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Прощаемся с BlackBerry и вспоминаем знаковые гаджеты бренда за 24 года

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Канадская компания BlackBerry в 1996 году анонсировала первое мобильное устройство, которое вышло под брендом RIM (Research In Motion). С тех пор производитель выпустил несколько десятков «звонилок», после чего перешёл на Android-смартфоны. Главная фишка решений бренда из Канады – наличие QWERTY-клавиатуры, которая отличает телефоны BlackBerry от массы девайсов других производителей.

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Сейчас наступило время «второго» прощания с брендом. Ещё в 2016 году генеральный директор Джон Чен заявил о прекращении выпуска собственных смартфонов. Несмотря на это, несколько новых моделей мы всё-таки увидели, но выпустила их китайская компания TCL Corporation. В то же время сама BlackBerry сконцентрировалась на разработке программного обеспечения.

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На днях TCL Corporation заявила о том, что больше на рынке новые смартфоны под брендом BlackBerry появляться не будут. Контракт истекает 3 февраля текущего года. Более того, уже 31 августа 2020 года компания прекращает продажи существующих моделей, а к 2022 году будет прекращена поддержка реализованных аппаратов. В связи с этим предлагаем вспомнить несколько лучших телефонов, которые были представлены за более чем двадцать лет.

Первый аппарат назывался RIM Inter@ctive 950. Его вы можете видеть на изображении ниже. Он представляет собой симбиоз коммуникатора и пейджера. Несмотря на то, что устройство показали ещё в прошлом веке, уже тогда оно могло обеспечить доступ к электронной почте, позволяло добавлять пометки в календарь и создавать заметки.

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RIM Inter@ctive 950

Мобильное устройство не считалась телефоном, поскольку было лишено его главной функции. Так, звонить с RIM Inter@ctive 950 было нельзя.

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Исправили это в модели BlackBerry 5810. Помимо появления возможности совершать звонки, телефон даже обзавёлся браузером и мог отправлять текстовые сообщения.

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BlackBerry 5810

Несмотря на то, что с BlackBerry 5810 можно было звонить, динамика в телефоне не оказалось, как и микрофона. Для нормального разговора с собеседником приходилось подключать гарнитуру. Зато в отличие от множества современных смартфонов наушники входили в комплект поставки.

Уже в новом тысячелетии компания анонсировала первый телефон, оборудованный цветным экраном. Новинка получила имя BlackBerry 7210. Девайс выпустил в 2004 году и тогда же суммарные продажи мобильных гаджетов перевалили за 1 млн штук. В течение десяти месяцев было продано ещё столько же аппаратов.

BlackBerry 7210

До 2006 года компания акцентировала внимание только на корпоративном сегменте, но ввиду большого успеха BlackBerry приняла решение приступить к выпуску устройств, ориентированных на простых пользователей из Канады и Соединённых Штатов.

Воплотить задуманное компании помогла модель BlackBerry 8120 ­– первый смартфон канадского бренда, оснащённый камерой. Её разрешение составило 2 Мп. Кроме того, тогдашняя новинка смогла похвастаться приложением для воспроизведения музыки.


BlackBerry 8120

Смартфон выделялся дизайном в стиле корпоративных устройств и упрощённой клавиатурой. Он получил 2,2-дюймовый экран разрешением 240 х 260 точек, а сердцем устройства стал 32-битный процессор Intel XScale PXA272 с частотой 312 МГц. Модель также обзавелась аккумулятором на 900 мАч, Bluetooth 2.0, Wi-Fi и портом mini-USB 2.0.

Отметим, что в 2006 году ещё не был представлен первый iPhone, и решений на базе операционной системы Android тоже не существовало. Nokia продавала свои смартфоны только на территории Евразии. В связи с этим единственными конкурентами BlackBerry на североамериканском рынке были несколько моделей на базе операционной системы Windows Mobile и коммуникаторы компания Palm.

Теперь переходим к «золотой поре» канадского бренда, которая, увы, продлилась недолго. Несмотря на старт производства смартфонов для простых пользователей, компания оставалась сосредоточенной на бизнес-клиентах. BlackBerry продолжила наращивать финансовые показатели благодаря развитию веб-сервисов для ведения бизнеса.

В 2009 году состоялся анонс BlackBerry Bold 9000. Это аппарат с QWERTY-клавиатурой и 2,6-дюймовым дисплеем разрешением 480 х 320 пикселей. Смартфон работал на базе операционной системы BlackBerry OS, а мозгом был чип с частотой 624 МГц.

BlackBerry Bold 9000

Модель могла похвастаться 2-мегапиксельной камерой с поддержкой записи видео, разъёмом для наушников, 128 МБ ОЗУ и накопителем на 1 ГБ. Ёмкость аккумулятора составляла 1500 мАч. BlackBerry Bold 9000 стал первым смартфоном компании с модулем GPS на борту.

Дебютным гаджетом бренда с сенсорным дисплеем оказалась модель BlackBerry Storm 9500. Экран был построен на матрице TFT с разрешением 360 х 480 точек, диагональ которой составляла 3,25 дюйма.

Аппаратная платформа основана на процессоре Qualcomm MSM7600 с ядрами частотой 528 МГц и графическим ускорителем Adreno 130. Девайс получил 128 МБ оперативной и 1 ГБ энергонезависимой памяти.


BlackBerry Storm 9500

Разрешение камеры составило 3,15 Мп. Она получила фазовую автофокусировку и возможность записывать видео в 320p. В BlackBerry Storm 9500 также были адаптеры Bluetooth 2.0, Wi-Fi, модуль GPS, выход под наушники и АКБ на 1400 мАч. Заряжалась батарея через порт micro-USB.

Как уже упоминалось, продажи смартфонов BlackBerry к середине «нулевых» достигли 2 млн единиц. К 2009 году компания уже смогла продать свыше 50 млн гаджетов по всему миру. БОльшими объёмами могла похвастаться только компания Nokia. Но вот финансовые показатели у BlackBerry были лучше, чем у любого из конкурентов на рынке.

Отметка 100 млн проданных телефонов BlackBerry покорилась в 2010 году. Но уже на тот момент на рынке были смартфоны компаний Apple, Samsung, Motorola и HTC. Последние три фирмы были партнёрами Google.

Рынок менялся, и BlackBerry пыталась приспособиться к новым трендам. В начале второго десятилетия нового века компания решила анонсировать планшетный компьютер BlackBerry PlayBook. Он получил 7-дюймовый экран с разрешением 600 х 1024 точки, процессор TI OMAP 4460 с двумя ядрами, которые трудились на частоте 1,5 ГГц, и стереодинамики.

BlackBerry PlayBook

Планшет обзавёлся сразу двумя камерами – основной на 5 Мп и фронтальной на 3 Мп. При этом обе могли записывать видео в формате Full HD. Также модели достались аккумулятор ёмкостью 4800 мАч и чип NFC.

Однако, успеху BlackBerry PlayBook помешало программное обеспечение на базе QNX. Программисты даже разработали специальный эмулятор для запуска Android-приложений, но он не смог исправить ситуацию. Лишь за год акции BlackBerry упали в цене примерно в пять раз, а основатель компании Майк Лазаридис ушёл из фирмы. Исполнительным директором стал бывший руководитель Siemens Торстен Хайнс.

Одним из самых необычных решений компании времён заката стал смартфон BlackBerry Passport. Он получил 4,5” экран LCD с разрешением 1440 х 1400 точек, 2-Мп фронталку и основную камеру разрешением 13 Мп.

BlackBerry PassportВ основу модели лёг чип Snapdragon 801, выполненный по 28-нанометровой технологии, пиковая частота которого составила 2,26 ГГц. BlackBerry passport мог похвастаться 3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ постоянной памяти, стереодинамиками и аккумулятором ёмкостью 3450 мАч. Смартфон оказался весьма долгоиграющим. На полном заряде он мог работать двое суток. За несколько часов с момента старта продаж было продано 200 000 устройств.

Последним смартфоном компании на базе проприетарной операционной системы стала модель BlackBerry Classic. Это был знаковый для бренда аппарат, который пользовался большим спросом. Девайс получил фирменную QWERTY-клавиатуру и механическую клавишу навигации, хотя сенсорное управление тоже было предусмотрено, как дань моде.


BlackBerry Classic

«Классическая» модель была оборудована чипом Snapdragon S4 Plus с четырьмя ядрами частотой 1,5 ГГц. Вместимость накопителя составила 16 ГБ, а оперативной памяти – 2 ГБ. В BlackBerry Classic была основная камера на 8 Мп, фронтальная на 2 Мп, экран 3,5” с разрешением 720 х 720 точек и аккумулятор на 2515 мАч, который мог обеспечить почти сутки работы без подзарядки при большой нагрузке.

В 2015 году вышел первый смартфон BlackBerry на базе операционной системы Android. По иронии судьбы он стал последним «собственным» телефоном компании. Далее производством гаджетов занималась китайская корпорация TCL Corporation.

BlackBerry Priv

Аппарат получил название BlackBerry Priv. Смартфон исполнен в форм-факторе слайдера. За 5,4-дюймовой OLED панелью с разрешением 2K скрывается QWERTY-клавиатура. Под капотом установлен процессор Snapdragon 808, выполненный по технологии 20 нм.

Модель несёт на борту 3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ постоянной памяти. Основная камера имеет оптическую стабилизацию, сенсор на 18 Мп и оптику от Schneider-Kreuznach. Также нашлось место для аккумулятора ёмкостью 3410 мАч, 2-мегапиксельной фронталки и NFC.

После этого под брендом BlackBerry было анонсировано ещё несколько смартфонов. Например, модели DTEK50 и DTEK60 остались без QWERTY-клавиатуры, как и устройства Evolve и Evolve X.

Последним смартфоном, который был анонсирован под легендарным канадским брендом, является модель BlackBerry key2 LE. Её вы можете видеть на фотографии ниже.


BlackBerry key2 LE

Аппарат был представлен в августе 2018 года. Она оборудован клавиатурой, имеет пластиковый корпус с металлической рамкой и экран диагональ 4,5 дюйма на базе матрицы IPS.

Вычислительным центром BlackBerry Key2 LE выступает 14-нанометровый процессор Snapdragon 636 в паре с 4 ГБ оперативной памяти. Накопитель характеризуется вместимостью 32/64 ГБ в зависимости от комплектации. Основная камера получила сенсоры на 13 Мп и 5 Мп, а фронталка – на 8 Мп. Также отметим NFC и аккумулятор ёмкостью 3000 мАч.

Было у BlackBerry ещё много умных гаджетов. Но они не пользовались большой популярностью. Так, в ассортименте компании есть модели Q5, Z30, Keyone, Motion, Aurora, Leap, Porsche Design P’9983 и ещё несколько десятков устройств.

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