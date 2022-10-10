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В предварительном выпуске Unreal Engine 5.1 Preview 1 улучшена производительность Lumen и Nanite
Теперь игры на консолях будет легче оптимизировать под 60 FPS.
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Команда разработчиков Epic продолжает совершенствовать движок Unreal Engine и накануне выпустила предварительный релиз Unreal Engine 5.1 Preview 1 с исправлениями и улучшенной производительностью. Возможности UE5 многие уже успели оценить по ряду технических демонстраций, включая недавнюю The Matrix Awakens. Демо получилось потрясающим и его мог опробовать любой желающий, однако ожидаемо требовалось наличие производительного оборудования — в тестах даже GeForce RTX 3090 зачастую было сложно поддерживать стабильный FPS, что говорить о консолях, где возможности графического ускорителя существенно ниже. Определённо, для более слабого «железа» нужны оптимизации и в выпуске 5.1 они есть.

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Как отмечает Wccftech, в новом выпуске продолжается улучшение уже доступных функций и оптимизация рабочих процессов создания контента в реальном времени, в частности, улучшены системы разделения на сегменты при создании больших миров. Что касается производительности, были улучшены ключевые составляющие движка: система динамического глобального освещения и отражений Lumen, виртуализированная система геометрии Nanite и система Virtual Shadow Map: «Разработчики увидят улучшенную производительность при использовании Lumen, Nanite и Virtual Shadow Map (VSM), теперь они смогут обеспечить производительность игр со скоростью 60 кадров в секунду на консолях и ПК нового поколения», — пишет команда Epic на официальном форуме.

Источник:
Epic
Wccftech
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#unreal engine #epic
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