Теперь поговорим о скидках в размере 55%. Снизить стоимость на 55% позволяет промокод DLE55. Менее чем за 16 долларов по акции можно приобрести годовую подписку для одного пользователя на пакет MS Office 365 Professional Plus. В комплекте с операционной системой Windows 10 Home/Professional подписка обойдётся примерно в 21-22 доллара.

При желании вы можете покупать не весь пакет Microsoft Office, а отдельные продукты. Например, почти за 20 долларов можно купить Microsoft Visio Professional Plus для одного ПК. MS Project Professional Plus стоит на 3 доллара дороже.

Владельцам компьютеров Apple на операционной системе macOS можно порекомендовать MS Office Home & Business. Версия 2016 года стоит около 44 долларов. Для покупки издания 2019 нужно заплатить на 16 долларов больше.

Скидки 55% # Ключ Промокод Цена по акции В магазин 1 Microsoft Office 365 Professional Plus (1 ПК / 1 год) DLE55 $15,57 Купить 2 Microsoft Office 365 Professional Plus (1 ПК / 1 год) + Windows 10 Professional (1 ПК) DLE55 $21,11 Купить 3 Microsoft Office 365 Professional Plus (1 ПК / 1 год) + Windows 10 Home (1 ПК) DLE55 $21,75 Купить 4 Microsoft Visio Professional Plus 2019 (1 ПК) DLE55 $19,67 Купить 5 Microsoft Project Professional Plus 2019 (1 ПК) DLE55 $23,11 Купить 6 Microsoft 2016 Home & Business (macOS) DLE55 $43,55 Купить 7 Microsoft 2019 Home & Business (macOS) DLE55 $59,96 Купить

Скидки 62%

Наконец, последний блок посвящается комплектам Windows + MS Office. Приблизительно по 25 долларов стоят бандлы Windows 10 Home с пакетом Microsoft Office 2016 Professional Plus. Для получения скидки в размере 62% нужно использовать купон DLE62.

Если вы хотите получить последнюю версию MS Office Professional Plus, то издание 2019 года стоит примерно 35 долларов как с домашним, так и с профессиональным изданием Windows 10. Ссылки на интернет-магазин добавлены в таблицу.

Скидки 62% # Ключ Промокод Цена по акци и В магазин 1 Microsoft Windows 10 Professional (1 ПК) + Office 2019 Professional Plus (1 ПК) DLE62 $34,92 Купить 2 Microsoft Windows 10 Home (1 ПК) + Office 2019 Professional Plus (1 ПК) DLE62 $35 Купить 3 Microsoft Windows 10 Professional (1 ПК) + Office 2016 Professional Plus (1 ПК) DLE62 $24,74 Купить 4 Microsoft Windows 10 Home (1 ПК) + Office 2016 Professional Plus (1 ПК) DLE62 $25,01 Купить

Регистрация, оплата и доставка

Процесс покупки очень простой. Пользователям предлагается несколько способов оплаты. Мы рекомендуем использовать PayPal. Само собой, доставка бесплатная, поскольку ключ будет отправлен в письме на электронную почту. При возникновении вопросов можно отправить письмо по адресу service@godeal24.com.

Процесс покупки рассмотрим на примере бандла Windows 10 Professional + MS Office 2019 Professional Plus. Цена составляет почти 92 доллара. В корзине вводим промокод DLE62 и снижаем стоимость на 62% – до 34,92 доллара. Регистрацию при желании можно пропустить.

В форме Billing Information нужно ввести имя, фамилию, правильный адрес электронной почты, страну, город, домашний адрес, почтовый индекс и номер телефона. Далее выбираем сервис Cwalletco и платёжную систему PayPal. После оплаты ключ будет прислан на указанный e-mail в течение нескольких минут.