8 ГБ существенно ограничивают возможности RTX 3070.

Экономия на объёме видеопамяти в видеокартах NVIDIA GeForce RTX 30 среднего класса стала проявляться в новых играх. Наиболее обсуждаемой в последнее время является видеокарта GeForce RTX 3070, потенциал которой существенно ограничивают 8 ГБ видеопамяти. Конкурент в лице AMD Radeon RX 6800 выглядит куда увереннее со своими 16 ГБ и Infinity Cache, больший объём памяти помогает и в трассировке лучей, где NVIDIA обычно доминировала. В связи с этим набирают популярность эксперименты по увеличению видеобуфера RTX 3070, мастера перепаивают чипы памяти на более ёмкие и получают заветные 16 ГБ, с которыми видеокарта работает гораздо лучше. Специалисты YouTube канала Hardware Unboxed тоже решили сделать подобное сравнение, но пошли иным путём, не стали переделывать RTX 3070, а приобрели профессиональный аналог с большим объёмом видеопамяти — NVIDIA RTX A4000 на 16 ГБ.

Характеристики графических процессоров GeForce RTX 3070 и RTX A4000 несколько отличаются, по количеству активных блоков конфигурация GA104 в последней ближе к RTX 3070 Ti, однако профессиональная модель имеет меньшие частоты и меньший лимит мощности, в результате её вычислительная производительность на операциях FP32 тоже немного меньше, так что можно говорить о некотором паритете. А вот видеопамять видеокарт отличается только по объёму, общая пропускная способность равна 448 ГБ/с для обеих моделей.

За секунду до этого частота кадров на RTX 3070 была около 60 к/с. Источник: Hardware Unboxed, YouTube

Сравнение начинается с The Last of Us Part 1 и в этой игре GeForce RTX 3070 сразу же даёт слабину на ультра настройках при разрешении 1080p. Главная проблема — периодическое резкое снижение частоты кадров, игра превращается в слайд-шоу. В то же время никаких проблем для RTX A4000, в видеопамять которой сразу уместилось более 11 ГБ игровых материалов, Radeon RX 6800 ещё быстрее. Если не учитывать фризы на RTX 3070, по частоте кадров в моменте RTX A4000 быстрее примерно на 35…37%.

Похожая ситуация наблюдается и в других протестированных играх. В Hogwarts Legacy по началу RTX 3070 отрисовывает больше кадров, но затем снова появляются фризы, которых на RTX A4000 нет совсем. На RTX 3070 вообще нельзя запустить ремейк Resident Evil 4 с трассировкой лучей и высококачественными текстурами, но RTX A4000 справляется с такими настройками и отрисовывает около 80 к/с. Интересная ситуация в Forspoken, здесь RTX 3070 быстрее RTX A4000, но если приглядеться, на видеокарте с 8 ГБ видеопамяти качество текстур гораздо хуже при одинаковых настройках — игра просто не загружает текстуры в полном разрешении. В A Plague Tale: Requiem нехватка видеопамяти не даёт комфортно играть на ультра настройках с лучами при разрешении 1440p, а в The Callisto Protocol приводит к частому существенному падению производительности.