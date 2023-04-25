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Hardware Unboxed сравнили в играх GeForce RTX 3070 8 ГБ с профессиональным аналогом RTX A4000 16 ГБ
8 ГБ существенно ограничивают возможности RTX 3070.
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Экономия на объёме видеопамяти в видеокартах NVIDIA GeForce RTX 30 среднего класса стала проявляться в новых играх. Наиболее обсуждаемой в последнее время является видеокарта GeForce RTX 3070, потенциал которой существенно ограничивают 8 ГБ видеопамяти. Конкурент в лице AMD Radeon RX 6800 выглядит куда увереннее со своими 16 ГБ и Infinity Cache, больший объём памяти помогает и в трассировке лучей, где NVIDIA обычно доминировала. В связи с этим набирают популярность эксперименты по увеличению видеобуфера RTX 3070, мастера перепаивают чипы памяти на более ёмкие и получают заветные 16 ГБ, с которыми видеокарта работает гораздо лучше. Специалисты YouTube канала Hardware Unboxed тоже решили сделать подобное сравнение, но пошли иным путём, не стали переделывать RTX 3070, а приобрели профессиональный аналог с большим объёмом видеопамяти — NVIDIA RTX A4000 на 16 ГБ.

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Характеристики графических процессоров GeForce RTX 3070 и RTX A4000 несколько отличаются, по количеству активных блоков конфигурация GA104 в последней ближе к RTX 3070 Ti, однако профессиональная модель имеет меньшие частоты и меньший лимит мощности, в результате её вычислительная производительность на операциях FP32 тоже немного меньше, так что можно говорить о некотором паритете. А вот видеопамять видеокарт отличается только по объёму, общая пропускная способность равна 448 ГБ/с для обеих моделей.

За секунду до этого частота кадров на RTX 3070 была около 60 к/с. Источник: Hardware Unboxed, YouTube

Сравнение начинается с The Last of Us Part 1 и в этой игре GeForce RTX 3070 сразу же даёт слабину на ультра настройках при разрешении 1080p. Главная проблема — периодическое резкое снижение частоты кадров, игра превращается в слайд-шоу. В то же время никаких проблем для RTX A4000, в видеопамять которой сразу уместилось более 11 ГБ игровых материалов, Radeon RX 6800 ещё быстрее. Если не учитывать фризы на RTX 3070, по частоте кадров в моменте RTX A4000 быстрее примерно на 35…37%.

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Похожая ситуация наблюдается и в других протестированных играх. В Hogwarts Legacy по началу RTX 3070 отрисовывает больше кадров, но затем снова появляются фризы, которых на RTX A4000 нет совсем. На RTX 3070 вообще нельзя запустить ремейк Resident Evil 4 с трассировкой лучей и высококачественными текстурами, но RTX A4000 справляется с такими настройками и отрисовывает около 80 к/с. Интересная ситуация в Forspoken, здесь RTX 3070 быстрее RTX A4000, но если приглядеться, на видеокарте с 8 ГБ видеопамяти качество текстур гораздо хуже при одинаковых настройках — игра просто не загружает текстуры в полном разрешении. В A Plague Tale: Requiem нехватка видеопамяти не даёт комфортно играть на ультра настройках с лучами при разрешении 1440p, а в The Callisto Protocol приводит к частому существенному падению производительности.

Источники
Hardware Unboxed, YouTube
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#nvidia #видеокарты
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Seln
15:59
Так жадина потому что, за маржу мать продаст.
Мастера снова взялись увеличивать GeForce RTX 3070 память — прирост по редким событиям очень высок
Дмитрий
15:57
Капитализм. В первую очередь им нужна большая маржа. Они не думают что покупателю что то надо. Они только с калькулятором сидят считают, с чего больше заработают то и клепают.
NVIDIA может приостановить поставки GPU для видеокарт GeForce RTX 4070
Илья Ярошевич
15:55
Пиздеж....
Видеокарты с менее, чем 16 ГБ памяти, не пригодны для запуска современных игр на высоких настройках
Гоогле Гооглев
15:55
Хмм, диванный аналитик, против диваных патриотов, интересненько 🤣
Почему "диванные воины" на самом деле не настоящие патриоты своей страны с точки зрения психологии
Дмитрий
15:53
Куртка продаёт чипы асусу гиге палиту. за овердофига. а дальше они сами как хотят продают. Ему пофигу они ему звонят, говорят Хуанг привези чипы. Он им щас подвезу)) Сейчас они звонят говорят ...
NVIDIA может приостановить поставки GPU для видеокарт GeForce RTX 4070
Александр Колдун
15:52
Что такое Чери, можно конкретное название? Часто слышу эту фразу
Игровая клавиатура Bloody B820R - оптика на замену механике
Александр Колдун
15:52
Что такое Чери, можно конкретное название? Часто слышу эту фразу
Игровая клавиатура Bloody B820R - оптика на замену механике
Китя.
15:50
И правильно. все тесты про срал уже начал свою тестить в 2к а мою в 4к и говорить что твоя лучше юморист. удачи тебе.
Видеокарты с менее, чем 16 ГБ памяти, не пригодны для запуска современных игр на высоких настройках
Kuyak
15:47
Григорий Остер добрался до оверклокеров?
Оптимизируем видеокарты NVIDIA GeForce в пару кликов для комфортной игры
Buterbrodoff
15:45
Не повезет таксист закрытое, не заглянув внутрь. Это для них опасно. Вдруг там наркота или что-то опасное.
В Москве таксист сам обманул мошенников во время аферы и вернул пенсионерке 500 тыс руб
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