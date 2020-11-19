AMD Radeon RX 6800 XT не уступает NVIDIA GeForce RTX 3080 в играх – тест TechSpot
Компания AMD начала продавать видеокарту Radeon RTX 6800 XT. Рекомендованная цена новинки составила 650 долларов. Как показали тесты TechSpot, графический ускоритель «красного» гиганта практически не уступает в играх адаптеру NVIDIA GeForce RTX 3080 стоимостью 700 долларов.
реклама
GPU новинки выполняется по 7-нанометровому технологическому процессу и работает на частоте 2015/2250 МГц. В то же время GeForce RTX 3080 построена на базе 8-нанометрового видеочипа с частотой 1440/1710 МГц. Но по количеству потоковых процессоров модель AMD уступает конкуренту – 4608 против 8704.
Radeon RX 6800 XT получила 16 ГБ видеопамяти GDDR6 с пропускной способностью 512 ГБ/сек и эффективной частотой 16 ГГц. Потребление видеокарты – 300 Вт. GeForce RTX 3080 имеет на 6 ГБ меньше VRAM, но эффективная частота повышена до 19 ГГц, а пропускная способность – до 760 ГБ/сек. Также нужно отметить использование VRAM GDDR6X. TGP – 320 Вт.
Среднее количество FPS в игре Godfall при разрешении QHD составило 100 к/сек, что позволило видеокарте AMD расположиться между GeForce RTX 3080 (88 к/сек) и GeForce RTX 3090 (104 к/сек). При повышении разрешения до 4K ULTRA конкуренты сравнялись на отметке 59 к/сек, а более дорогая модель GeForce RTX 3090 выдавала 68 к/сек.
реклама
В Watch Dogs: Legion модель компании AMD немного уступила решениями NVIDIA, зато отыгралась в Assassin’s Creed Valhalla. Так, при разрешении QHD видеокарта Radeon RX 6800 XT обошла и GeForce RTX 3080, и даже GeForce RTX 3090. Та же картина наблюдалась и в DiRT 5.
В Death Stranding при QHD вновь новинка AMD стала лидером, но в 4K UHD пропустила вперёд две топовые видеокарты NVIDIA. В Microsoft Flight Simulator модель Radeon RX 6800 XT провалилась, выдав в среднем 33 к/сек. Правда, даже GeForce RTX 3090 смогла обеспечить лишь 44 к/сек.
реклама
В игре Shadow of the Tomb Raider видеокарта AMD вновь оказалась за спинами графических адаптеров «зелёного» гиганта. То же самое наблюдалось в F1 2020m To, Clancy’s Rainbow Six Siege и Gears при разрешении 4K UHD. В формате QHD ускоритель Radeon RX 6800 XT обходит как минимум одного конкурента, то и сразу двух.
реклама
Средняя частота кадров во всех играх у Radeon RX 6800 XT составила 157 FPS при разрешении 1440p. У GeForce RTX – 165 FPS, а у GeForce RTX 3080 – 153 FPS. В Full HD новинка оказалась лидером – 197 FPS против 195 FPS и 185 FPS соответственно. А вот в 4K UHD она уступила обеим видеокартами NVIDIA, набрав 93 FPS. Детальнее с результатами тестов можно ознакомиться на этой странице.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила