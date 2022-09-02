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ChromeOS 105 позволит имитировать сенсорное управление с помощью клавиатуры для Android-игр
Поддерживаются некоторые игры, полагающиеся только на сенсорное управление.
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ChromeOS уже долгое время позволяет запускать Android игры, но большинство из них ориентировано на сенсорное управление и очевидно, что это вызывает проблемы на тех устройствах, где сенсорного экрана нет. Теперь в Google готовы решить эту проблему, компания объявила, что в ChromeOS 105 станет доступна альфа-версия набора инструментов для имитации сенсорных событий. Инструменты оптимизированы для определённых игр, которые полагаются только на сенсорные экранные элементы управления.

Источник: ChromeOS developer news

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Для пользователей реализовано всё должно быть просто и достаточно удобно, при первом запуске игры, совместимой с набором инструментов, появляется оверлей, где к экранным кнопкам и джойстикам можно привязать определённые клавиши клавиатуры, причём доступно не только нажатие (касание) и удержание, но и имитация перетаскивания. Настройки находятся в меню, работать с которым можно с помощью мыши. Также мышь по-прежнему потребуется для навигации во внутриигровых меню и диалогах, отмечают разработчики.

Источник:
ChromeOS developer news
The Verge
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#google #игры #chromeos
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