Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Компания AMD начала продавать видеокарту Radeon RTX 6800 XT. Рекомендованная цена новинки составила 650 долларов. Как показали тесты TechSpot, графический ускоритель «красного» гиганта практически не уступает в играх адаптеру NVIDIA GeForce RTX 3080 стоимостью 700 долларов.

реклама

GPU новинки выполняется по 7-нанометровому технологическому процессу и работает на частоте 2015/2250 МГц. В то же время GeForce RTX 3080 построена на базе 8-нанометрового видеочипа с частотой 1440/1710 МГц. Но по количеству потоковых процессоров модель AMD уступает конкуренту – 4608 против 8704.

анонсы и реклама Ryzen 7 5800X для сборки компа в Регарде Упала цена 2070S ASUS Gaming 7 видов RTX 3070 и лучшие цены в XPERT.RU Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта Скидки 70% - Черная пятница в Ситилинке 4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все Обвал цен на RTX 2070 SUPER Дешевая 3080 MSI в Compeo.ru RTX 3070 дешевле всего в XPERT.RU

Radeon RX 6800 XT получила 16 ГБ видеопамяти GDDR6 с пропускной способностью 512 ГБ/сек и эффективной частотой 16 ГГц. Потребление видеокарты – 300 Вт. GeForce RTX 3080 имеет на 6 ГБ меньше VRAM, но эффективная частота повышена до 19 ГГц, а пропускная способность – до 760 ГБ/сек. Также нужно отметить использование VRAM GDDR6X. TGP – 320 Вт.

Среднее количество FPS в игре Godfall при разрешении QHD составило 100 к/сек, что позволило видеокарте AMD расположиться между GeForce RTX 3080 (88 к/сек) и GeForce RTX 3090 (104 к/сек). При повышении разрешения до 4K ULTRA конкуренты сравнялись на отметке 59 к/сек, а более дорогая модель GeForce RTX 3090 выдавала 68 к/сек.

реклама

В Watch Dogs: Legion модель компании AMD немного уступила решениями NVIDIA, зато отыгралась в Assassin’s Creed Valhalla. Так, при разрешении QHD видеокарта Radeon RX 6800 XT обошла и GeForce RTX 3080, и даже GeForce RTX 3090. Та же картина наблюдалась и в DiRT 5.

В Death Stranding при QHD вновь новинка AMD стала лидером, но в 4K UHD пропустила вперёд две топовые видеокарты NVIDIA. В Microsoft Flight Simulator модель Radeon RX 6800 XT провалилась, выдав в среднем 33 к/сек. Правда, даже GeForce RTX 3090 смогла обеспечить лишь 44 к/сек.

реклама

В игре Shadow of the Tomb Raider видеокарта AMD вновь оказалась за спинами графических адаптеров «зелёного» гиганта. То же самое наблюдалось в F1 2020m To, Clancy’s Rainbow Six Siege и Gears при разрешении 4K UHD. В формате QHD ускоритель Radeon RX 6800 XT обходит как минимум одного конкурента, то и сразу двух.

реклама

Средняя частота кадров во всех играх у Radeon RX 6800 XT составила 157 FPS при разрешении 1440p. У GeForce RTX – 165 FPS, а у GeForce RTX 3080 – 153 FPS. В Full HD новинка оказалась лидером – 197 FPS против 195 FPS и 185 FPS соответственно. А вот в 4K UHD она уступила обеим видеокартами NVIDIA, набрав 93 FPS. Детальнее с результатами тестов можно ознакомиться на этой странице.