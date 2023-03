Накануне стал доступен новый выпуск 31.0.101.4255.

Intel выпустила WHQL драйвер 31.0.101.4255 для дискретных видеокарт Arc и интегрированной графики процессоров Intel Core от 11-го до 13-го поколения. Выпуск добавляет поддержку нового игрового релиза, ремейка Resident Evil 4, который дебютировал сегодня, 24 марта. Также компания внедрила дополнительные оптимизации для дискретных видеокарт Arc серии A, для двух игр и двух приложений. Что касается игр, внедрены оптимизации для Marvel’s Guardians of the Galaxy и CS GO, в последнем случае речь идёт о дискретной графике для ноутбуков. Оптимизации получили приложения D5 Render и Blender.

Новый выпуск исправляет проблемы видеокарт Intel Arc во встроенном бенчмарке Conqueror’s Blade при использовании DX11 и Portal RTX, где наблюдались вылеты при использовании графического API Vulkan. Для интегрированной графики исправили подтормаживания при запуске Overwatch 2 и критические ошибки в Call of Duty: Modern Warfare 2. Не менее важное изменение — это оптимизация размера установочного пакета. За счёт применения интеллектуальных алгоритмов сжатия размер пакета сократился примерно вдвое — до 600 МБ.