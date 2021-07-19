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NVIDIA опубликовала демонстрацию работы трассировки лучей на платформе Arm. Для демонстрации выбрали пару проектов: игру Wolfenstein: Youngblood и техно-демо The Bistro. В качестве платформы выступала система на базе чипсета MediaTek Kompanio 1200 MT8195 (6-нм TSMC, 4xCortex-A78+4xCortex-A55) и графического ускорителя GeForce RTX 3060.

Это стало возможным благодаря расширению комплектов разработки для Arm с Linux и Chromium набором из пяти ключевых технологий: среди них уже хорошо знакомый и не нуждающийся в представлении Deep Learning Super Sampling (DLSS), а также технологии динамического освещения RTX Direct Illumination (RTXDI) и RTX Global Illumination (RTXGI), ускоренного рендеринга с высокой точностью NVIDIA Optix AI-Acceleration Denoiser (NRD) и оптимизации использования видеопамяти RTX Memory (RTXMU).

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Поддержку уже отметили ведущие разработчики игр и программного обеспечения: Epic Games, Machinegames и Unity Technologies. Все они положительно оценивают работу NVIDIA и отмечают, что с новыми технологиями движки Unreal Engine, iD Tech и Unity смогут работать на большем количестве платформ. NVIDIA также подчеркивает, что готова инвестировать в поддержку новых платформ, чтобы у геймеров было больше выбора.

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Также на платформе для разработчиков NVIDIA отчиталась об обновлении DLSS SDK до версии 2.2.1. С ним доступны новые настраиваемые параметры DLSS: резкость, автоматическая экспозиция и возможность автоматической настройки для оптимального качества. Упростился доступ к DLSS SDK, теперь он представлен в виде плагина к Unreal Engine и встроен бета-версию Unity 2021.2. Также компания напомнила, что месяцем ранее DLSS заработал в Proton от Valve для игр с поддержкой графического API Vulkan.