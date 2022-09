Сделку могут одобрить 10 октября.

Норвежская компания Opera Ltd, наиболее известная как разработчик веб-браузера Opera, намеревается выкупить все свои акции, которыми владеет китайская компания 360 Security Technology Inc через дочернюю организацию Qifei International Development Co. Ltd. Уже достигнуто соглашение по сделке, но в конечном итоге она должна быть одобрена на собрании акционеров головной организации, которое запланировано на 10 октября. Сумма сделки оценивается в 128,6 млн долларов наличными и, если она будет одобрена, 20,6% акций вернутся Opera Ltd.

Стоит напомнить, что в 2016 году консорциум из нескольких китайских компаний приобрёл часть бизнеса Opera, включая браузер и ряд других активов, за 600 млн долларов. Интересно, входит ли в планы компании Opera Ltd постепенный выкуп акций и у других участников консорциума — об этом не сообщается. Подробнее о сделке можно узнать в официальном заявлении.